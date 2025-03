गुजरात पहुंचकर राहुल गांधी ने कह दी मन की बात, बताया कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आ रही?

Congress in Gujaat: राजनीति कितनी भी कटु और चुनौतीपूर्ण हो लेकिन कई बार नेताओं की जुबान पर सच्चाई आ जाती है. अब ताजा उदाहरण राहुल गांधी के एक बयान का है. वे अहमदाबाद पहुंचे थे और उन्होंने एक बात ऐसी बोली जिसपर चर्चा शुरू हो गई. उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की स्थिति पर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने स्वीकार किया कि बीते 30 वर्षों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और इसका कारण पार्टी की अपनी कमजोरियां हैं. उन्होंने कहा कि हर बार गुजरात में चुनावों की चर्चा होती है. 2007, 2012, 2017, 2022 और 2027 लेकिन सवाल सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है. गुजरात की जनता हमें तभी सत्ता में लाएगी जब हम अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे.

आत्मविश्लेषण करने की नसीहत दी..

असल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को आत्मविश्लेषण करने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि गुजरात आगे बढ़ना चाहता है लेकिन वह फंसा हुआ महसूस करता है. और मैं साफ कहूं तो गुजरात कांग्रेस भी उसे रास्ता नहीं दिखा पा रही है. मैं यह बिना किसी शर्म और डर के कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष और खुद मैं भी गुजरात की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं.

महात्मा गांधी का भी जिक्र किया..

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस को आजादी दिलाने में गुजरात की अहम भूमिका थी. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस को ब्रिटिश हुकूमत का सामना करना पड़ा तब हमें नेतृत्व की तलाश थी. वह नेतृत्व हमें दक्षिण अफ्रीका से नहीं बल्कि गुजरात से मिला. गांधीजी ने हमें संघर्ष करने सोचने और आगे बढ़ने की राह दिखाई. राहुल ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस को भविष्य में सत्ता में आना है तो उसे गुजरात से ही सीखना होगा.

