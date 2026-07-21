DNA: CJP के मंच पर नहीं, पीएम आवास के पास... क्या है राहुल गांधी का 'मेरी मर्जी' वाला 'धरना मॉडल'?

DNA Analysis: आज हम सबसे पहले..'मेरी मर्जी' वाले 'धरना मॉडल' का DNA टेस्ट करेंगे. इसकी शुरुआत कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की है. उन्होंने छात्रों के नाम पर पीएम आवास के पास आज इंस्टेंट धरना दिया. यानी NEET परीक्षा के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है, उसका आज एक और नया केंद्र बन गया. जिन छात्रों के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट होने का दावा कर रहा था, उसमें आज दरार पड़ गई.
कल तक जिन लोगों को जंतर मंतर आने के लिए कहा जा रहा था, उनसे आज धरने की नई जगह पर आने की अपील की जा रही थी.प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता धरना देने के लिए पहुंच गए, तो जंतर मंतर पर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन करीब एक महीने से चल रहा है.
आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस को जंतर मंतर से केवल 4 किलोमीटर दूर आंदोलन के लिए नई जगह चुननी पड़ी. इस आंदोलन में फासला क्यों आ गया. क्यों छात्रों के मुद्दे पर लड़ाई राजनीतिक कुश्ती में बदल गई. छात्रों की बात करने वाले राजनीतिक दल क्यों आपस में ही उलझ गए. क्या कॉकरोच जनता पार्टी पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं है? क्या ये छात्रों के हित की जगह राजनीतिक हित की लड़ाई बन गई है. विपक्ष में मेरा धरना बनाम तेरा धरना की लड़ाई क्यों शुरू हो गई है.
#DNAमित्रों | राहुल गांधी.. CJP के मंच पर क्यों नहीं गए? 'मेरी मर्जी' वाले 'धरना मॉडल' का DNA टेस्ट#DNA #DNAWithRahulSinha #Delhi #Protest #RahulGandhi #CJP@rahulsinhatv pic.twitter.com/zvWeoWlJzO
— Zee News (@ZeeNews) July 21, 2026
इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस का ये धरना करीब 3 घंटे तक चला. भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास होने की वजह से ये इलाका सुरक्षा के हिसाब से बेहद संवेदनशील है. यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.
जब राजनीतिक तौर पर बातचीत सफल नहीं रही तो पुलिस ने दखल दिया. पुलिस ने धरनास्थल पर पहुंचकर सड़क को खाली कराया. जब कांग्रेस नेता वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें जबरदस्ती हटाया गया. कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच लंबे समय तक धक्का-मुक्की होती रही. आखिर में पुलिसकर्मी राहुल गांधी को उठाकर ले गए और बस में बैठाया. आपको इस प्रदर्शन की इनसाइड स्टोरी भी जाननी चाहिए.
आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का जन्मदिन है. उनका जन्मदिन मनाने के लिए कांग्रेस के नेता राजाजी मार्ग स्थित उनके आवास पर जमा हुए. यहीं पर ये रणनीति बनाई गई कि कांग्रेस के बड़े नेता करीब डेढ़ किलोमीटर दूर पीएम आवास तक मार्च करते हुए जाएंगे और वहां धरना देंगे.
इसके बाद कांग्रेस के नेता अचानक प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए और अपना धरना शुरू कर दिया. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खरगे भी इस धरने में मौजूद थे. साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और केरलम के सीएम वी डी सतीशन भी इस प्रदर्शन में पहुंचे. पूरी प्लानिंग बनाकर इस धरने की शुरुआत हुई.
जन्मदिन मनाने के बदले कांग्रेस अध्यक्ष खरगे अपने दोनों हाथ बांधकर प्रधानमंत्री आवास के पास प्रतीकात्मक गिरफ़्तारी देते दिखे. दूसरी तरफ़ राहुल गांधी पार्टी के नेताओं को हाथ बांधने के लिए प्लास्टिक के बैंड बांट रहे थे.
कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मी धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं को हटाने के लिए पहुंच गए. कुछ नेताओं को वहां से हटा भी दिया गया. लेकिन राहुल गांधी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए. पुलिस राहुल गांधी से प्रदर्शन ख़त्म करने का अनुरोध कर रही थी लेकिन राहुल वहां से टस से मस नहीं हुए.
कॉकरोच जनता पार्टी तो सिर्फ़ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है. लेकिन कांग्रेस तो उससे भी एक क़दम आगे निकली. उसने शिक्षा मंत्री के साथ-साथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा. प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देते हुए कैसे-कैसे नारे लगाए जा रहे थे, ये भी आपको सुनना चाहिए. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए गुंडागर्दी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था. नारा लगवाने वाले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे. प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए तू-तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था.
पुलिस के मनाने के बाद भी जब कांग्रेस के नेता अपना प्रदर्शन ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं हुए तो वहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे. यानी क़रीब एक घंटे के भीतर ही सरकार के प्रतिनिधि कांग्रेस से बातचीत के लिए पहुंच गए. जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से क़रीब 20 मिनट तक बातचीत की. उसके बाद वो वहां से चले गए. लेकिन कांग्रेस का धरना ख़त्म नहीं हुआ. बाद में जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया के ज़रिए आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी बातों से मुकर गए.
जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे बातचीत के दौरान कहा कि अगर सरकार संसद में NEET और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है, तो वो अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे.
कुछ ही देर बाद सरकार के शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग मान ली गई है.
लेकिन बाद में राहुल गांधी ने कह दिया कि वो केवल संसद में चर्चा से नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए.
जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि जब राहुल गांधी को ये समझाने का प्रयास किया गया कि ये जगह धरने के लिए ठीक नहीं है तो उनका जवाब था कि ये उनकी मर्जी है कि वो कहां धरने पर बैठें.
जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के साथ हुए संवाद के बारे में बता रहे थे. तो सरकार के मुताबिक राहुल गांधी से कहा गया कि, ये जगह धरना देने के लिए उपयुक्त नहीं है. तो राहुल गांधी बोले- मेरी मर्जी. सरकार ने पूछा, आपने धरना खत्म करने के लिए सिर्फ एक शर्त रखी थी, उसके बाद आपने शर्तें बढ़ा दीं. तो राहुल गांधी फिर बोले- मेरी मर्जी.
अब सवाल है, कि धरने का मुद्दा अगर छात्रों से जुड़ा है तो मर्जी किसकी चलनी चाहिए? छात्रों की या नेताओं की? संविधान की या सियासत की? और क्या राहुल गांधी जैसे नेता से देश को ऐसी ही अपेक्षा रखनी चाहिए कि उनकी जो मर्जी, वो करें. जहां मर्जी, वहां धरने पर बैठ जाएं. जब मर्जी तब शर्त मान लें और जब मर्जी तब शर्त तोड़ दें.
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से अपने प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की.
राहुल ने सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के ज़रिए लिखा कि जो लोग छात्रों को न्याय मिलने के पक्ष में हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास के सामने कांग्रेस के धरने में शामिल होना चाहिए.
यानी जो प्रदर्शन नेताओं की भागीदारी से शुरू हुआ, उसमें आम लोगों को बुलाया जाने लगा. दलील दी गई कि इसी आंदोलन से छात्रों को न्याय मिलेगा. इसका ये भी मतलब हुआ कि राहुल गांधी लोगों से जंतर मंतर जाने के बदले कांग्रेस के धरने में शामिल होने के लिए कह रहे थे.
आम लोगों से पहले विपक्ष के नेता वहां पहुंचने लगे. जो अखिलेश यादव ख़ुद अभी तक जंतर मंतर नहीं पहुंचे थे, वो कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 2 घंटे में ही पहुंच गए. लेकिन जब तक इसमें लोग बड़ी संख्या में पहुंच पाते, उससे पहले ही पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को धरने से उठाना शुरू कर दिया. बारी-बारी से कांग्रेस नेताओं को वहां से हटाकर बस में बैठाया गया. प्रियंका गांधी को जहां मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया वहीं राहुल गांधी को छ्त्रसाल स्टेडियम. बाक़ी नेताओं को किंग्स्वे कैंप ले जाया गया.
राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं. इस समय संसद का सत्र भी चल रहा है. लेकिन इसके बावजूद उन्होंने संसद से अपनी आवाज़ उठाने के बदले सड़क को चुना. वो सड़क जो प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक है, सुरक्षा के हिसाब से बेहद संवेदनशील है. वो चाहते तो संसद परिसर में भी प्रदर्शन कर सकते थे. संसद में अपनी मांग रख सकते थे. लेकिन उन्होंने संसद की जगह सड़क पर प्रदर्शन का रास्ता चुना. और 3 घंटे तक सड़क पर ये हंगामा चलता रहा. यानी ये एक इंस्टेंट धरना था.