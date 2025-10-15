ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू के एक भाषण में कांग्रेस को ऐसा क्या मिला, 75 साल बाद शेयर हो रहा

कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता आज अचानक पंडित नेहरू का एक भाषण शेयर करने लगे. नेहरू हिंदी में भाषण दे रहे हैं और मेज थपथपाए जाने से साफ है कि यह संसद परिसर में दिया गया होगा. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने यह जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे शुरू हुई थी. यह वही ऐतिहासिक सत्र था जो जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण Tryst with Destiny (नियति से साक्षात्कार) की वजह से अमर हो गया. यह सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद के संबोधन के बाद दिया था. हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि इसके अलावा भी कुछ ऐसा हुआ था, जिसे उस ऐतिहासिक भाषण के प्रभाव के कारण पर्याप्त ध्यान और मान्यता नहीं मिल पाई.

डॉ. राजेंद्र प्रसाद के बोलने के बाद, जवाहरलाल नेहरू ने पहले लगभग छह मिनट तक हिंदुस्तानी में भाषण दिया था। इसके बाद ही उन्होंने लगभग आठ मिनट का Tryst with Destiny वाला अंग्रेज़ी भाषण दिया, जो इतिहास बन गया।

संविधान सभा की बैठक 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे शुरू हुई थी। यह वही ऐतिहासिक सत्र था, जो जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण Tryst with Destiny (नियति से साक्षात्कार) की वजह से अमर हो गया। pic.twitter.com/ya321V4wCb — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 15, 2025

जवाहरलाल नेहरू का वह हिंदुस्तानी भाषण बेहद काव्यात्मक था और उसमें Tryst with Destiny के सार को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया था। अपने आप में, यह 20वीं सदी के सबसे उत्कृष्ट हिंदुस्तानी भाषणों में से एक है। सौभाग्य से, इस भाषण का पाठ (टेक्स्ट) और उसका ऑडियो रिकॉर्ड -दोनों ही आज उपलब्ध हैं।