Advertisement
trendingNow13136564
Hindi Newsदेशहमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता लेकिन... संसद में ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले निशिकांत दुबे

हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता लेकिन... संसद में ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले निशिकांत दुबे

संसद में फिर एक किताब लेकर आए भाजपा के निशिकांत दुबे नेहरू से लेकर राहुल गांधी पर बरसे. ओवैसी की बात चली तो अपने कुर्ता और पायजामा का जिक्र कर आए, जो उन्हें ईद पर गिफ्ट मिला था. उन्होंने कांग्रेस की सरकार को घेरते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सऊदी अरब का किस्सा सुनाया. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 11, 2026, 07:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता लेकिन... संसद में ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले निशिकांत दुबे

ये जो पायजामा कुर्ता पहनकर मैं आया हूं न सर, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया था. ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका लगाने की कोशिश नहीं करता... संसद में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका लगाने से ओवैसी हिंदू नहीं हो जाएंगे. कांग्रेस के नेता सरकार पर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं. 

भाजपा सांसद ने कहा, 'हम दोनों नदी की दो धाराएं हैं... मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी हूं. हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता है लेकिन जब देश की बात आती है... ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो हम और ओवैसी एकसाथ थे. मैंने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कही, वो सबसे महत्वपूर्ण है. जब हम सऊदी अरब पहुंचे और वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए... ओवैसी जब उनको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए.'

सऊदी के दबाव में मनमोहन सरकार ने...

Add Zee News as a Preferred Source

यह वाकया सुनाते हुए निशिकांत ने कहा कि तब मैंने कहा था कि ये वो सरकार नहीं है. हम आपको सुनाने आए हैं. हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं. हम मनमोहन सिंह नहीं हैं कि 2008 में मुंबई हमले हुए और आपके कहने पर, इसी सऊदी अरब के दबाव में, अमेरिका के दबाव में शर्म अल शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया. पहली बार भारत सरकार ने कंप्रोमाइज करते हुए बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत सरकार का योगदान है. 

'हमारे आदमी को मारा तो हम मारेंगे'

दुबे ने कहा कि मैंने साफ कह दिया था कि हम वो आदमी नहीं हैं. अगर आपने हमारे आदमी को मारा है तो हम मारेंगे. आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए. मैंने और ओवैसी ने कहा... क्योंकि हम भले ही नदी की दो धाराएं हैं लेकिन नदी जब गंगासागर में मिलती है तो अनेकता में एकता होती है. हम पहले भारतीय हैं और यही बात कहने के लिए मैं और ओवैसी साहब गए थे. किस हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? 

'राहुल की विदेश यात्राएं किसने स्पांसर की'

इसी दौरान निशिकांत दुबे ने सवाल किया राहुल गांधी ने 2014 से लेकर 2026 तक 260 विदेश यात्राएं की हैं. उनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है. किताब की रॉयल्टी जो आती हो. वे बताएं कि यात्राएं किसने स्पांसर की?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

BJP MP Nishikant Dubey

Trending news

हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
Jammu-kashmir
कश्मीरी पंडितों को मिलेगा न्याय? संपत्ति पर अवैध कब्जे से जल्द मिल सकता है छुटकारा
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
Assam news
असम में फखरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज का नाम बदला, अब इस नाम से बुलाया जाएगा
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
DNA
भारत में कितनी है LPG और पेट्रोल की खपत? आंकड़ों से समझ लीजिए पूरी ABCD
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
DNA
LPG पर 'सत्य Vs अफवाह' का नया युद्ध, गैस के लिए 'मारामारी' वाले माहौल का सच
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
Meghalaya News
मेघालय में पुलिस फायरिंग में 2 की मौत, चुनाव नामांकन के दौरान हिंसा
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
LPG Crisis
LPG संकट से परेशान होने की जरूरत नहीं, घर पर बनाएं गैस; सरकार से मिलेगी सब्सिडी
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
AIR INDIA
हवाई यात्रा पर पड़ा मिडिल ईस्ट की जंग का असर, एयर इंडिया ने बढ़ाया फ्यूल सरचार्ज
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान
CM Bhagwant Mann
भारत-US व्यापार समझौता तीन काले कृषि कानूनों से भी अधिक खतरनाक : CM भगवंत सिंह मान