DNA: जिस महिला ने कदम-कदम पर भारत को किया बदनाम, उसे कांग्रेस ने क्यों दिया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार?

DNA in Hindi on Michelle Bachelet: जिस महिला ने कदम-कदम पर भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे कांग्रेस ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार देकर सम्मानित किया है. इस पर पूरे देश में सवाल पूछे जा रहे हैं.
Why Congress award Indira Gandhi Peace Prize to Michelle Bachelet: अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री ही भारत के दौरे पर नहीं है. उनके साथ ही एक और विदेशी मेहमान भी भारत के दौरे पर हैं. वो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की मेहमान है. कांग्रेस ने उनका सम्मान भी किया है. इसी सम्मान को लेकर सवाल उठ रहे हैं. असल में चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को शांति, निस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है. इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मिशेल बैचमेट को यह पुरस्कार दिया.
मिशेल बैचलेट के सम्मान पर सवाल क्यों?
सोनिया गांधी ने वैश्विक शांति के लिए मिशेल बैचलेट के योगदान की सराहना की..लेकिन चिली की पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान पर बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं. बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ऐसी ही सोच के कारण पीएम मोदी ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग-मार्क्सवादी कांग्रेस कहा था.
किसी विदेशी नेता का सम्मान अच्छी बात है.. भारतीय नेताओं को भी कई देशों में सम्मान मिलता है. फिर मिशेल बैचलेट के सम्मान पर सवाल क्यों उठ रहे हैं. इसे समझना जरूरी है. इसे समझने के लिए हमे अतीत के कुछ पन्नों को पलटना होगा.
विवादित रहा है मिशेल का इतिहास
मिशेल दो बार चिली की राष्ट्रपति रहने के बाद 1 सितंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त बनीं. वो इस पद पर 31 अगस्त 2022 तक रहीं. इस दौरान उन्होंने भारत के लिए क्या कहा और क्या किया, पहले हम उसकी जानकारी आपको देते हैं.
सितंबर 2018 यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का हाई कमिश्नर बनने के एक महीने बाद ही मिशेल ने अपने पहले ही संबोधन में भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया. इससे आप उनकी सोच को समझ सकते हैं.
भारत के खिलाफ चला चुकी हैं अभियान
मार्च 2019 में मिशेल ने भारत में मुसलमानों और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाया. जून 2019 में उन्होंने फिर से कश्मीर और भारत में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया. सितंबर 2019 में मिशेल ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद हुई कार्रवाई पर चिंता जताई.
फरवरी 2020 में मिशेल भारत में CAA को लेकर चिंतित हो गईं. उनकी चिंता इतनी बढ़ी कि मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ याचिका दायर की गई. अक्टूबर 2020 में उन्होंने NGO के खिलाफ एक्शन पर नाराजगी जताई. यहां जान लिजिए की सरकार ने विदेश से अवैध तरीके से धन लेनेवाले NGO पर कार्रवाई की थी. सितंबर 2021 में मिशेल ने फिर जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार को लेकर सवाल उठाए.
कांग्रेस ने मिशेल को दिया इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार
अब आप समझे. जिन मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उनका एकसूत्रीय एजेंडा अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करना रहा है. मानवाधिकार के नाम पर उन्होंने हर मंच पर भारत को बदनाम करने का पाप किया है. सोचिए क्या ऐसी शख्सियत को भारत भूमि पर सम्मानित किया जाना चाहिए?
विडंबना देखिए कि मिशेल बैचलेट कश्मीर में अशांति को बढावा दे रही थीं. उन्हें भारत में शांति का पुरस्कार दिया गया. इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठाया जा रहा है. इस सम्मान समारोह की एक और तस्वीर पर विवाद हो रहा है. इस तस्वीर में कोने में बैठे जो सज्जन दिख रहे थे. वे एक वक्त में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, इनका नाम है जगदीश टाइटगर. इन्हें पहली पंक्ति में जगह दी गई है. आप इसी से उनकी अहमियत समझ सकते हैं.
जगदीश टाइटलर पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का आरोप लगा है. उनके खिलाफ केस भी चल रहा है. इसलिए इस तस्वीर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.
