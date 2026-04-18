फिर आप जजों की भी चुनाव में ड्यूटी लगा दो... निर्वाचन आयोग पर क्यों नाराज हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट?

क्या अब चुनावों में जजों की भी ड्यूटी लगेगी? चौंकिए नहीं. कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब चुनाव आयोग को सुना दिया है. प्रोफेसर अपनी चुनावी ड्यूटी के विरोध में हाई कोर्ट पहुंचे थे.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग की उस अधिसूचना पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों को पोलिंग अधिकारी नियुक्त करने की बात कही गई है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को बार-बार अपने नियम बदलने के लिए जमकर सुनाया. साथ ही यह भी कह दिया कि प्रावधान यह भी किया गया है तो जजों को भी चुनाव ड्यूटी में लगा दीजिए.
हां, कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा, 'अगर निर्वाचन आयोग ने जजों को भी पोलिंग अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान रखा है, तो जजों को भी ड्यूटी पर जाना चाहिए.' दरअसल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसरों ने चुनाव आयोग की अधिसूचना के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका पर दायर की थी. इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को आड़े हाथ लिया. कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्णा राव आयोग के बार-बार अपना रुख बदलने पर सख्त नाराज दिखे.
इससे पहले कोर्ट में प्रोफेसरों के एक समूह ने तर्क रखा था कि अगर वे चुनाव ड्यूटी पर चले जाएंगे, तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी.
जस्टिस राव ने आयोग के वकील से कहा, 'आप लोगों की तो आदत ही बन गई है कि आप बार-बार नियम बदलते रहते हैं. आपकी ही अधिसूचना को स्वीकार कर लिया जाए, तो आपने चुनाव में ड्यूटी करने के लिए जजों को भी नियुक्त करने का प्रावधान रखा है... तो फिर आप हमें भी नियुक्त कर दीजिए, हम चुनाव ड्यूटी पर चले जाएंगे.'
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जस्टिस राव ने आयोग के वकील को एक समयसीमा देते हुए जल्द रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा है कि यह बताया जाए कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, जिसके चलते आपने चुनाव ड्यूटी के लिए प्रोफेसरों को नियुक्त करने का फैसला किया.
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