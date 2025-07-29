भारत-जापान की बढ़ती नज़दीकी से चीन और US क्यों परेशान? क्या 'भाई-बहन' की कूटनीति बदलने जा रही एशिया का शक्ति संतुलन

DNA on India Japan Historical Relations: कूटनीति में दो देशों के रिश्ते आमतौर पर फाइलों, संधियों और बयानों के इर्द-गिर्द घूमते हैं. लेकिन गुरुवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जो तस्वीरें दिखीं, वो कूटनीति की किताबों में देखने को नहीं मिलतीं. वे तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान से आई उनकी छोटी बहन सनाए ताकाइची की हैं. सनाए जापान की पीएम हैं, जो भारत के दौरे पर हैं. उन्हें पीएम मोदी ने अपनी छोटी बहन कहकर संबोधित किया. यानी गुरुवार से भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ मित्र देश का नहीं परिवार का हो गया है. वे अब से दो देश लेकिन एक परिवार हैं.