Advertisement
trendingNow13058429
Hindi NewsदेशBSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल

BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल

बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब हैं. गृह मंत्री अमित शाह इस समय कोलकाता में टिके हैं. आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मुद्दों पर ममता सरकार को निशाने पर लिया. इसमें घुसपैठ की बात जोरशोर से की. बाद में एक पत्रकार ने इस पर पूछ लिया कि जब बीएसएफ केंद्र सरकार की है तब घुसपैठ कैसे हो जाती है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 30, 2025, 02:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल

कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार को जमकर कोसा. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में लगातार हो रही घुसपैठ अब राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन चुका है. इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है. इस पर एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया. पत्रकार ने कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ तो केंद्र सरकार के अधीन है... इस पर शाह ने समझाया कि जब तक फेंसिंग नहीं होती है, तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है. 

शाह ने कहा कि बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी भारत सरकार को. मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी जी को. ये 6 साल के अंदर गृह सचिव यहां तीन बार आकर चीफ सेक्रेट्री से मीटिंग करके गए हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार से, जमीन देने में क्या डर है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो. शाह ने आगे कहा कि फिर भी नदी, नाले, जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है... कहां से आता है सबसे पहले.

शाह ने जोर देकर कहा कि गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है. उसके कागजात कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है. देशभर में जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, उनके पास बंगाल के फर्जी दस्तावेज मिल रहे हैं. उन्होंने (ममता) घुसपैठियों को अपनी वोटबैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती.

शाह ने दावा किया कि बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है. 

पढ़ें: बंगाल चुनाव से पहले खेला? कोलकाता में अमित शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

amit shah news

Trending news

कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
Jammu Kashmir
नहीं चलेगा नफरती एजेंडा! J&K में कई जिलों में VPN पर बैन, नहीं कर सकेंगे गुमराह
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
Jammu Kashmir
बर्फबारी ने खींचा सैलानियों का ध्यान, विंटर वंडरलैंड में तब्दील हुआ गुलमर्ग
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
bengal elections
कोलकाता से शाह की हुंकार, बोले- बंगाल से घुसपैठ करेंगे खत्म, एक-एक को निकालेंगे बाहर
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी
bengal vidhansabha chunav
चुनाव से पहले खेला? बंगाल में शाह, दिल्ली में मोदी से मिले कांग्रेस के चौधरी