विधानसभा चुनाव: 50 साल से तमिलनाडु की सत्ता से दूर कांग्रेस मांग रही 45 सीट? राहुल गांधी की मांग क्यों अनसुनी कर रहे स्टालिन

DMK Congress seat sharing: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu elections 2026) से पहले प्री पोल अलायंस को लेकर डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का विवाद अबतक अनसुलझा है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस करीब 50 सीट मांग रही है. वहीं डीएमके 2021 के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस के लिए महज 25 सीट छोड़ने को तैयार है. विधानसभा चुनावों के लेकर कैसे हैं समीकरण इससे इतर एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कांग्रेस के नेता इतना ज्यादा डिमांडिंग क्यों हो रहे हैं.

सीट शेयरिंग का फॉर्मूला

तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं. 2021 में यह पहला मौका था जब तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता या एम करुणानिधि की गैर मौजूदगी में चुनाव हुआ. तमिलनाडु में, डीएमके, एआईएडीएमके से सत्ता छीनने में कामयाब रही. स्टालिन की लीडरशिप वाली DMK ने सत्ताधारी अन्नाद्रमुक (AIADMK) को सत्ता से बाहर किया. स्टालिन ने सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस (SPA) का नेतृत्व किया. SPA ने 159 सीटें जीतीं. DMK ने 133 सीटें अकेले जीतकर बहुमत हासिल किया.

मीटिंग पर मीटिंग

सूत्रों के मुताबिक हाल ही में डीएमके नेता कनीमोझी और कांग्रेस के नेता गिरीश के बीच हुई मीटिंग में कांग्रेस ने 45 सीटों की मांग दोहराई. इससे पहले चेन्नई में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केसी वेणुगोपाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि के बीच हुई मीटिंग में यही मांग उठी थी. सूत्रों के हवाले से पता चला कि कांग्रेस नेताओं ने कहा, 2021 का अपवाद छोड़ दें तो हमेशा कांग्रेस ने DMK के साथ अलायंस करने पर कभी 40 सीटों से कम पर समझौता नहीं किया. मीटिंग में स्टालिन ने कहा अन्य सहयोगी दलों को सीटें देनी हैं, इसलिए फिलहाल 25 ही फाइनल मानिए.

अगली मीटिंग कब होगी, नतीजा क्या निकलेगा, कोई नहीं जानता, लेकिन फिलहाल स्टालिन, राहुल गांधी की पार्टी के लिए 45 सीटें छोड़ने को तैयार नहीं हैं, वहीं कांग्रेस भी इससे कम पर राजी नहीं है.

2021 में कांग्रेस से हुई चूक का ठीखरा किस पर फूटा?

तमिलनाडु कांग्रेस का कहना है कि साल 2021 में कांग्रेस से गलती हुई थी. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये गलती इसलिए हुई क्योंकि उस समय चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के चलते उनके नेताओं से सियासी गलती हुई, तब कांग्रेस महज 25 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मान गई थी.

2006 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर 48 सीटों पर चुनाव लड़ा था. 2011 में कांग्रेस 63 सीटों पर लड़ी थी. इसी तरह 2016 में कांग्रेस को गठबंधन में 41 सीटें मिलीं. बस 2021 में उसने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसे कांग्रेस के नेता एक स्ट्रेटेजिक गलती बताते हैं.

पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके ने कांग्रेस के लिए केवल 25 सीटें छोड़ी थीं. जिसमें कांग्रेस ने 18 सीटें जीती थीं. 2026 के आगामी चुनावों की बात करें तो कांग्रेस के नेता बीते पांच सालों से खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें तमिलनाडु की सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए. यानी डीएमके और कांग्रेस के बीच तकरार महज सीट शेयरिंग पर ही नहीं, बल्कि सत्ता में भागादारी की भी है.

45-50 सीटों पर अड़ने की वजह

तमिलनाडु में किसी भी पार्टी को अकेले राज्यसभा की एक सीट पाने के लिए करीब 34 विधायकों की जरूरत होती है. तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि कम से कम 40-45 सीटों पर चुनाव लड़े बिना, वो अपने दम पर तमिलनाडु से एक भी सांसद भेजने की स्थिति में नहीं होंगे. यानी उन्हें एक राज्यसभा सीट के लिए भी डीएमके के आगे चिरौरी करनी पड़ेगी. इसलिए, सीटों को लेकर चल रही सौदेबाजी के बीच राज्यसभा की एक सीट का जुगाड़ा करना भी उसके एजेंडे में शामिल हो सकता है.

70, 50, 45 और... किस फॉर्मूले पर मानेगी कांग्रेस?

राजनीति संभावनाओं का खेल है. तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं का कहना है कि 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके ने 173 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 40 सीटें वो हारी. कांग्रेस का मानना है कि डीएमके जो 40 सीट हारी, उसमें 20 सीटें कांग्रेस को दी जा सकती हैं. इससे पार्टी के खाते में 45 सीटें आ जाएंगी. इसलिए कांग्रेस नेताओं की सुई बार-बार पुराने सीट शेयरिंग डाटा का हवाला देते हुए बार-बार 50 से शुरू होकर 45 पर अटक रही है. शायद तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस बार टीवीके पार्टी मैदान में है वो सीधे डीएमके को चुनौती दे रही है. ऐसे में एंटी इनकमबेंसी की वजह से कांग्रेस, डीएमके की हारी सीटों पर भी जीत हासिल कर सकती है.

द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सर्वे में कांग्रेस को 70 सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत दिख रही है. इसलिए 50 और 45 की दुहाई देकर डीएमके पर दबाव बना रही है, ताकि 2026 में अगर डीएमकी की सरकार रिपीट हो तो उसे सत्ता में भागीदारी मिल सके, जिससे डीएमके अबतक इनकार करती आई है.