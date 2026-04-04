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तमिलनाडु में अन्नामलाई को बीजेपी ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी?

BJP Candidate List Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु में बीजेपी सिर्फ 27 सीटों पर AIADMK के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. 27 सीटों पर प्रत्याशियों का एलान हो गया लेकिन अन्नामलाई का नाम इसमें नहीं हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:11 AM IST
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तमिलनाडु में अन्नामलाई को बीजेपी ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी?

Why BJP not give ticket to K. Annamalai: बीजेपी ने तमिलनाडु असेंबली चुनाव के लिए अपने हिस्सों में आई 27 सीटों पर शुक्रवार को उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है. इस लिस्ट में पार्टी के चर्चित चेहरे और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष के. अन्नामलाई का नाम शामिल नहीं था. सूची में उनका नाम न होना न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं बल्कि समूचे राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया. आखिर बीजेपी ने अपने फायरब्रांड लीडर और पूर्व आईपीएस को चुनाव लड़ने के लिए टिकट क्यों नहीं दिया. क्या गठबंधन धर्म निभाए रखने के लिए उन्होंने अपने सबसे आक्रामक और लोकप्रिय चेहरे की कुर्बानी दे दी. 

बीजेपी ने अन्नामलाई को क्यों नहीं दिया टिकट

राजनीतिक पंडितों के मुताबिक, AIADMK के साथ अन्नामलाई के तल्ख रिश्तों ने बीजेपी को मजबूर कर दिया कि वह उन्हें सियासी रण से दूर रखे. प्रदेशाध्यक्ष के रूप में उन्होंने डीएमके और एआईएडीएमके की द्रविड़ राजनीति का जमकर विरोध किया था और उन्हें सनातन विरोधी बताया था. इस बात से AIADMK खार खाई हुई थी. एनडीए में शामिल होने से पहले उसने अन्नामलाई के प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने की शर्त रखी थी. जिसके चलते पहले उन्हें  प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी से हटाया गया और असेंबली उम्मीदवारों की सूची में भी उनका नाम नहीं है. 

सूत्रों का कहना है कि पार्टी के सामने दुविधा की स्थिति देख अन्नामलाई ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर पार्टी के तमिलनाडु प्रभारी पीयूष गोयल ने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे अड़े रहे. अन्नामलाई इस बात से खासे नाराज थे कि AIADMK ने जानबूझकर बीजेपी को कमजोर सीटें दी हैं. 

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AIADMK ने बीजेपी को 27 सीटें दीं

सूत्रों के मुताबिक, AIADMK ने बीजेपी को 27 सीटें दीं तो अन्नामलाई ने इन सीटों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए . उन्होंने हाई कमांड को लिखा कि AIADMK ने पहले अपने दूसरे सहयोगियों (PMK, AMMK) को सीटें बांटी. इसके बाद बीजेपी को ‘बची-खुची’ सीटें परोस दी गईं. उनका कहना था कि AIADMK ने बीजेपी के बढ़ते प्रभाव वाले इलाकों के बजाय कमजोर सीटें उसे पकड़ा दी. इन सीटों पर लड़ना पार्टी के भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता. 

बताते चलें कि AIADMK के नेतृत्व वाला NDA असेंबली की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है. एडप्पाडी पलानीस्वामी की पार्टी AIADMK 169 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जबकि, उसने बीजेपी को 27 सीटें दी हैं. पार्टी ने शुक्रवार को जारी उम्मीदवारों की सूची में तमिलिसाई सौंदरराजन (मायलापुर), वनाथी श्रीनिवासन (कोयंबटूर नॉर्थ), केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन (अवनाशी) और नैनार नागेंद्रन (सत्तूर) जैसे चेहरे उतारे हैं. 

अन्नामलाई ने हालात से किया समझौता!

बीजेपी की रणनीति फिलहाल AIADMK के नेतृत्व वाले NDA को मजबूत रखना है. जिससे राज्य में पार्टी का जनाधार बढ़ाने में मदद मिल सके. यही वजह है कि उसने अपने कद्दावर नेता के. अन्नामलाई को एक तरह से कुर्बान करना मंजूर कर लिया. 

(ये भी पढ़ें- विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड मतदाता क्या सोच रहे)

अन्नामलाई की भी हालात को बखूबी समझ रहे हैं. उन्होंने एलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन NDA कार्यकर्ता के रूप में पूरे राज्य में प्रचार करूंगा. पार्टी सूत्रों का कहना है कि अन्नामलाई को ‘संगठन की भूमिका’ में रखकर भविष्य के लिए बचाकर रखा गया है. उनके जरिए पार्टी युवाओं को अपनी ओर जोड़ने का काम करती रहेगी. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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