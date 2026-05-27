Advertisement
trendingNow13230224
Hindi Newsदेशएवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?

एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?

माउंट एवरेस्ट पर चोटी के पास के इलाके को 'डेथ जोन' कहा जाता है क्योंकि वहां तक सबके लिए पहुंचना या उतरना आसान नहीं होता है. हैदराबाद के अरुण कुमार तिवारी अब हमेशा के लिए वहीं सो गए हैं. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: May 27, 2026, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अरुण कुमार तिवारी (फोटो- सोशल मीडिया)
अरुण कुमार तिवारी (फोटो- सोशल मीडिया)

53 साल के अरुण कुमार तिवारी पिछले साल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन यात्रा पूरी नहीं हो सकी. तबीयत खराब हुई, तो नीचे आ गए. हैदराबाद के टेक प्रोफेशनल इस बार फिर पूरी तैयारी से गए. कुछ दिन पहले माउंट एवरेस्ट से उतरते समय हिलेरी स्टेप के पास उन्होंने दम तोड़ दिया. अब उनके परिवार ने तिवारी के शव को वहीं छोड़ने का फैसला किया है. यह एक मार्मिक कहानी है.  

तिवारी के शव को वहां से लाने के चुनौतीपूर्ण काम को पूरा करने के लिए नेपाल की एक ट्रवेल एजेंसी आगे आई. पायनियर एडवेंचर ने 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से शव को वापस लाने के लिए 1.1 करोड़ रुपये का खर्च बताया. बाद में रियायत देते हुए इसे 89.7 लाख रुपये कर दिया. यह धनराशि एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के खर्च से दोगुनी है. हालांकि, किसी और वजह से परिवार ने शव को नीचे लाने से मना कर दिया. 

डेथ जोन से शव लाना जोखिम भरा काम

पायनियर एडवेंचर के मालिक निवेश कार्की ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी कंपनी 55 दिन के (काठमांडू-एवरेस्ट-काठमांडू) सभी खर्चों वाले चढ़ाई पैकेज के लिए 42.9 लाख रुपये लेती है. हालांकि, 'डेथ जोन' से शव वापस लाना बेहद जोखिम भरा काम बन जाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

तिवारी को क्या दिक्कत हुई थी?

कार्की ने टीओआई को बताया कि कैंप-4 से आखिरी चढ़ाई शुरू करने के तुरंत बाद अरुण तिवारी को बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगी. उनके निजी शेरपा गाइड ने कई बार नीचे उतरने की सलाह दी, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे. अरुण तिवारी कहते रहे कि जब चोटी इतनी साफ दिखाई दे रही है, तो वह अपने सपने को अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं. 

लौटते समय खून की उल्टी

अरुण चोटी तक पहुंच गए, लेकिन उतरते समय हिलेरी स्टेप के पास (एवरेस्ट के डेथ जोन में 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर) उन्हें खून की उल्टी होने लगी. इस ऊंचाई पर बहुत कम हवा के कारण इंसान का शरीर तेजी से कमजोर पड़ने लगता है. शेरपाओं ने अतिरिक्त ऑक्सीजन देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया. 

अब उस जगह की वजह से शव वापस लाना बेहद मुश्किल हो गया. हिलेरी स्टेप लगभग 8,790 मीटर की ऊंचाई पर है, जो 8,848.86 मीटर ऊंची चोटी से महज 60 मीटर नीचे है. हेलिकॉप्टर से शव को सिर्फ कैंप-2 (लगभग 6,400 मीटर की ऊंचाई) से ही वापस लाया जा सकता है. ऐसे में शेरपाओं को जोखिम भरे इलाके से शव लगभग 2,400 मीटर नीचे तक लाना पड़ता. 

बर्फ में दबा शव लाना मुश्किल क्यों?

घटना के पांच दिन बाद शव को निकालना लगभग नामुमकिन हो गया क्योंकि वह इलाका बर्फ से ढका हुआ है. शेरपाओं को भेजना बाकी जानें जोखिम में डालने की तरह था. आखिर में तिवारी के परिवार ने शव पहाड़ पर ही छोड़ने का फैसला किया. इसकी वजह, उन्होंने अपनी आस्था के साथ-साथ हिमालय के प्रति अरुण का प्रेम बताया. 

जमी हुई बर्फ से शव को सुरक्षित निकालना मुश्किल हो जाता है. हिमस्खलन की आशंका बनी रहती है. ऐसे ऑपरेशन में बोतल बंद ऑक्सीजन भी काफी खर्च होता है. इतनी ऊंचाई से गिरने का खतरा रहता है. तिवारी उसी भारतीय अभियान दल का हिस्सा थे, जिसमें 46 साल के संदीप अरे शामिल थे. अरे की मृत्यु एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के बाद उतरते समय हुई थी. अरे का शव निकाला जा सका, क्योंकि उनकी मृत्यु थोड़ी कम ऊंचाई पर हुई थी. 

'हिमालय से धरती पर शव लाना पाप'

तिवारी के परिवार में पत्नी और दो बेटियां हैं. तिवारी के रिश्तेदार सुधीर उपाध्याय ने टीओआई को बताया कि परिवार ने धार्मिक मान्यताओं, अरुण के हिमालय प्रेम और इस प्रक्रिया में शरीर को होने वाले शारीरिक कष्ट पर विचार करने के बाद शव को वापस न लाने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में हिमालय को देवी पार्वती का पिता माना गया है. वह देवभूमि है.  जो कोई भी वहां प्राण त्यागता है, वह सीधे 'बैकुंठधाम' को प्राप्त होता है. ऐसे में उनके शव को वापस धरती पर लाना पाप के समान है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Mount Everest

Trending news

दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, बोले- कल बताएंगे
Karnataka CM
दिल्ली में क्या तय हुआ? सिद्धारमैया की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस, बोले- कल बताएंगे
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
Mount Everest
एवरेस्ट से उतरते समय हमेशा के लिए सो गए अरुण तिवारी, परिवार ने वहीं क्यों छोड़ दिया?
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
PM Modi
चिलचिलाती धूप और चढ़ते पारे के बीच PM मोदी का बड़ा संदेश, X पर दिया ये गुरुमंत्र
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
Ebola virus
भारत में इबोला की दस्तक! बेंगलुरु एयरपोर्ट पर महिला को क्यों किया क्वारंटीन?
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
Supreme Court
SIR में नाम हटाने का मतलब नागरिकता खत्म करना नहीं...SC बोला- यह चुनाव आयोग का अधिकार
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
Karnataka News
देर से ही सही बदलने लगी कांग्रेस! केरलम में जो प्रयोग किया, कर्नाटक में टेस्ट करेगी
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
Kerala
क्या है बेटी की कंपनी वाला ‘CMRL केस’? जिसके चलते विजयन के 10 ठिकानों पर छापेमारी
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
Himachal Pradesh Forest Fire
हिमाचल, उत्तराखंड, J&K और...भयंकर गर्मी में धधक रहे जंगल; आग की लपटों ने मचाई दहशत
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
Hardeep Singh Nijjar
सबूत पेश करो... कनाडा को भारत के दूत की खुली चुनौती, निज्जर केस पर दिया तीखा जवाब
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी
Karnataka News
ना-ना करते सिद्धारमैया इस्तीफे पर राजी कैसे हो गए? दिल्ली मीटिंग की इनसाइड स्टोरी