‘सिर्फ एक जगह पर बुलडोजर क्यों?’ अवैध कब्जों के खिलाफ एक्शन पर CM उमर भड़के, JDA से मांगी लिस्ट

Anti-Encroachment News in Jammu: जम्मू में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर चलना सीएम उमर अब्दुल्ला को रास नहीं आया है. उन्होंने इस अभियान में मजहब के आधार पर कार्रवाई की आशंका जताते हुए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी से अवैध कब्जे वाले स्थानों की लिस्ट मांगी है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:35 PM IST
CM Omar Abdullah on Anti-Encroachment Drive in Jammu: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में अवैध कब्जों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताई है उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर अवैध कब्ज़ों को हटाने की प्रक्रिया कानून का पालन है, तो फिर केवल एक ही स्थान को कार्रवाई के लिए क्यों चुना गया? उन्होंने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) को आदेश दिया कि जम्मू क्षेत्र के ऐसे सभी इलाकों की लिस्ट उनके सामने पेश की जाए, जहां की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किए जाने की शिकायतें दर्ज हैं.

'टारगेट कर बुलडोजर चलाना ठीक नहीं'

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अवैध कब्ज़ों के खिलाफ है, लेकिन किसी एक व्यक्ति या स्थान को टारगेट कर बुलडोज़र चलाना उचित नहीं कहा जा सकता. उन्होंने संकेत दिया कि जिस स्थान पर कार्रवाई की गई, उसने लोगों के दिमाग में कई सवाल पैदा कर दिए हैं. अगर वह ऐसा इकलौता मामला नहीं है तो सवाल उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक पहचान या किसी अन्य आधार पर निशाना बनाया जा रहा है.

'निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए कार्रवाई'

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अवैध कब्ज़ों पर कार्रवाई होनी चाहिए. इससे किसी को ऐतराज नहीं है लेकिन वह कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी हो. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग सरकार को अपमानित करने और बदनाम करने की नीयत से ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम लोकतांत्रिक ढांचे और चुनी हुई सरकार के खिलाफ संदेश देने की कोशिश लगता है, क्योंकि कुछ लोग हालिया चुनाव के नतीजे पचा नहीं पा रहे.

'बुलडोजर एक्शन में नहीं होना चाहिए असंतुलन'

उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्या अवैध कब्जों की नहीं, बल्कि कार्रवाई के चयन में देखे जा रहे असंतुलन की है. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि विभाग की ओर से किसी भी स्तर पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई है तो उसे सुधारना होगा. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ खड़ी है, लेकिन बिना पूरी जानकारी सार्वजनिक किए केवल एक स्थान पर बुलडोजर चलाने को मंजूर नहीं किया जा सकता. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

jammu kashmir news

