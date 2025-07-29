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भारत-जापान की बढ़ती नज़दीकी से चीन और US क्यों परेशान? क्या 'भाई-बहन' की कूटनीति बदलने जा रही एशिया का शक्ति संतुलन

Japan PM Sanae Takaichi India Visit News: भारत-जापान की बढ़ती नज़दीकी से चीन और US परेशान बताए जा रहे हैं. आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या है? क्या 'भाई-बहन' की कूटनीति अब एशिया का शक्ति संतुलन बदलने जा रही है. क्या इससे चीन के आक्रामक रवैये पर लगाम लगाई जा जा सकेगी.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 03, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:13 AM IST
भारत-जापान की बढ़ती नज़दीकी से चीन और US क्यों परेशान? क्या 'भाई-बहन' की कूटनीति बदलने जा रही एशिया का शक्ति संतुलन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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