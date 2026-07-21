DNA: CJP के मंच पर नहीं, पीएम आवास के पास... क्या है राहुल गांधी का 'मेरी मर्जी' वाला 'धरना मॉडल'?

जितेंद्र सिंह के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे बातचीत के दौरान कहा कि अगर सरकार संसद में NEET और उससे संबंधित आंदोलन के साथ जुड़े सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए मान जाती है, तो वो अपना धरना तुरंत समाप्त कर देंगे.

कुछ ही देर बाद सरकार के शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेने के बाद राहुल गांधी को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांग मान ली गई है.

लेकिन बाद में राहुल गांधी ने कह दिया कि वो केवल संसद में चर्चा से नहीं मानेंगे बल्कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी होना चाहिए.

जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि जब राहुल गांधी को ये समझाने का प्रयास किया गया कि ये जगह धरने के लिए ठीक नहीं है तो उनका जवाब था कि ये उनकी मर्जी है कि वो कहां धरने पर बैठें.