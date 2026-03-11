हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता लेकिन... संसद में ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले निशिकांत दुबे

संसद में फिर एक किताब लेकर आए भाजपा के निशिकांत दुबे नेहरू से लेकर राहुल गांधी पर बरसे. ओवैसी की बात चली तो अपने कुर्ता और पायजामा का जिक्र कर आए, जो उन्हें ईद पर गिफ्ट मिला था. उन्होंने कांग्रेस की सरकार को घेरते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सऊदी अरब का किस्सा सुनाया.
ये जो पायजामा कुर्ता पहनकर मैं आया हूं न सर, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दिया था. ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते और मैं उनको टीका लगाने की कोशिश नहीं करता... संसद में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष के लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका लगाने से ओवैसी हिंदू नहीं हो जाएंगे. कांग्रेस के नेता सरकार पर हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं.
भाजपा सांसद ने कहा, 'हम दोनों नदी की दो धाराएं हैं... मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी हूं. हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता है लेकिन जब देश की बात आती है... ऑपरेशन सिंदूर की बात आई तो हम और ओवैसी एकसाथ थे. मैंने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कही, वो सबसे महत्वपूर्ण है. जब हम सऊदी अरब पहुंचे और वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए... ओवैसी जब उनको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए.'
सऊदी के दबाव में मनमोहन सरकार ने...
यह वाकया सुनाते हुए निशिकांत ने कहा कि तब मैंने कहा था कि ये वो सरकार नहीं है. हम आपको सुनाने आए हैं. हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं. हम मनमोहन सिंह नहीं हैं कि 2008 में मुंबई हमले हुए और आपके कहने पर, इसी सऊदी अरब के दबाव में, अमेरिका के दबाव में शर्म अल शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया. पहली बार भारत सरकार ने कंप्रोमाइज करते हुए बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत सरकार का योगदान है.
'हमारे आदमी को मारा तो हम मारेंगे'
दुबे ने कहा कि मैंने साफ कह दिया था कि हम वो आदमी नहीं हैं. अगर आपने हमारे आदमी को मारा है तो हम मारेंगे. आपको पाकिस्तान को समझाना है तो समझाइए. मैंने और ओवैसी ने कहा... क्योंकि हम भले ही नदी की दो धाराएं हैं लेकिन नदी जब गंगासागर में मिलती है तो अनेकता में एकता होती है. हम पहले भारतीय हैं और यही बात कहने के लिए मैं और ओवैसी साहब गए थे. किस हिंदू मुसलमान की बात करते हैं?
'राहुल की विदेश यात्राएं किसने स्पांसर की'
इसी दौरान निशिकांत दुबे ने सवाल किया राहुल गांधी ने 2014 से लेकर 2026 तक 260 विदेश यात्राएं की हैं. उनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है. किताब की रॉयल्टी जो आती हो. वे बताएं कि यात्राएं किसने स्पांसर की?
