एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?

माउंट एवरेस्ट पर चोटी के पास के इलाके को 'डेथ जोन' कहा जाता है क्योंकि वहां तक सबके लिए पहुंचना या उतरना आसान नहीं होता है. हैदराबाद के अरुण कुमार तिवारी अब हमेशा के लिए वहीं सो गए हैं.
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53 साल के अरुण कुमार तिवारी पिछले साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यात्रा पूरी नहीं हो सकी. तबीयत खराब हुई, तो नीचे आ गए. हैदराबाद के टेक प्रोफेशनल इस बार फिर पूरी तैयारी से गए. कुछ दिन पहले माउंट एवरेस्ट से उतरते समय हिलेरी स्टेप के पास उन्होंने दम तोड़ दिया. अब उनके परिवार ने तिवारी के शव को वहीं छोड़ने का फैसला किया है. यह एक मार्मिक कहानी है.
तिवारी के शव को वहां से लाने के चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने के लिए नेपाल की एक ट्रवेल एजेंसी आगे आई. पायनियर एडवेंचर ने 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से शव को वापस लाने के लिए 1.1 करोड़ रुपये का खर्च बताया. बाद में रियायत देते हुए इसे 89.7 लाख रुपये कर दिया. यह धनराशि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के खर्च से दोगुनी है. हालांकि, किसी और वजह से परिवार ने शव को नीचे लाने से मना कर दिया.
पायनियर एडवेंचर के मालिक निवेश कार्की ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी कंपनी 55 दिन के (काठमांडू-एवरेस्ट-काठमांडू) सभी खर्चों वाले चढ़ाई पैकेज के लिए 42.9 लाख रुपये लेती है. हालांकि, 'डेथ जोन' से शव वापस लाना बेहद जोखिम भरा काम बन जाता है.
कार्की ने टीओआई को बताया कि कैंप-4 से आखिरी चढ़ाई शुरू करने के तुरंत बाद अरुण तिवारी को बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी. उनके निजी शेरपा गाइड ने कई बार नीचे उतरने की सलाह दी, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे. अरुण तिवारी कहते रहे कि जब चोटी इतनी साफ दिखाई दे रही है, तो वह अपने सपने को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं.
अरुण चोटी तक पहुंच गए, लेकिन उतरते समय हिलेरी स्टेप के पास (एवरेस्ट के डेथ जोन में 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर) उन्हें खून की उल्टी होने लगी. इस ऊंचाई पर बहुत कम हवा के कारण इंसान का शरीर तेजी से कमजोर पड़ने लगता है. शेरपाओं ने अतिरिक्त ऑक्सीजन देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया.
अब उस जगह की वजह से शव वापस लाना बेहद मुश्किल हो गया. हिलेरी स्टेप लगभग 8,790 मीटर की ऊंचाई पर है, जो 8,848.86 मीटर ऊंची चोटी से महज 60 मीटर नीचे है. हेलिकॉप्टर से शव को सिर्फ कैंप-2 (लगभग 6,400 मीटर की ऊंचाई) से ही वापस लाया जा सकता है. ऐसे में शेरपाओं को जोखिम भरे इलाके से शव लगभग 2,400 मीटर नीचे तक लाना पड़ता.
घटना के पांच दिन बाद शव को निकालना लगभग नामुमकिन हो गया क्योंकि वह इलाका बर्फ से ढका हुआ है. शेरपाओं को भेजना बाकी जानें जोखिम में डालने की तरह था. आखिर में तिवारी के परिवार ने शव पहाड़ पर ही छोड़ने का फैसला किया. इसकी वजह, उन्होंने अपनी आस्था के साथ-साथ हिमालय के प्रति अरुण का प्रेम बताया.
जमी हुई बर्फ से शव को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो जाता है. हिमस्खलन की आशंका बनी रहती है. ऐसे ऑपरेशन में बोतल बंद ऑक्सीजन भी काफी खर्च होता है. इतनी ऊंचाई से गिरने का खतरा रहता है. तिवारी उसी भारतीय अभियान दल का हिस्सा थे, जिसमें 46 साल के संदीप अरे शामिल थे. अरे की मृत्यु एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद उतरते समय हुई थी. अरे का शव निकाला जा सका, क्योंकि उनकी मृत्यु थोड़ी कम ऊंचाई पर हुई थी.
तिवारी के परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं. तिवारी के रिश्तेदार सुधीर उपाध्याय ने टीओआई को बताया कि परिवार ने धार्मिक मान्यताओं, अरुण के हिमालय प्रेम और इस प्रक्रिया में शरीर को होने वाले शारीरिक कष्ट पर विचार करने के बाद शव को वापस न लाने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में हिमालय को देवी पार्वती का पिता माना गया है. वह देवभूमि है. जो कोई भी वहां प्राण त्यागता है, वह सीधे 'बैकुंठधाम' को प्राप्त होता है. ऐसे में उनके शव को वापस धरती पर लाना पाप के समान है.
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