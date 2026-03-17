Advertisement
trendingNow13144731
Hindi Newsदेशचुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी को थमाया इस्तीफा

चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी को थमाया इस्तीफा

असम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले असम कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 18, 2026, 12:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी को थमाया इस्तीफा

Pradyut Bordoloi resign: असम विधानसभा चुनावों से ठीक पहले असम कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है. डेढ़ साल पहले बोरदोलोई ने दावा किया था कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, और अब खुद उन्होंने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पार्टी को मझधार में छोड़ दिया. अपने इस्तीफे में बोरदोलोई ने लिखा है कि वह पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम भेजा है.

इससे पहले ही असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने आत्म-सम्मान का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ दी थी. भूपेन्‍द्र बोरा असम में तीन दशक से भी अधिक समय से कांग्रेस से जुड़े थे. वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं. वहीं बोरदोलोई के इस्तीफे को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी का कोई बयान नहीं आया है. लेकिन बोरदोलोई भी अपने बचपन से कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे.

क्या बीजेपी में शामिल होंगे बोरदोलोई?

माना जा रहा है कि प्रद्युत बोरदोलोई जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं. हालांकि अभी तक न खुद बोरदोलोई और ना ही असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हिमंता सरमा बिस्वा ने ऐसा कुछ होने की पुष्टि की है. इस्तीफे की वजह उनके साथ हुए दुर्वव्यवहार की एक घटना बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य से दो बार के सांसद और राज्य में तरुण गोगोई के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों में मंत्री रह चुके बोरदोलोई का कहना है कि लहरीघाट से मौजूदा कांग्रेस विधायक आसिफ नजर से जुड़े एक घटनाक्रम को लेकर पार्टी आलाकमान ने उनकी बात नहीं सुनी.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

2025 में हुआ था हमला

सूत्रों के मुताबिक बोरदोलोई ने लहरीघाट से मौजूदा कांग्रेस विधायक आसिफ नजर का टिकट काटने को कहा था. उन्होंने आसिफ पर एक ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जिस पर उन पर हमला करने का आरोप था. हालांकि हमलावर की बाद में गिरफ्तार भी हुई थी. बोरदोलोई ने असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर अपने अपमान और पार्टी नेतृत्व द्वारा उनके प्रति विश्वास की कमी होने की शिकायत की थी. 

बताया जा रहा है कि 13 मार्च को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के दौरान असम चुनावों के लिए स्क्रीनिंग समिति के सदस्य यूपी के सांसद इमरान मसूद ने कथित तौर पर बोरदोलोई की चिंताओं को झूठा बताकर खारिज किया था. उस दिन उन्होंने आहत होकर कहा था कि जब वो 16 साल के थे, तब एनएसयूआई से जुड़े थे. उनके अंदर कांग्रेस का डीएनए है, लेकिन पार्टी ने उनकी बात सुनने से इनकार किया तो  उनके आत्म-सम्मान को ठेस पहुंची और उन्होंने खुद को अपमानित महसूस किया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Pradyut BordoloiAssam Assembly Elections 2026

Trending news

स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
Nayanthara
'मुझे नयनतारा चाहिए...', चुनावी माहौल के बीच विवादित टिप्पणी पर फंसे सांसद
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
AAP Bhagwant Mann
पंजाब में CM भगवंत मान ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' के तहत 2000 करोड़ किए जारी
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
Sambit Patra
'देश के खिलाफ किस हद तक जाएंगे राहुल गांधी?', कांग्रेस पर क्यों बरसे संबित पात्रा
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
weather update
18 मार्च को कैसे रहेगा मौसम? उत्तर भारत में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
Iran-Israel War
ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री रास्तों पर कंट्रोल.... ईरान जंग से भारत के लिए बड़े सबक
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता
congress
भाजपा को वोट देने वाली सोफिया फिरदौस को कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता