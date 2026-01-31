हर राज्य में वही कहानी, आखिर कठोर फैसले लेने से क्यों कतराता है कांग्रेस आलाकमान? कब सबक लेगी लीडरशिप

Congress News in Hindi: कांग्रेस नेतृत्व आखिर बड़े और कठोर फैसले क्यों नहीं ले पाता है. इसकी वजह क्या है, जिसका हर बार पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ रहा है. क्या पार्टी अपनी गलतियों से कोई सबक लेने की कोशिश करेगी.
Trending Photos
Why confusion in Congress on big decisions: कांग्रेस देश के सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी है. लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता से विदा होने के बाद अब तक इस पार्टी के अच्छे दिन नहीं आ पाए हैं. हालांकि बीच-बीच में कुछ असेंबली चुनावों में पार्टी अक्सर जीत दर्ज करती रही है. लेकिन यह वैसी नहीं रही, जिस तरह की पार्टी नेताओं को आदत है. इस साल असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में असेंबली चुनाव होने हैं. जिनमें पार्टी नेताओं को केरल में जीत मिलने की संभावना दिख रही है. ऐसा हुआ तो 10 साल बाद राज्य की सत्ता में पार्टी की वापसी होगी.
केरल में कांग्रेस को उम्मीद लेकिन...
इस संभावना की वजह राज्य में हाल में सामने आए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे हैं. जिनमें पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. लेकिन इस संभावना के बावजूद पार्टी नेताओं को एक बड़ी चिंता अभी से सता रही है और वह बड़े फैसले में दुविधा की स्थिति. केरल में शशि थरूर पार्टी के बड़े नेता हैं लेकिन पार्टी उन्हें एक तरह से किनारे किए हुए है. नेतृत्व के रवैये से नाराज थरूर भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं. ऐसी अप्रिय स्थिति को खत्म करने के लिए पार्टी नेतृत्व ने अब तक कोई ठोस कदम उठाना गवारा नहीं किया है. जिससे पार्टी में चिंता है लेकिन यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है. ऐसे कई उदाहरण हैं, जब हाईकमान की दुविधा की वजह से बीमारी बढ़ती चली गई.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब चुनाव में जीत के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खटपट चली थी. लेकिन पार्टी ने ठोस फैसला लेने के बजाय चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया. जिससे दोनों पक्ष और ज्यादा नाराज हो गए.
जब मध्य प्रदेश में गंवा दी थी सरकार
इसी तरह हिमाचल प्रदेश में सीएम पद को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने दावा ठोका था. काफी ऊहापोह के बाद नेतृत्व ने सुक्खू को सीएम तो बना दिया लेकिन प्रतिभा सिंह खेमा आज भी उसे सहन नहीं कर पाया है.
मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस हाईकमान की इसी आदत ने सरकार ही गंवा दी थी. ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर संघर्ष चला था. ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष और अपनी मेहनत का हवाला देकर यह पद मांग रहे थे. लेकिन हाईकमान ने अपने पूर्व वफादार कमलनाथ को बुलाकर सीएम की गद्दी सौंप दी. जिसके बाद सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी और इसके साथ ही कमलनाथ की सरकार भी गिर गई.
सचिन पायलट को नहीं मिला मेहनत का इनाम
राजस्थान में भी लगभग ऐसा ही हाल सचिन पायलट का हुआ. अपने प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से कांग्रेस असेंबली चुनाव जीत गई. लेकिन जब सीएम पद की बारी तो बुजुर्ग अशोक गहलोत को बिठा दिया गया. सचिन पायलट विरोध करते रह गए लेकिन कुछ नहीं हो पाया.
Explainer: जातीय समीकरण की बिसात पर नया दांव, क्यों बजट के बाद इस डेरे में जाएंगे मोदी? AAP में मची खलबली
ऐसा ही नजारा कर्नाटक में भी दिख रहा है. वहां पर सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच रस्सासी चलती आ रही है. शिवकुमार का दावा है कि हाईकमान ने दोनों के बीच सीएम की कुर्सी ढाई-ढाई साल के लिए बांटने का वादा किया था. जिसे पूरा किया जाना चाहिए. लेकिन सिद्धारमैया ऐसे किसी फॉर्मूले से इनकार करते हैं. इस बवाल के बावजूद हाईकमान आज तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया है.
लाचार नेतृत्व कब तक बढ़ाए पार्टी की मुश्किल?
कांग्रेस के कई नेताओं का दावा है कि पार्टी में भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हों लेकिन सारे फैसले गांधी परिवार ही लेता है. गांधी परिवार में भी दो गुट कहे जाते हैं. जिनमें पार्टी नेताओं का एक गुट राहुल गांधी तो दूसरा प्रियंका गांधी का समर्थक है. परिवार के इस सत्ता संघर्ष को भी कई लोग कांग्रेस की बदहाली का एक कारण मानते हैं. पार्टी की इस लाचारी की वजह से बीजेपी लगातार उस पर हमलावर रहती है. वहीं अनिर्णय में डूबा कांग्रेस नेतृत्व समय पर कोई फैसले न लेकर अनजाने में इन हमलों को और धार देता रहता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.