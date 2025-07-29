भारत-जापान की बढ़ती नज़दीकी से चीन और US क्यों परेशान? क्या 'भाई-बहन' की कूटनीति बदलने जा रही एशिया का शक्ति संतुलन

DNA on India Japan Historical Relations: कूटनीति में दो देशों के रिश्ते आमतौर पर फाइलों, संधियों और बयानों के इर्द-गिर्द घूमते हैं. लेकिन गुरुवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जो तस्वीरें दिखीं, वो कूटनीति की किताबों में देखने को नहीं मिलतीं. वे तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान से आई उनकी छोटी बहन सनाए ताकाइची की हैं. सनाए जापान की पीएम हैं, जो भारत के दौरे पर हैं. उन्हें पीएम मोदी ने अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया. यानी गुरुवार से भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ मित्र देश का नहीं परिवार का हो गया है. वे अब से दो देश लेकिन एक परिवार हैं.
भारत और जापान के संबंध ऐतिहासिक रहे हैं. बुद्ध से बुलेट ट्रेन और रुपया से येन तक दोनों देश एक परिवार के सिद्धांत को जीते हैं. ये पारिवारिक रिश्ता भारत के हित में है लेकिन चीन के लिए रेड अलार्म है.
छोटी बहन या बड़े भाई जैसे शब्द केवल एक संबोधन नहीं हैं. ये कूटनीतिक प्रोटोकॉल की सख्त दीवारों को गिराने वाला एक रिश्ता है. इस रिश्ते के बन जाने पर कैसी सहजता दिखती है, वो गुरुवार को साफ दिखाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री को भारतीय वाद्ययंत्र संतूर से परिचय करवाया. उसे बजाकर ताकाइची उत्साहित दिखाई दीं.
सनाए ताकाइची बुधवार शाम भारत पहुंचीं. गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में उनके लिए स्वागत समारोह रखा गया. इसके बाद जापान की प्रधानमंत्री पीएम राजघाट पहुंचीं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की. हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई. भाई-बहन के इस स्नेह के बीच, एशिया की सुरक्षा और विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए.
अब आपको जानना चाहिए कि कौन कौन से समझौते हुए हैं और इससे भारत को क्या फायदा होगा. रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. जापान, जो अपनी सैन्य तकनीक किसी को नहीं देता है, वो अब भारत के साथ मिलकर एडवांस्ड रडार सिस्टम, नौसेना के लिए संचार सिस्टम और अंडर वाटर ड्रोन बनाएगा. यह भारत के रक्षा निर्यात और 'मेक इन इंडिया' के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है.
ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत और जापान ने 'सेमीकंडक्टर रेजिलिएंस एग्रीमेंट' साइन किया है. जापानी टेक कंपनियां भारत में चिप डिजाइनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर स्थापित करेंगी. इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य के साथ दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के संयुक्त उत्पादन पर मुहर लगाई है.
भारत और जापान के बीच हुए ये समझौते महज दो देशों के बीच हुई एक संधि नहीं है बल्कि ये एशिया के दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के कूटनीतिक संबंध का नया चैप्टर है. इसी नए चैप्टर से अमेरिका और चीन दोनों परेशान हैं. ट्रंप और जिनपिंग की परेशानी को हम आगे डीकोड करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले आपको भारत-जापान की बुद्ध से लेकर बुलेट ट्रेन तक के संबंध को देखना चाहिए.
#DNAमित्रों | दिल्ली में जापानी पीएम.. नया 'ज्वाइंट मिशन'..रक्षा.. आर्थिक सुरक्षा और 'नोट', किसपर चोट ?
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— Zee News (@ZeeNews) July 2, 2026
ये रिश्ता किसी राजनयिक संधि से नहीं, आस्था और संस्कृति की डोर से बंधा है. 8वीं सदी में तमिलनाडु के मदुरई से बोधिसेन नामक बौद्ध भिक्षु समुद्री मार्ग से जापान पहुंचे. उन्हें जापान के सम्राट शोमू ने नारा के प्रसिद्ध तोदाई-जी मंदिर में विशाल कांस्य बुद्ध प्रतिमा की आंखें खोलने की रस्म का मुख्य पुरोहित बनाया. ये जापान के बौद्ध इतिहास का सबसे पवित्र क्षण था.
बोधिसेन ने जापान में हुआयेन संप्रदाय की स्थापना की, संस्कृत मंत्रों का जापानी उच्चारण विकसित किया. उदाहरण के तौर पर 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जापानी रूप है 'ऑन नमो भगवते वासुदेवाय'
यह मंत्र आज तक भारत और जापान के बीच जुड़ी एक बहुत गहरी आध्यात्मिक और भावुक डोर है. यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने संबोधन में नारा का जिक्र भी किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनाए ताकाइची को यूं ही अपनी छोटी बहन नहीं कहा है.
प्रधानमंत्री ने आज यूं ही पारिवारिक रिश्ते की बात नहीं की. भारत और जापान का इतिहास इस बात का गवाह है कि दोनों देशों ने मुश्किल वक्त में एक-दूसरे का साथ एक परिवार की तरह दिया है. इसके कुछ ऐतिहासिक उदाहरण आपको जानने चाहिए.
दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब 'टोक्यो ट्रिब्यूनल' में जापानी नेताओं पर युद्ध अपराधों का मुकदमा चल रहा था. तब भारतीय जज राधाबिनोद पाल अकेले ऐसे जज थे, जिन्होंने असहमत होते हुए अपना 'डिसेंटिंग जजमेंट' दिया था. जापान आज भी जस्टिस पाल को भगवान की तरह पूजता है और टोक्यो के यासुकुनी श्राइन में उनका स्मारक बना हुआ है.
आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को जापान ने अस्त्र, शस्त्र और समर्थन देकर जो मदद की, वो दोनों देशों के सैन्य और कूटनीतिक रिश्तों की सबसे मजबूत नींव है.
जब आजादी के बाद भारत के पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, तब जापान ही वो देश था जिसने भारत से आयरन ओर खरीदा था. 80 के दशक में जब भारत को सस्ती और अच्छी कार की जरूरत थी, तब जापान की सुजुकी ने मारुति के साथ मिलकर भारतीय मिडिल क्लास को पहिए दिए थे.
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद टोक्यो के उएनो चिड़ियाघर के सारे हाथी मारे गए थे. जापानी स्कूली बच्चों ने पंडित नेहरू को हज़ारों चिट्ठियाँ लिखीं और एक हाथी की मांग की थी. पंडित नेहरू ने जापानी बच्चों को एक हथिनी भेंट की थी. 2011 में जब जापान में भयानक सुनामी आई थी, तब भारत ने सबसे पहले अपनी NDRF की टीम भेजी थी.
परिवार वही तो होता है. जो सुख-दुख को साझा करता है और साथ देता है. मिलकर चुनौतियों का सामना करता है. परिवार में पूर्वज साझे होते हैं. संस्कृति साझी होती है. हमने अभी जिस पारिवारिक संबंध के बारे में बताया, वो कूटनीति में बने हैं. लेकिन संस्कृति और परंपरा में हमारे पारिवारिक संबंध सदियों से हैं.
भारत और जापान के रिश्तों की शुरुआत 1400 साल पहले भगवान बुद्ध से हुई. समय के साथ साथ ये कैसे गहरा होता गया आपको ये भी जानना चाहिए. भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए. साल 2000 में संबंधों को ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा मिला. 2006 में इसे स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बनाया गया. 2014 में इसे बढ़ाकर स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया. अगले साल यानी 2027 में भारत और जापान कूटनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे.
जापान के दिवंगत प्रधानमंत्री और दोनों देशों के बीच आधुनिक संबंधों के सबसे बड़े सूत्रधार शिंज़ो आबे ने कहा था- एक मजबूत भारत जापान के लिए अच्छा है और एक मजबूत जापान भारत के लिए अच्छा है. सनाए ताकाइची भी शिंजो आबे की तरह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं. दोनों देशों की बातचीत का एजेंडा जानने से पहले आपको जापान की मौजूदा प्रधानमंत्री और उनकी नीतियों के बारे में भी जानना चाहिए.
सनाए ताकाइची पिछले साल अक्टूबर में जापान की प्रधानमंत्री बनी थीं. वो जापान के इतिहास में प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं. उन्हें जापान की आयरन लेडी भी कहा जाता है. उनका रुख चीन विरोधी माना जाता है. सनाए ताकाइची चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए कठोर नीति के पक्ष में हैं.
वो सैन्य आधुनिकीकरण के पक्ष में भी हैं. ताकाइची जापानी संविधान के अनुच्छेद 9 में संशोधन की जोरदार समर्थक हैं. अनुच्छेद 9 किसी भी युद्ध से जापान को दूर करता है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जापान की यही नीति रही है. लेकिन वो जापान की रक्षा और खुफिया क्षमताओं को मजबूत करने पर जोर देती हैं.
उनकी इसी नीति की वजह से चीन उन्हें पसंद नहीं करता है. भारत की तरह ताकाइची भी चीन के सैन्य विस्तारवाद का खुलकर विरोध करती हैं. कुल मिलाकर वो मौजूदा समय में चीन की सबसे मुखर विरोधियों में से एक हैं. अब जब पीएम मोदी ने सनाए ताकाइची को बहन कहकर रक्षा का वचन दे दिया है तो जाहिर सी बात है कि जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई है.
आज जब दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची की मुलाकात हुई तो टेंशन डोनाल्ड ट्रंप को भी हुई. इसकी वजह ये है कि जापानी प्रधानमंत्री के इस दौरे में दोनों देशों के बीच डॉलर के बिना व्यापार की तैयारियों को भी अंतिम रूप देने की उम्मीद है.
जापानी मीडिया के हवाले से आ रही ख़बरों के मुताबिक दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार में डॉलर की जगह अपनी-अपनी करेंसी का इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है. दोनों देश ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, जिससे व्यापार का भुगतान सीधे भारतीय रुपये और जापानी येन में हो सके. ये उसी तरह का व्यापार होगा, जैसा भारत और रूस के बीच चल रहा है.
इस व्यवस्था के तहत जापानी कंपनियों को भारतीय बैंकों में विशेष खाते खोलने की अनुमति मिलेगी. इससे डॉलर के बिना दोनों देशों की करेंसी में लेन-देन हो सकेगा. इस तरह का लेन-देन दोनों देशों के लिए फायदेमंद है. आपको उन फायदों के बारे में भी जानना चाहिए.
व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत कम होने से विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी. मौजूदा समय में व्यापार के लिए पहले रुपये को डॉलर में और फिर डॉलर को येन में बदला जाता है. सीधे व्यापार से करेंसी कन्वर्जन का खर्च पूरी तरह बच जाएगा.
डॉलर का इस्तेमाल नहीं होने पर दोनों देशों के बीच लेन-देन में सेटलमेंट का समय भी काफी कम हो जाएगा. साथ ही इससे डॉलर की क़ीमत में आने वाले उतार-चढ़ाव से दोनों देशों के कारोबारियों को होने वाला नुकसान नहीं होगा
कुल मिलाकर सनाए ताकाइची के इस दौरे में भारत और जापान के संबंध में एक नया अध्याय जुड़ गया है. जो दोनों देशों के रक्षा और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है.