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DNA: CJP के मंच पर नहीं, पीएम आवास के पास... क्या है राहुल गांधी का 'मेरी मर्जी' वाला 'धरना मॉडल'?

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज पीएम आवास के पास प्रदर्शन किया. भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास होने की वजह से ये इलाका सुरक्षा के हिसाब से बेहद संवेदनशील है. यहां किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 21, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:56 PM IST
DNA: CJP के मंच पर नहीं, पीएम आवास के पास... क्या है राहुल गांधी का 'मेरी मर्जी' वाला 'धरना मॉडल'?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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