फडणवीस का गेम नहीं समझ पाए ठाकरे-पवार! महाराष्ट्र चुनावों में कैसे चली भाजपा की आंधी?

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में देंवेद्र फडणवीस भाजपा के 'चाणक्य' बनकर उभरे हैं. उनके माइक्रो मैनेजमेंट के आगे ठाकरे और पवार के सारे दांव फेल हो गए. उनके वादे और इरादे दोनों पर जनता ने भरोसा दिखाया. खास बात इसमें फडणवीस की मेहनत रही. उन्होंने पूरे राज्य की सभी महानगरपालिका में सभाएं की. शायद पवार और ठाकरे यह समझने में चूक गए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 04:03 PM IST
बंटेंगे तो... जवाब है- हारेंगे. महाराष्ट्र के 29 महानगरपालिकाओं के नतीजे कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहे हैं. मुंबई के बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद एक साथ आए लेकिन भाजपा की आंधी को रोक नहीं सके. पुणे में अपना राजनीतिक गढ़ बचाने के लिए चाचा और भतीजे की जोड़ी भी बुरी तरह फ्लॉप रही. चुनाव प्रचार के दौरान तो ऐसा हो गया था कि अजीत पवार को बहुत संभल-संभलकर बोलना पड़ा. वह निकाय चुनाव में चाचा के साथ खड़े थे लेकिन राज्य की महायुति सरकार में डिप्टी सीएम भी हैं. ऐसे में जनता के दिमाग में एक कन्फ्यूजन बना रहा. काउंटिंग शुरू होते ही भाजपा ने शहरी क्षेत्रों खासतौर से मुंबई, नागपुर और पुणे में अपना दबदबा बना लिया. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि भाजपा ने कैसे महाराष्ट्र में ठाकरे और पवार की पॉलिटिक्स को फेल करते हुए अपना कमल खिलाया है?

1. विपक्ष में फूट

भाजपा की जीत का यह सबसे बड़ा कारण है. उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जैसे विपक्षी दल अपनी तरफ से एकजुटता नहीं दिखा सके. चुनाव से पहले ही विपक्ष बंटा और कमजोर दिखा. शिवसेना (यूबीटी) राज ठाकरे के साथ और पहले गठबंधन करती, कांग्रेस और दूसरे दल भी साथ आते तो सीन पलट सकता था. उधर, भाजपा को जहां पता था कि मराठी वोटर खिसक सकते हैं उसने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को जोड़कर रखा, जैसे बीएमसी में. ठाकरे बंधुओं ने हाथ तो मिलाया लेकिन इस फैसले तक पहुंचने में काफी देर कर दी. 

2. भाजपा का पॉजिटिव दांव

महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में देवेंद्र फडणवीस ने विकास का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और इसे पब्लिक तक पहुंचाया. Zee 24 Taas के डिजिटल एडिटर प्रशांत अरुण जाधव कहते हैं कि लाडली बहना स्कीम ने कमाल दिखाया. इसके तहत 1500 रुपये महीने कमजोर तबके की महिलाओं को दिए जा रहे हैं. यह पैटर्न भी देखा गया कि कई कॉर्पोरेटर निर्विरोध चुने गए. शुरू में ही बिना लड़े जीत मिलने से भाजपा के अलायंस में जोश पैदा हुआ. यह दिखाता है कि जमीन पर महायुति का संगठन कितना मजबूत है. 

भाजपा का शिवसेना के साथ गठबंधन लोगों को काफी पसंद आया. भाजपा की सबसे खास बात यह थी कि उसने लोकल पॉलिटिक्स को समझा और दूसरे दलों की तुलना में बेहतर और क्रीम लोगों को शामिल किया और टिकट दिए. ऐसे लोग बड़ी संख्या में जीते हैं. 

BMC चुनाव: भाजपा ने ऐसे ही क्लीन स्वीप नहीं किया, मुंबई के गुजरातियों ने कर दिया खेला

इसके अलावा लोगों ने फडणवीस के 'ट्रिपल इंजन' की सरकार के नारे पर भरोसा किया. नई मेट्रो लाइन और कोस्टल रोड जैसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के चलते भाजपा सरकार की राज्य में अच्छी इमेज बनी है. महायुति के घोषणापत्र में बेस्ट बसों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत किराये में छूट का वादा काफी चर्चा में है. मुंबई को इंटरनेशनल सिटी बनाने का वादा हो या इलेक्ट्रिक बसें और युवाओं के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान- लोगों को विकास की बातें ज्यादा समझ में आईं. एग्जिट पोल्स में भी संकेत मिले थे कि 25 साल तक की उम्र के 47 प्रतिशत वोटरों और 44 प्रतिशत के करीब महिला वोटरों ने भाजपा के गठबंधन पर भरोसा दिखाया. 

देवेंद्र फडणवीस का मैनेजमेंट देखिए दोपहर 3 बजे तक तस्वीर साफ हो गई थी तो उन्होंने क्रेडिट खुद लेने की कोशिश नहीं की बल्कि मुंबई भाजपा अध्यक्ष को फोन कर उन्हें बधाई दी. 

3. शिंदे- पवार के साथ भी गेम!

भाजपा ने निकाय चुनावों में शानदार रणनीति अपनाई. मुंबई में भाजपा शिंदे के साथ गई लेकिन पुणे और पिंपरी-चिंचवाड में अजीत पवार के साथ चुनाव नहीं लड़ा. वे अकेले लड़े. यह खेला सोच समझकर खेला गया. ये रणनीति भगवा दल ने सभी 29 कॉर्पोरेशन में अपनाई. 

4. माइक्रो मैनेजमेंट में चूक गए ठाकरे

मुंबई बीएमसी अब ठाकरे परिवार का किला नहीं रही. प्रशांत कहते हैं कि ठाकरे ने आखिरी समय में बहुत अच्छा जोर लगाया लेकिन जितना उन्हें ग्राउंड पर दिखना चाहिए था, वह दिखे नहीं. उन्होंने बहुत कम रैलियां की थीं. एक नासिक, एक ठाणे और एक मुंबई में की जबकि देवेंद्र फडणवीस ने घूम-घूमकर पूरे 29 कॉर्पोरेशन के लिए रैलियां कीं. रोड शो किए. लोगों से मिले, इंटरव्यू दिए. सिलेब्रिटी गिरिजा ओक और दूसरे इन्फ्लुएसर के प्लेटफॉर्म पर भी वह दिखे. इस तरह से देखिए तो फडणवीस ने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की थी लेकिन उद्धव ठाकरे केवल मराठी मुद्दे पर अटके रहे. 

प्रशांत कहते हैं कि फिर भी मुंबई में कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि ठाकरे का ग्राफ काफी नीचे जा सकता है लेकिन उन्होंने काफी हद तक पार्टी को बचा लिया. दोनों भाइयों ने 80 के करीब सीटें पहुंचाकर अपना सम्मान बचा लिया है. विधानसभा चुनाव में ठाकरे की पार्टी का जिस तरह से शर्मनाक प्रदर्शन हुआ था, उससे वे बच गए. मुंबई में वैसी हार नहीं हुई. 

5. शरद पवार का असर खत्म!

महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले प्रशांत ने कहा कि लोगों ने पवार फैमिली को सिरे से नकार दिया. पवार फैमिली पुणे और पिंपरी-चिंचवाड में 10 साल सत्ता में रही. उन्हें लग रहा था कि 2017 से पहले जो दबदबा था, वैसा अब भी होगा. पिंपरी-चिंचवाड पवार के नाम से ही जाना जाता रहा है. मुंबई के बाद यह महाराष्ट्र की अमीर महानगरपालिका रही है क्योंकि वहां काफी इंडस्ट्रीज हैं लेकिन भाजपा के आगे उनका जादू चल नहीं सका. वैसे भी शरद पवार का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है. 

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

