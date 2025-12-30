BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल

कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की ममता सरकार को जमकर कोसा. उन्होंने दावा किया कि बंगाल में लगातार हो रही घुसपैठ अब राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन चुका है. इसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है. इस पर एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया. पत्रकार ने कहा कि बॉर्डर की सुरक्षा करने वाली बीएसएफ तो केंद्र सरकार के अधीन है... इस पर शाह ने समझाया कि जब तक फेंसिंग नहीं होती है, तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है.

शाह ने कहा कि बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी भारत सरकार को. मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी जी को. ये 6 साल के अंदर गृह सचिव यहां तीन बार आकर चीफ सेक्रेट्री से मीटिंग करके गए हैं. मैं पूछना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार से, जमीन देने में क्या डर है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो. शाह ने आगे कहा कि फिर भी नदी, नाले, जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है... कहां से आता है सबसे पहले.

#WATCH | Kolkata | On the issue of infiltration, Union Home Minister Amit Shah says,"...I have written 7 letters to Mamata Banerjee on the issue of fencing (along India-Bangladesh border). In the last 6 years, the Home Secretary has visited West Bengal thrice and held meetings… pic.twitter.com/MVDS27BARU Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) December 30, 2025

शाह ने जोर देकर कहा कि गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है. उसके कागजात कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है. देशभर में जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, उनके पास बंगाल के फर्जी दस्तावेज मिल रहे हैं. उन्होंने (ममता) घुसपैठियों को अपनी वोटबैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती.

शाह ने दावा किया कि बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है.

