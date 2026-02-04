Advertisement
trendingNow13097312
Hindi Newsदेशमणिपुर में भाजपा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, पर कूकी को कैसे मनाएंगे? समीकरण दिलचस्प है

मणिपुर में भाजपा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, पर कूकी को कैसे मनाएंगे? समीकरण दिलचस्प है

मणिपुर को नया सीएम मिलने वाला है. मैतेई समुदाय के युमनाम खेमचंद सिंह को भाजपा ने मणिपुर की कमान सौंपने का फैसला किया है. वह संघ से जुड़े हैं, खिलाड़ी हैं लेकिन क्या मैतेई समुदाय के नेता को कूकी मानेंगे? भाजपा ने कूकी को साधने के लिए क्या प्लान बनाया है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मणिपुर में भाजपा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, पर कूकी को कैसे मनाएंगे? समीकरण दिलचस्प है

काफी समय से तनाव और हिंसा झेल रहे मणिपुर में नई सरकार बनने जा रही है. भाजपा और एनडीए विधायकों ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और नॉर्थ ईस्ट प्रभारी संबित पात्रा के नेतृत्व में विधायक राज्यपाल से मिले. इससे पहले विधायक दल की बैठक में भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह को नेता चुना गया. वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे. मणिपुर में 12 फरवरी को राष्ट्रपति शासन खत्म होने वाला है. जातीय हिंसा के बाद सीएम एन. बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था. सवाल यह है कि क्या बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से आने वाले पूर्व स्पीकर और ताइक्वांडो प्लेयर खेमचंद सिंह के नाम पर कूकी समुदाय साथ आएगा? 

वैसे, मीडिया रिपोर्टों में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि दोनों समूहों को साधने के लिए कूकी-जो समुदाय के विधायक नेमचा किपजेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो डिप्टी सीएम बनने वाली वह समुदाय की पहली महिला होंगी. इसके अलावा नगा पीपुल्स फ्रंट से एक और डिप्टी सीएम बन सकता है. 

सबसे बड़ी वजह

Add Zee News as a Preferred Source

60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है. अभी यह निलंबित रखी गई थी. अब हर कोई जानना चाहता है कि सिंगजामेई से विधायक और राज्य विधानसभा के पूर्व स्पीकर को सीएम चुनने की सबसे बड़ी वजह क्या है? पहली नजर में इसका कनेक्शन मैतेई और कूकी दोनों समुदायों को साधने से है. हां, मैतेई समुदाय से आने वाले खेमचंद को कुकी-जो विधायकों के भी करीब रहे हैं. ऐसे में उन्हें आम सहमति वाला नाम या कहें कि 'स्वीकार्य पसंद' बताया जा रहा है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) भी उनके नाम पर राजी है. वाई. खेमचंद सिंह का नाम पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने ही आगे बढ़ाया. 

खेमचंद का वो अंदाज, जो भाजपा को पसंद आया

हां, 8 दिसंबर को अपनी तरह की पहली कोशिश में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से आने वाले खेमचंद ने उखरुल और कामजोंग के दो नगा-बहुल जिलों में दो कूकी-जो गांवों का दौरा किया था. उन्होंने पास के एक रिलीफ कैंप में रहने वाले कूकी-जो लोगों से मुलाकात की, जो मई 2023 की जातीय हिंसा के दौरान इंफाल घाटी में अपने घरों से विस्थापित हो गए. आदिवासी कूकी-जो और मैतेई लोगों के बीच हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई थी और इसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. तब से 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं. उनका यह अंदाज सभी को पसंद आया. इससे उनकी छवि सर्वसमाज को साथ लेकर चलने वाले नेता की बनी. 

राज्य में 37 बीजेपी विधायक हैं, जिनमें सात कुकी-जो विधायक शामिल हैं. मंगलवार की बैठक में पांच कुकी-जो विधायकों ने हिस्सा लिया था. कुल मिलाकर विधानसभा में 10 कुकी-जो विधायक हैं. विधानसभा में छह विधायक नेशनल पीपल्स पार्टी (NPP) से और पांच नगा पीपुल्स फ्रंट से हैं. 

बीजेपी के ही कूकी-जो विधायक सहमत नहीं 

हां, मंगलवार (3 फरवरी) की बैठक में पांच कूकी-जो विधायकों ने हिस्सा लिया, लेकिन वे सभी सहमत नहीं थे. कूकी-जो समुदाय से आने वाले चुराचांदपुर के एक बीजेपी विधायक पाओलिनलाल हाओकिप ने कहा है कि उन्होंने पार्टी नेताओं से अलग से मुलाकात की और उन्हें बताया कि जब तक समुदाय के लिए राजनीतिक समाधान का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक वह सरकार में शामिल नहीं होंगे. कूकी-जो नागरिक समूह और विद्रोही समूह कूकी-जो क्षेत्रों के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश और विधानसभा की मांग कर रहे हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

manipur news

Trending news

ममता बनर्जी की दलीलों से SC सख्त, चुनाव आयोग को नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलों से SC सख्त, चुनाव आयोग को नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप