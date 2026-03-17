चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी को थमाया इस्तीफा

असम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले असम कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है.
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Pradyut Bordoloi resign: असम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले असम कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. डेढ़ साल पहले बोरदोलोई ने दावा किया था कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, और अब खुद उन्होंने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पार्टी को मझधार में छोड़ दिया. अपने इस्तीफे में बोरदोलोई ने लिखा है कि वह पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम भेजा है.
इससे पहले ही असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने आत्म-सम्मान का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ दी थी. भूपेन्द्र बोरा असम में तीन दशक से भी अधिक समय से कांग्रेस से जुड़े थे. वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं. वहीं बोरदोलोई के इस्तीफे को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं आया है. लेकिन बोरदोलोई भी अपने बचपन से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे.
माना जा रहा है कि प्रद्युत बोरदोलोई जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं. हालांकि अभी तक न खुद बोरदोलोई और ना ही असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता सरमा बिस्वा ने ऐसा कुछ होने की पुष्टि की है. इस्तीफे की वजह उनके साथ हुए दुर्वव्यवहार की एक घटना बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य से दो बार के सांसद और राज्य में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों में मंत्री रह चुके बोरदोलोई का कहना है कि लहरीघाट से मौजूदा कांग्रेस विधायक आसिफ नजर से जुड़े एक घटनाक्रम को लेकर पार्टी आलाकमान ने उनकी बात नहीं सुनी.
सूत्रों के मुताबिक बोरदोलोई ने लहरीघाट से मौजूदा कांग्रेस विधायक आसिफ नजर का टिकट काटने को कहा था. उन्होंने आसिफ पर एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जिस पर उन पर हमला करने का आरोप था. हालांकि हमलावर की बाद में गिरफ्तार भी हुई थी. बोरदोलोई ने असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अपने अपमान और पार्टी नेतृत्व द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी होने की शिकायत की थी.
बताया जा रहा है कि 13 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान असम चुनावों के लिए स्क्रीनिंग समिति के सदस्य यूपी के सांसद इमरान मसूद ने कथित तौर पर बोरदोलोई की चिंताओं को झूठा बताकर खारिज किया था. उस दिन उन्होंने आहत होकर कहा था कि जब वो 16 साल के थे, तब एनएसयूआई से जुड़े थे. उनके अंदर कांग्रेस का डीएनए है, लेकिन पार्टी ने उनकी बात सुनने से इनकार किया तो उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया.
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