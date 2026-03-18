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Hindi NewsExplainerब्राह्मणवाद के खिलाफ दलितों का गुस्सा... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?

ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलितों का गुस्सा... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?

'किस्सा कांशीराम का' सीरीज के पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि कैसे ब्राह्मण और ओबीसी को साधने वाली पार्टियों के सामने बसपा संस्थापक कांशीराम ने दलित हितों की बात करते हुए पार्टी खड़ी की. अब दूसरी कड़ी में पढ़िए यूपी की जगह बसपा पंजाब में क्यों फेल हो गई?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 18, 2026, 07:38 AM IST
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ब्राह्मणवाद के खिलाफ दलितों का गुस्सा... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?

कांशीराम का जन्म पंजाब में हुआ था. वह यहीं पले-बढ़े. पंजाब देश का ऐसा प्रांत है, जहां सर्वाधिक (29 प्रतिशत) दलित आबादी है लेकिन वह पंजाब में उतना मजबूत आधार नहीं बना सके, जितना उन्हें उत्तर प्रदेश में सफलता मिली. इसके बहुत सारे कारण हैं. पहला तो यह कि पंजाब में दलित उस प्रकार के भेदभाव एवं अपमान का सामना नहीं करते, जैसा उन्हें उत्तर भारत में कहीं भी करना पड़ता है, विशेषकर उत्तर प्रदेश में. सिख पंथ के समानता एवं विश्व बन्धुत्व के संदेश ने बड़ी संख्या में 'निम्न' जातियों को अपनी ओर आकर्षित किया. 'निम्न' जातियों ने बड़ी संख्या में 'सिख धर्म' स्वीकार किया था. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के उलट पंजाब में ब्राह्मणों की जगह जाटों का वर्चस्व है इसलिए दलितों का गुस्सा ब्राह्मणवाद के खिलाफ कम था. 

संघर्ष की जमीन आर्यसमाज के लिए खुली थी. आदि धर्म और रविदसिया जैसे समाज सुधार आंदोलनों और आर्य समाज के आगमन ने यहां ज्यादा समतामूलक समाज बनाने में मदद की. पंजाब में दलितों ने कड़े परिश्रम, कामों की विविधता और अप्रवासन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया. दलितों ने बहुत सारे ऐसे पेशे भी अपनाए, जो मुख्य रूप से व्यापारिक एवं दस्तकार जातियों के माने जाते थे. इस प्रकार पंजाब के दलित विभिन्न जातियों, आर्थिक स्तरों और धार्मिक पहचान वाला का एक रंग-बिरंगा समूह था. 

ये 37 उप-जातियों में बंटे हुए हैं, इनमें से बहुत सारी जातियां एक दलित समूह के रूप में एकजुट होने से इनकार करती हैं. शुरुआत में पंजाब के दलितों को संगठित करने के लिए कांशीराम को केवल राजनीतिक रैलियां ही नहीं करनी पड़ीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं से जातिवाद के खिलाफ संघर्ष करने और ठेका कृषि मजदूरों, जिन्हें स्थानीय बोलचाल में 'सीरी' कहा जाता था, उनके अधिकारों के लिए भी संघर्ष छेड़ने का आह्वान करना पड़ा. 

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पंजाब के दलित बंटे थे...

कांशीराम के बाद, पंजाब में बसपा के दूसरे नेता जातिवाद के खिलाफ राज्य में इस प्रकार का कोई आंदोलन बढ़ाने में असफल रहे. कांशीराम ने खुद महसूस किया कि पंजाब का दलित समाज कितना विभाजित था. पंजाब में 2007 के विधानसभा चुनाव के परिणाम दलितों की राजनीतिक वफादारी की सीमा का एक बेहतरीन उदाहरण हैं और ये अच्छी तरह दिखाता है कि क्यों अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों तक जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा होते हुए भी राज्य के दलित बसपा के जातिवादी कार्ड के प्रति उत्साहित नहीं थे. 

बसपा के सफल न होने की वजह

पंजाब में बसपा के सफल न हो पाने का एक अन्य कारण यह था कि वहां पर बसपा का कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो दलितों को धार्मिक एवं क्षेत्रीय विभाजनों से ऊपर उठाकर, उन्हें बसपा के साथ खड़ा कर सके. इस प्रकार दलितों का आंतरिक विभाजन, पंजाब में बसपा की एकजुट करने और एक ऐसी बड़ी ताकत बनने की राह में बाधा बन गया, जिसकी एक पहचान होती. एक सार्वजनिक मंच की गैर मौजूदगी के चलते दलितों में से कुछ लोग एवं उनके स्थानीय प्रभुत्वशाली लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल समेत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का सहारा लिया.

जाटों के प्रभुत्व वाले अकाली दल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड सबक देने वाले हैं. 1969 में अनुसूचित जातियों के 44 प्रतिशत विधायक अकाली दल से थे. यह प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़ा; 1977 में 48 प्रतिशत, 1985 में 62 प्रतिशत, और 1997 में यह बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया. इसके विपरीत कांग्रेस के अनुसूचित जातियों के विधायकों की संख्या में उतार-चढ़ाव होता रहा है. 

पंजाब में SC विधायक

कांग्रेस में कुल विधायकों की संख्या के मुकाबले अनुसूचित जातियों के विधायकों की संख्या 1967 में 52 प्रतिशत, 1972 में 61 प्रतिशत, 1980 में 45 प्रतिशत, 1992 में 63 प्रतिशत और 2002 में 48 प्रतिशत थी. भाजपा भी इस मामले में पीछे नहीं थी. 1997 में पार्टी में 13 प्रतिशत अनुसूचित जाति के विधायक थे. विडंबनापूर्ण स्थिति यह थी कि बसपा और कम्युनिस्ट पार्टी में कोई अनुसूचित जाति का विधायक नहीं था. 

इसी तरह, सभी पार्टियों में दलित नेता थे. अकाली दल में धाना सिंह गुलशन, गुरुदेव सिंह बादल, चरनजीत सिंह अटवाल, सतवंत कौर सन्धू, बसन्त सिंह खालसा, गुलजार सिंह रानिक, महिन्दर कौर जोश, देस राज दुग्गा, सरवन सिंह फिलौर, गोविन्द सिंह कांझला, शीतल सिंह और डॉ. दलबीर सिंह वेर्का जैसे दलित रहे हैं. 

कांग्रेस के महत्वपूर्ण क‌द्दावर दलित नेताओं में केंद्रीय मंत्री रहे बूटा सिंह, मास्टर गुरबन्ता सिंह, जोगिन्दर सिंह मान, दर्शन सिंह के. पी., चौधरी जगजीत सिंह, महिन्दर सिंह के.पी., शमशेर सिंह दुल्लन, चौधरी सन्तोख सिंह, अरुना चौधरी, चौधरी सुंदर सिंह, चौधरी राम लुभाया, संतोष चौधरी रहे हैं. इनमें शमशेर सिंह ढुल्लन और महिन्दर सिंह के.पी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बने.

किस्सा कांशीराम का: तब ब्राह्मण और ओबीसी के सामने कैसे सफल हुआ दलित पार्टी का एजेंडा?

दलित विधायकों का सभी पार्टियों में होने और बसपा को सफलता न मिलने के कारणों की व्याख्या यह भी की जाती है कि ब्राह्मणों एवं बनियों का वोट बैंक कांग्रेस से जुड़ा रहा है और जाटों का अकाली दल से.

(बद्री नारायण की किताब कांशीराम- बहुजनों के नायक, से साभार)

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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