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Hindi Newsदेशजरा संभलकर! इस बार गर्मी और हीटवेव का रिकॉर्ड टूटने वाला है? केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट

जरा संभलकर! इस बार गर्मी और हीटवेव का रिकॉर्ड टूटने वाला है? केंद्र सरकार ने राज्यों को किया अलर्ट

कुछ इलाकों में 1-2 दिन में बारिश हो, तो बेफिक्र मत होइएगा. तस्वीर में बाईं तरफ मौसम विभाग ने सैटलाइट की मदद से 28 अप्रैल की सुबह बादलों की लोकेशन दिखाई है. हालाकिं, अगले दो महीने मुश्किल भरे बीतने वाले हैं. मौसम विभाग पहले ही भीषण गर्मी की वॉर्निंग दे चुका है. अब केंद्र सरकार ने भी राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:49 AM IST
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28 अप्रैल की सुबह भारत के ऊपर बादलों का डेरा (बाएं), गर्मी से परेशान युवतियां (एआई फोटो)
28 अप्रैल की सुबह भारत के ऊपर बादलों का डेरा (बाएं), गर्मी से परेशान युवतियां (एआई फोटो)

बांदा से लेकर जैसलमेर तक देश के कई शहर गर्मी से तप रहे हैं. पूरा उत्तर भारत जल्दी आई हीटवेव के थपेड़े झेल रहा है. इस बीच, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है. हेल्थ सेक्रेट्री ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेट्रियों को लेटर लिखकर अप्रैल के बचे दिनों के साथ-साथ मई और जून में खतरनाक हीटवेव से बचने के उपाय करने को कहा है. दरअसल, मौसम विभाग ने मई, जून 2026 के लिए जो पूर्वानुमान जताया है, वह खतरनाक है. हां, मौसम विभाग का कहना है कि जून 2026 तक देश के बड़े हिस्से में हीटवेव के दिन ज्यादा रह सकते हैं. 

पूर्व, मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और दक्षिण-पूर्व क्षेत्रों में सामान्य से ज्यादा हीटवेव वाले दिन रहने की संभावना है. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के कई तटीय इलाके भी इससे प्रभावित हो सकते हैं. IMD के अनुमान के मुताबिक, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों पर भी इसका असर पड़ेगा. इधर, यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी लोगों की हालत खराब कर रही है. बांदा उबल रहा है. कई शहरों में तापमान 45-46 डिग्री के आसपास है.  केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट शुरू कर दें. 

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कुछ घंटे पहले मौसम विभाग ने विदर्भ के कुछ इलाकों, जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी एमपी और राजस्थान के लिए हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया है. आगे गुजरात, छत्तीसगढ़ और उत्तरी तेलंगाना में भी लू चलेगी. पूर्वी यूपी और राजस्थान में रात के समय भी गर्मी बनी रहेगी. एक-दो दिन की राहत भले मिले, लेकिन मई के पहले हफ्ते में फिर तापमान बढ़ने लगेगा. 

केंद्र का निर्देश, हीट स्ट्रोक के मामले फौरन बताएं

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित कर लें कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष 'हीट स्ट्रोक प्रबंधन यूनिट' चालू रहें, एंबुलेंस सेवाओं की पर्याप्त तैयारी रखें, समय पर कार्रवाई के लिए शुरुआती चेतावनी जारी करें, केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टल पर हीट स्ट्रोक के मामलों की रियल-टाइम रिपोर्टिंग करें. 
- स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हम मिलकर आने वाले महीनों के दौरान अत्यधिक गर्मी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने में सक्षम होंगे. सबका सहयोग गर्मी से होने वाली मौतों को रोकने में मददगार साबित होगा

भीषण गर्मी में बंगाल में वोटिंग

हां, 29 अप्रैल को बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे. चुनाव आयोग ने इसके लिए विशेष इंतजाम किए हैं. पूर्व बर्धमान की DM श्वेता अग्रवाल ने तैयारियों के बारे में बताया कि यहां 16 निर्वाचन क्षेत्र हैं. 4,660 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और हर बूथ में एक कैमरा अंदर और एक कैमरा बाहर लग रहा है...धूप से बचने के लिए लोगों के लिए शेड बनाए गए हैं. कंट्रोल रूम भी बनाया गया है. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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