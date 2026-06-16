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नेहरू से राजीव तक जिसका विरोध हुआ, वही मांग अब सियासी मजबूरी कैसे बन गई? 95 साल बाद लोगों को क्यों बतानी होगी 'जात'

Why Caste Census Taking Place in India? जवाहर लाल नेहरू से राजीव गांधी तक, सबने देश में जातीय जनगणना करवाए जाने का विरोध किया था. अब उसी की मांग को लेकर राहुल गांधी ने झंडा उठाया था, जिसे मानकर मोदी सरकार अब जातीय जनगणना करवाने जा रही है. आखिर इसके पीछे की असल वजह क्या है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 15, 2026, 12:54 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:54 AM IST
नेहरू से राजीव तक जिसका विरोध हुआ, वही मांग अब सियासी मजबूरी कैसे बन गई? 95 साल बाद लोगों को क्यों बतानी होगी 'जात'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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