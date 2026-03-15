विधानसभा चुनाव का ऐलान कर रहे थे CEC ज्ञानेश कुमार, बंगाल का नाम आया तो गहरी सांस क्यों ली?

जैसी चर्चा थी, वैसा ही हुआ. पांच राज्यों में चुनाव है लेकिन अकेले पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं. 4 मई को नतीजे आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तारीखों की घोषणा कर रहे थे लेकिन जब बंगाल की बारी आई तो वह मुस्कुराए.
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ठीक शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी. आधे घंटे में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखें सामने आ गईं. 4 मई को ही चारों राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में चुनाव के नतीजे आएंगे. हल्की मुस्कुराहट के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सबसे पहले असम की 126 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कीं. इसी तरह आगे उन्होंने नामांकन, चुनाव और नतीजों की तारीखें बताईं लेकिन एक राज्य का नाम लेते समय उन्होंने गहरी सांस ली. क्या आप जानते हैं कि उसकी भी एक बड़ी वजह है.
CEC ने बताया कि असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 मई को नतीजे आएंगे. केरलम की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे और काउंटिंग एक ही दिन होगी. पुदुचेरी में भी एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी. तमिलनाडु की 234 सीटों के लिए 23 अप्रैल को एक चरण में ही चुनाव कराए जाएंगे.
जब बंगाल की बारी आई
आखिर में थोड़ी मुस्कुराहट के साथ गहरी सांस लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वेस्ट बंगाल. फिर कुछ सेकेंड रुके. आगे बोले - पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे. पहला चरण 23 अप्रैल और दूसरा चरण 29 अप्रैल को पूरा होगा. काउंटिंग सबकी एक ही दिन है.
|राज्य
|चुनाव
|नतीजे
|असम
|9 अप्रैल
|4 मई
|तमिलनाडु
|23 अप्रैल
|4 मई
|पश्चिम बंगाल (दो चरण)
|23 अप्रैल, 29 अप्रैल
|4 मई
|केरलम
|9 अप्रैल
|4 मई
|पुदुचेरी
|9 अप्रैल
|4 मई
मुस्कुराने की वजह बंगाल है
असल में ज्ञानेश कुमार के वेस्ट बंगाल का नाम लेकर गहरी सांस लेने के पीछे एक खास वजह है. वह हाल ही में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पांच राज्यों (चार राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश) में गए थे. आखिर में वह कोलकाता में थे, मंदिर में दर्शन करने गए तो बाहर उन्हें काले झंडे दिखाए गए.
TMC ले आई है महाभियोग प्रस्ताव
दरअसल, बंगाल में सरकार चला रही तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ वर्तमान बजट सत्र में ही महाभियोग प्रस्ताव लेकर आई है. इस पर चर्चा कराने के लिए विपक्ष पूरी ताकत झोंक रहा है. इस मुद्दे पर कांग्रेस भी अब ममता के साथ हो गई है. ममता की पार्टी SIR के मुद्दे पर चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है. TMC ने आरोप लगाया है कि बंगाल में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के 'सूत्रधार' ज्ञानेश कुमार ही हैं. अगले हफ्ते संसद में स्पीकर और राज्यसभा के सभापति महाभियोग प्रस्ताव पर संज्ञान लेने वाले हैं.
ऐसे में आज विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करते समय अंदर ही अंदर ज्ञानेश कुमार विपक्ष की तरफ से पैदा की गई सियासी गर्मी महसूस कर रहे होंगे. यही वजह है कि बंगाल का नाम लिया तो सांस गहरी हो गई.
पढ़िए: चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बताया
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