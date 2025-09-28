Supreme Court News: तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक

Why Cases Are Pending in Courts of Country: देश की न्यायिक व्यवस्था आज गहन संकट का सामना कर रही है. लोगों के मुकदमों में तारीख पर तारीख लगती रहती हैं लेकिन समय से इंसाफ नहीं मिल पाता. यह हाल तब है, जब सुप्रीम कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुका है कि तेज़ और समय पर न्याय मिलना हर नागरिक का मूल अधिकार है. लेकिन सवाल उठता है कि जब देश में 5.34 करोड़ मामले लंबित हैं, तो सहज-त्वरित न्याय का यह अधिकार नागरिकों को आखिर कैसे मिलेगा. इनमें 4.7 करोड़ मामले जिला और अधीनस्थ अदालतों में अटके हुए हैं. वहीं 63.8 लाख मामले देश के विभिन्न हाई कोर्टों में सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं. जबकि 88,251 मामले सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग हैं.

62 लाख मामलों में पैरवी के लिए वकील नहीं

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) से सामने आया है, जिससे देश में न्याय प्रणाली की स्थिति का पता चलता है. देश की लोअर कोर्टों में लंबित 1.78 करोड़ मामलों का विश्लेषण करने पर पता चला कि देरी के कई कारण हैं. इनमें सबसे बड़ा कारण है वकीलों का अनुपलब्ध होना. करीब 62 लाख से अधिक मामले ऐसे पाए गए, जिसमें पैरवी के लिए वकील ही नहीं थे. वहीं 35 लाख से अधिक मामलों में आरोपी फरार मिले, जिसकी वजह से मुकदमों की सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है. इसी तरह 27 लाख मामले ऐसे हैं, जिनमें गवाह ही मौजूद नहीं हैं. इसके चलते मुकदमों का ट्रायल अटका हुआ है.

अदालतों के स्टे से अटके पड़े हैं 23 लाख मामले

कई मामलों में विभिन्न अदालतों की ओर से स्टे लगाना भी देरी का अहम कारण पाया गया. 23 लाख से अधिक मामले इस वजह से रुके हुए हैं. इसके अलावा 14 लाख मामलों में आवश्यक दस्तावेजों के इंतजार और लगभग 8 लाख मामलों में पक्षकारों की रुचि न होने जैसी समस्याएं पाई गईं. इसके चलते सुनवाई नहीं हो पा रही है. बाकी कारणों में बार-बार अपील होना, रिकॉर्ड न मिलना और अन्य प्रक्रियात्मक अड़चनें शामिल हैं.

73 साल पुराना देश का पैंडिंग केस

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में चल रहा सबसे पुराना पैंडिंग मामला 1952 में दर्ज हुआ था. वह मामला 73 साल से अब तक लगातार चला आ रहा है. इससे पता चलता है कि देश में न्यायिक प्रणाली में गंभीर देरी लोगों से इंसाफ का अधिकार किस तरह छीनती रही है. हैरत की बात ये है कि विभिन्न अदालतों में 3 करोड़ ऐसे मामले पैंडिंग हैं, जिनमें देरी की वजहें अब तक दर्ज नहीं की जा सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को आदेश दिया कि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण ट्रायल को स्थगित नहीं किया जा सकता, सिवाय व्यक्तिगत शोक जैसी गंभीर परिस्थितियों के. अदालत ने यह भी कहा कि अगर वकील जानबूझकर मामले में देरी कर रहा है तो कोर्ट अमिकलस क्यूरी नियुक्त कर सकती है.

'ट्रायल शुरू होने के बाद रोज हो सुनवाई'

जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'कानूनी स्थिति यह है कि एक बार गवाहों की जांच शुरू होने के बाद, संबंधित कोर्ट को उपस्थित गवाहों की जांच पूरी होने तक दिन-प्रतिदिन सुनवाई जारी रखनी चाहिए. यह आम बात है कि निचली अदालतें इस नियम का उल्लंघन करती हैं. यहां तक कि गवाहों के मौजूद होने पर भी मामूली या कमजोर आधारों पर सुनवाई स्थगित कर दी जाती है.यह प्रक्रिया न्याय देने की गति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है.'

न्यायिक सुधार के लिए अब कड़वी दवाई जरूरी

प्रमुख न्यायविदों के अनुसार, देश की न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता अब पहले से कहीं अधिक जरूरी है. समय पर और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए वकीलों की उपलब्धता, गवाहों की भागीदारी और मामलों की तेज़ सुनवाई पर विशेष ध्यान देना होगा. इससे न केवल न्याय की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि नागरिकों के विश्वास में भी वृद्धि होगी.