पीएम मोदी के संबोधन पर काउंटर लगाकर क्यों बैठे थे कांग्रेसी भी? एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन रात में ठीक 8.30 बजे शुरू हो गया था. जैसी उम्मीद थी, पीएम ने महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक पारित न होने पर ही अपना संदेश दिया. उन्होंने सबसे पहले माताओं-बहनों से क्षमा मांगी और कांग्रेस को कोसते हुए कई बार कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके का नाम लिया. इतनी बार कि उनके स्पीच के समय कांग्रेसी भी काउंटर (गिनती गिनने वाला उपकरण) लेकर बैठ गए थे. बाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर तमाम नेताओं ने यह कहते हुए पलटवार किया कि राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने राजनीतिक स्पीच दी. उन्होंने महिलाओं का नाम कम लिया और कांग्रेस का जिक्र 59 बार किया. अब पीएम के स्पीच की एक लाइन सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. वो क्या है?

अब सबसे ज्यादा चर्चा उसी एक लाइन की हो रही है. पीएम ने देश की महिलाओं को मैसेज देते हुए कहा है कि हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाले हर रुकावट को खत्म करेंगे. मैं देश की हर नारी को विश्वास दिलाता हूं, हम महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खत्म करेंगे. महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियां, देश की नारी शक्ति को संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने से रोक नहीं पाएंगी.

पीएम बोले, हम हारे नहीं हैं

पीएम ने साफ कहा है कि हमारा हौसला बुलंद है, हिम्मत अटूट है... सिर्फ वक्त का इंतजार है. कल (17 अप्रैल) हमारे पास संख्याबल नहीं था लेकिन हम हारे नहीं है. हमारा प्रयास रुकेगा नहीं. हमारे पास आगे भी मौके आएंगे और हम इस संकल्प को पूरी करेंगे.

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महिला आरक्षण पर अब क्या हो सकता है?

1. मूल आरक्षण कानून पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है. जनगणना पूरी होने के बाद, नए सिरे से लोकसभा सीटों का परिसीमन कर 2023 का कानून लागू किया जा सकता है. अभी जनगणना चल रही है, जो 2027 तक चलेगी. ऐसे में एक रास्ता यह है कि सीटों की संख्या बढ़ाए बिना केवल निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को बदला जाए. इससे विपक्ष सहमत हो सकता है.

2. एक रास्ता आरक्षण को परिसीमन की शर्त से अलग करने का भी है. ऐसे करने से वर्तमान में 543 सीटों के हिसाब से ही आरक्षण लागू हो जाएगा. इस बार में 2027 में सरकार आगे बढ़ सकती है.

कांग्रेस बोली, आदर्श आचार संहिता लगी है और...

पीएम का संबोधन सुनने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने आधिकारिक संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया...आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) पहले से लागू है...यह लोकतंत्र और भारत के संविधान का घोर अपमान है. आगे खरगे ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन किया है. हम ही वह पार्टी हैं, जिसने 2010 में राज्यसभा में 'महिला आरक्षण बिल' पास करवाया था, ताकि वह बिल लैप्स न हो जाए. BJP उस बिल को लोकसभा में पास नहीं करवा पाई. वे 2023 में एक और बिल लेकर आए, और कांग्रेस पार्टी ने उसका भी समर्थन किया. वह अब भी मौजूद है. असल में, उसे 16 अप्रैल को उसी समय नोटिफाई किया गया, जब लोकसभा में परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन बिलों पर चर्चा चल रही थी.

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