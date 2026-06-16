नेहरू से राजीव तक जिसका विरोध हुआ, वही मांग अब सियासी मजबूरी कैसे बन गई? 95 साल बाद लोगों को क्यों बतानी होगी 'जात'

Reasons for Conducting Caste Census in India: देश में 95 साल बाद जाति की गिनती होने वाली है. आज़ादी के बाद, यानी स्वतंत्र भारत में पहली बार पता चलेगा कि देश में किस जाति की आबादी कितनी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए 40 सवालों की लिस्ट आज जारी की है. इसमें दूसरे महत्वपूर्ण सवालों के अलावा जाति से जुड़ा सवाल भी है.
जनगणना 2027 के सवालों की सूची में जाति से जुड़ा सवाल 10वें नंबर पर है. इसमें SC, ST के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है. यानी सरकार अब आप सभी से पूछेगी..कौन जात हो? आपको अपनी जाति बतानी होगी. सवाल है कि आपकी जाति जानकर सरकार आखिर क्या करेगी? सरकार आखिर क्यों आपकी जाति जानना चाहती है? आज आपको ये भी पता चलेगा, जातीय जनगणना के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम क्या होंगे?
इससे पहले 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 सवाल थे. इसमें सिर्फ SC/ST का विकल्प था. अगर आप इन दोनों समुदाय में से किसी एक से आते हैं तो उनकी गिनती होती थी. बाक़ी जाति के लोगों के लिए जानकारी देने की ज़रूरत नहीं थी. लेकिन 2027 की जनगणना के लिए SC/ST के साथ जाति शब्द भी जोड़ा गया है. यानी आपको स्पष्ट तौर पर बताना पड़ेगा कि आप किस जाति से आते हैं. आप अपनी जो जाति घोषित करेंगे, उसे जनगणना कर्मी अपने रिकॉर्ड में दर्ज करेगा.
जाति समेत सभी 40 सवाल पूछने की शुरुआत फरवरी 2027 से होगी. जनगणना कर्मी घर-घर जाकर हर व्यक्ति की दूसरी जानकारियों के साथ-साथ जाति के बारे में भी पूछेंगे. हालांकि कुछ पहाड़ी राज्यों में इसकी शुरुआत इसी साल हो जाएगी.
आज आपको ये भी जानना चाहिए कि जातिगत जनगणना कराने में 95 साल क्यों लग गए? आज़ादी के बाद जाति के सवाल को जनगणना से क्यों हटा दिया गया? और अब इसे फिर से क्यों सेंसस के साथ जोड़ा जा रहा है? क्या ये कोई राजनीतिक मजबूरी है? इसके लिए आपको पहले जनगणना का इतिहास जानना चाहिए.
भारत में जनगणना की शुरुआत अंग्रेज़ों के शासनकाल में 1872 में हुई थी. लेकिन इसमें जातिगत जनगणना नहीं कराई गई. पहली बार जातिगत जनगणना 1881 में कराई गई. यानी 145 साल पहले. इतिहासकारों के मुताबिक़ अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद जान-बूझकर भारतीयों की एकता तोड़ने के लिए जनसंख्या में जाति को जोड़ा. इसके बाद हर 10 साल पर जनगणना के साथ-साथ जाति का भी आंकड़ा जुटाया जाता रहा.
अगले 50 सालों तक लगातार जनगणना के साथ जाति के आंकड़े भी जुटाए जाते रहे. लेकिन ये सिलसिला 1931 में खत्म हो गया. उस समय आख़िरी बार जातिगत जनगणना कराई गई थी. 1941 की जनगणना में जाति से जुड़े आंकड़े जुटाए तो गए थे, लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध के कारण जनगणना के पूरे आंकड़े सामने नहीं आ पाए.
स्वतंत्रता के बाद यानी 1951 की जनगणना में केंद्र सरकार ने जातियों का आंकड़ा जुटाना बंद कर दिया. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य जातियों की आबादी की गिनती बंद कर दी गई. यही व्यवस्था अब तक चल रही थी. इसके बाद 2011 यानी आख़िरी जनगणना में केंद्र सरकार ने सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई थी. लेकिन जाति के आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं किए गए.
सवाल ये है कि जो व्यवस्था आज़ादी के बाद अभी तक चल रही थी, जिसको लेकर कुछ साल पहले तक व्यापक सर्वसम्मति थी, वो अब जाकर क्यों बदली जा रही है? आखिर जातियों की गिनती की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको पता होना चाहिए, जातिगत जनगणना बंद क्यों की गई. इसके पीछे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने क्या दलील दी थी. साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि कांग्रेस का उस समय क्या रुख़ था और अब वो जातीय जनगणना को लेकर क्या कह रही है.
1951 में जाति की गिनती बंद करने का फ़ैसला क़ानून बनाकर नहीं लिया गया बल्कि सरकार ने नीति के रूप में जातिवार गणना नहीं करने का निर्णय लिया. इसके पीछे पहला कारण ये था कि जाति की दीवार को कम किया जाए. स्वतंत्रता के बाद जाति-आधारित पहचान से आगे बढ़ने पर ज़ोर था. अगर जाति को लगातार गिना जाता तो लोगों की एकजुटता कमज़ोर होने की आशंका थी.
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— Zee News (@ZeeNews) August 14, 2026
इसके अलावा एक कारण औपनिवेशिक विरासत से दूरी बनाना भी था. सरकार ने ब्रिटिश शासन की व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया. वहीं SC/ST की गिनती जारी रखी गई क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व और आरक्षण के लिए जनसंख्या की जानकारी ज़रूरी थी.
सिर्फ़ पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इसके पक्ष में नहीं थीं. 1979 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान भारत में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए मंडल आयोग का गठन किया गया था. जब 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट इंदिरा सरकार को सौंपी गई तो उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया.
जाति आधारित राजनीति का जवाब देने के लिए इंदिरा गांधी ने एक नया नारा गढ़ा- न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर. इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट को नज़रअंदाज़ किया. 1990 में जब वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया तो राजीव गांधी ने इसे देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश बताया था.
6 सितंबर 1990 को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राजीव गांधी ने कहा था- यह सरकार जातिवाद में निहित स्वार्थ पैदा कर रही है और देश को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. यानी कांग्रेस 90 के दशक तक जाति की राजनीति का ज़ोरदार विरोध करती रही. इसके विरोध की क़ीमत भी कांग्रेस को चुकानी पड़ी. मंडल की राजनीति में यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर होती गई और ये सिलसिला आज तक जारी है.
स्वतंत्रता के बाद सात बार जनगणना हुई, लेकिन जाति की गिनती नहीं की गई. समाज को जातियों में बांटने के डर से कभी भी देश में जातिगत जनगणना की इजाज़त नहीं दी गई. 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी यही हुआ. यानी जनगणना में जाति की गिनती न करने को लेकर दोनों पार्टियों की राय एक जैसी थी. 2011 में UPA सरकार के दौरान जाति की गिनती की भी गई तो उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए.
ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अचानक जातिगत जनगणना की मांग ने ज़ोर क्यों पकड़ा? जो कांग्रेस नेहरू, इंदिरा और राजीव के समय में जाति जनगणना का विरोध करती थी, वो इसकी मांग क्यों करने लगी? जो केंद्र सरकार पहले इसके लिए तैयार नहीं थी, उसने इस पर हामी क्यों भर दी? इसके पीछे OBC की राजनीति में बीजेपी का बढ़ता दखल है. 2014 के चुनाव से OBC बीजेपी की तरफ़ बढ़ते गए.
CSDS के एक सर्वे के मुताबिक़ 2014 से 2019 के बीच BJP के लिए OBC का वोट दोगुना हो गया. 2014 में जहां 22% OBC ने बीजेपी को वोट दिया था, वहीं 2019 में ये बढ़कर 44% हो गया.
2017 और 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे OBC का समर्थन एक बड़ा फैक्टर था. 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 40% से 44% के बीच OBC वोट हासिल किए थे. वहीं 2022 में भी बीजेपी गठबंधन को 40% से अधिक OBC वर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ. विशेष रूप से गैर-यादव OBC वोट पर बीजेपी की पकड़ मज़बूत रही.
इन नतीजों ने कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि BJP को मात देने के लिए OBC वोट को साधना ज़रूरी है. इसके लिए पहला क़दम जातिगत जनगणना की मांग थी. अगर जनगणना से आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि होती है कि OBC की संख्या ज़्यादा है तो आरक्षण 27% से ज़्यादा करने की मांग मज़बूत होगी. यही वजह है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग सबसे ज़्यादा बढ़-चढ़कर करने लगी.
2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी BSP संस्थापक कांशीराम की तरह नारा देने लगे. कहने लगे- जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी. यानी आबादी के मुताबिक़ आरक्षण मिलना चाहिए. सोचिए, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था- न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर. लेकिन 40 साल बाद राहुल गांधी आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग करने लगे. वो इसे समाज का एक्स-रे बताने लगे.
इसके बाद कांग्रेस ने तेलंगाना और कर्नाटक में जातिगत सर्वे भी कराया. बिहार में महागठबंधन सरकार के समय जातिगत सर्वे कराया गया जिसमें कांग्रेस भी भागीदार थी. जाति सर्वे के आंकड़ों के आधार पर बिहार में आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया. हालांकि बाद में इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी.
2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा भी मिला. जातिगत जनगणना और 'संविधान बचाओ' के नैरेटिव के कारण यूपी में बीजेपी को नुक़सान झेलना पड़ा. इन सबके बीच पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जाति की गणना कराने का फ़ैसला लिया. यानी जातिगत जनगणना कराने का फ़ैसला बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया था. वहां जातिगत जनगणना विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर था. लेकिन सरकार ने जनगणना में जातियों की गिनती कराने का फ़ैसला लेकर इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनने दिया.
बिहार के नतीजों में भी इसका असर दिखा. यहां NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतीं जबकि जातिगत जनगणना की सबसे ज़्यादा मांग करने वाले महागठबंधन के खाते में सिर्फ़ 35 सीटें आईं. अब जाति से जुड़ा सवाल यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले जारी किया गया है.
ख़ास बात ये है कि जब जातिगत जनगणना शुरू होगी, उस समय यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव का प्रचार भी शुरू हो जाएगा. यानी बिहार की तरह यूपी चुनाव में भी विपक्ष को शायद जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने का मौक़ा नहीं मिलेगा.
कांग्रेस जो मांग लंबे समय से कर रही थी, वो पूरी हो गई. लेकिन इसके बावजूद वो नाराज है. कांग्रेस को इस पर आपत्ति है कि जाति से जुड़ा सवाल पूछने में बिहार या तेलंगाना का मॉडल क्यों नहीं अपनाया गया.
आज आपको ये भी जानना चाहिए कि जातीय जनगणना कराने से क्या असर होगा. जब जाति की गिनती हो जाएगी तो फायदा ग़रीबों को मिलेगा या राजनीतिक पार्टियों को? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जाति के आंकड़े आने से विवाद और बढ़ेगा? जातियों के आंकड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल तो शुरू नहीं हो जाएगा?
जब जातियों की हिस्सेदारी के बारे में सटीक आंकड़े मिलेंगे तो सरकार को कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी. OBC श्रेणी के भीतर कुछ प्रभावशाली जातियों को ही अब तक आरक्षण का ज़्यादातर लाभ मिला है. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार OBC आरक्षण का 97% लाभ सिर्फ 25% OBC जातियों को मिला है. आंकड़े मिलने से उन जातियों की पहचान होगी, जो आज भी हाशिए पर हैं.
लेकिन इसके साथ-साथ अगर OBC की संख्या दावे के मुताबिक़ 50% से ज़्यादा होती है तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग भी तेज़ होगी. इससे सामाजिक तनाव के हालात बन सकते हैं जैसा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के बाद 90 के दशक में हुआ था.
अलग-अलग जातियों के बीच नौकरियों, संसाधनों और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर होड़ बढ़ सकती है. अगर सामाजिक तनाव फैला तो BJP के हिंदुत्व के नैरेटिव को चुनौती मिलेगी. उसे नए सिरे से सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार करना होगा.
आज आपको ये भी जानना चाहिए कि जातिगत जनगणना से अलग-अलग जातियों की आबादी को लेकर क्या आंकड़े सामने आए थे. पहली जातिगत जनगणना के समय यानी 1881 में पूरे देश की जातियों की कोई एक निश्चित संख्या आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई थी.
उस समय भारत की कुल जनसंख्या 25 करोड़ 38 लाख थी. इसमें ब्राह्मणों की आबादी 1 करोड़ 37 लाख बताई गई जबकि राजपूतों की क़रीब 71 लाख. यानी ब्राह्मण क़रीब 5 प्रतिशत थे जबकि राजपूत क़रीब 3 प्रतिशत. बाद के वर्षों में जब ब्रिटिश शासन के दौरान जातियों की गिनती को और अधिक व्यवस्थित किया गया तो आंकड़े स्पष्ट होने लगे. 1901 की जनगणना में कुल 1,646 जातियों और उपजातियों को दर्ज किया गया.
वहीं आख़िरी जातिगत जनगणना यानी 1931 तक जातियों और उपजातियों की संख्या बढ़कर 4,147 हो गई थी. उस समय देश की कुल आबादी लगभग 35 करोड़ थी. इसमें ब्राह्मणों की आबादी लगभग 1.5 करोड़ थी. जाटव की आबादी 1 करोड़ 20 लाख थी. वहीं यादवों की संख्या 96 लाख और राजपूतों की 81 लाख थी.
हालांकि ये वो दौर था जब मौजूदा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था. पिछले 95 वर्षों में भारत की भौगोलिक सीमा में काफ़ी बदलाव आया है. आज भारत की जनसंख्या में किस जाति की कितनी आबादी है, इसको लेकर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है.
जिन राज्यों ने कास्ट सर्वे कराया, उन राज्यों की जातिगत आबादी के बारे में तो बताया जा सकता है लेकिन पूरे देश को लेकर कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है. अगर कोई ये कहता है कि इस जाति की आबादी भारत में इतनी है, तो वो केवल एक अनुमान है. हालांकि 2027 की जनगणना के बाद ये स्थिति बदल जाएगी.
यहां आपको जातिगत जनगणना को लेकर एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानना चाहिए. कर्नाटक में पिछले साल जब दोबारा जातिगत सर्वे कराया गया तो 4 लाख 22 हज़ार परिवारों ने अपनी जाति बताने से इनकार कर दिया. इनमें मशहूर IT कंपनी इन्फोसिस के संस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति शामिल हैं. सुधा मूर्ति राज्यसभा सांसद भी हैं. यानी ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो अपनी जाति बताने के लिए तैयार नहीं हैं.
अंत में आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत में अभी कितनी जातियां हैं. केंद्रीय सूची यानी केंद्र सरकार की लिस्ट के मुताबिक भारत में OBC की 2,650 जातियां हैं. SC में कुल 1,170 जातियां हैं जबकि ST में 890. इसके अलावा सवर्ण जातियां भी हैं. यानी कुल मिलाकर 4,700 के क़रीब. इतनी बड़ी संख्या में मौजूद जातियों को गिनना और उनका व्यवस्थित डेटा तैयार करना भी कम चुनौती से भरा काम नहीं है.