नेहरू से राजीव तक जिसका विरोध हुआ, वही मांग अब सियासी मजबूरी कैसे बन गई? 95 साल बाद लोगों को क्यों बतानी होगी 'जात'

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा भी मिला. जातिगत जनगणना और 'संविधान बचाओ' के नैरेटिव के कारण यूपी में बीजेपी को नुक़सान झेलना पड़ा. इन सबके बीच पिछले साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जाति की गणना कराने का फ़ैसला लिया. यानी जातिगत जनगणना कराने का फ़ैसला बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले लिया गया था. वहां जातिगत जनगणना विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर था. लेकिन सरकार ने जनगणना में जातियों की गिनती कराने का फ़ैसला लेकर इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनने दिया.