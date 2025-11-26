Advertisement
SC में बड़ा दिन: चीफ जस्टिस की बेंच में बैठे विदेशी जज, फिर एक केस में CJI बोले- हम हिंदी में बात करेंगे

Foreign Judges in CJI Court: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत आज कई विदेशी जजों के साथ बेंच में बैठे दिखे. इसी दौरान एक केस सामने आया, जब वकील की बात सुनकर चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि फिर मैं हिंदी में बोलूंगा. वकील को हिंदी नहीं आती थी. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 01:41 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में आज दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में कई देशों के जज बैठे दिखे. इसमें केन्या, नेपाल, मॉरीशस, श्रीलंका और कई देशों के जज और चीफ जस्टिस शामिल थे. तस्वीर देखकर शायद लगे कि क्या ये कोई इंटरनेशनल बेंच जैसा कुछ था? नहीं, असल में ये सभी विदेशी जज भारत के संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए थे. सीजेआई सूर्यकांत सभी से मिले और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों को समझाने के लिए बेंच में अपने साथ बिठाया. 

CJI कांत की कोर्ट में विदेशी जजों ने अपने विचार भी रखे. केन्या के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अपने देश में भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र, काम और उसके उदाहरणों को देखते हैं. मॉरिशस के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम भारतीय कोर्ट द्वारा कानून को पढ़ने और उसकी व्याख्या से गाइड होते हैं. यह सबसे दिलचस्प सेशन रहा. भूटान के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे मन में भारत के लिए बहुत सम्मान है. मैं कोर्ट में इतने वकील देख रहा हूं जितना अपने शहर में लोग देखता हूं, उससे ज्यादा. 

फिर एक मामला आया

हां, विदेशी जजों के साथ बैठी सीजेआई कांत की पीठ के सामने एक केस का जिक्र हुआ. एडवोकेट मैथ्यूज नेदुंपारा ने कॉलेजियम सिस्टम पर बात की. 

नेदुंपारा- यह कॉलेजियम सिस्टम और NJAC जजमेंट पर फिर से विचार करने के बारे में है.

CJI- हां हम देखेंगे.

नेदुंपारा- दूसरी बेंचों ने विचार नहीं किया.

CJI- अब हम हिंदी में जवाब देंगे...जान समझकर यह कर रहे हो आप... तो हम हिंदी में बात करेंगे.

नेदुंपारा- मुझे हिंदी समझ नहीं आती.

CJI- हम याचिका पर विचार करेंगे.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

