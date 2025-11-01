कांग्रेस ने अचानक पूर्व कैप्टन अजहरुद्दीन को 'शॉर्ट लेग' पर क्यों खड़ा किया? तेलंगाना में मंत्री बनाने की सीक्रेट कहानी

कांग्रेस शासित तेलंगाना में अचानक भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. राज्यपाल ने हैदराबाद में उन्हें 31 अक्टूबर की शाम को शपथ दिलाई. सीएम रेवंत रेड्डी खुद इस मौके पर मौजूद थे और मंच पर उन्होंने गले लगाकर पूर्व कैप्टन को बधाई दी. कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया कि अचानक अजहरुद्दीन को मिनिस्टर क्यों बना गया? कांग्रेस का सीक्रेट प्लान समझेंगे तब जानेंगे कि असल में अजहरुद्दीन को राजनीतिक बल्लेबाजी के बीच सीधे शॉर्ट लेग वाली पोजीशन पर लाकर खड़ा किया गया है. हां, क्रिकेट को समझने वाले जानते होंगे कि कैच लपकने या कहें कि रन रोकने की जिम्मेदारी इस पोजीशन पर खड़े धुरंधर पर होती है. वह हेल्मेट पहने फुर्ती में दिखता है. मंत्री बनकर अजहर भी असल में 'वोट' छिटकने से रोकेंगे.

अब भी नहीं समझे? नवनियुक्त तेलंगाना मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन को लेकर राजनीतिक लोग विरोध करने लगे हैं. VHRP अध्यक्ष यमुना पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में लोगों की आंखों पर पट्टी बांध रही है और उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है. हम सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को देख रहे हैं...तुष्टिकरण की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले यह क्यों तेज हो जाती है?...मैं चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई करने और तुष्टिकरण की राजनीति को खत्म करने का आग्रह करता हूं.' अब यह समझना जरूरी है कि अजहरुद्दीन को मिनिस्टर बनाने से कौन सा 'तुष्टिकरण' हो गया, जिसके आरोप लग रहे हैं.

वैसे, मंत्री बनते ही मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि मैं हर काम, हर स्तर पर ईमानदारी से करूंगा. पूर्व स्टार बैट्समैन की तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से अच्छी बनती है. अंदर की बात समझने से पहले जानते हैं कि अजहर को कैसे कांग्रेस ने मुरादाबाद, से लेकर राजस्थान फिर तेलंगाना में मौका दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मुरादाबाद से राजस्थान और अब तेलंगाना

हैदराबाद में जन्मे अजहरुद्दीन 15 साल से राजनीति में हैं. कांग्रेस ने उन्हें आगे बढ़ाया. उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए कई बार उन्हें मौका दिया गया. कांग्रेस में शामिल होने पर 2009 में उन्हें मुरादाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जहां अल्पसंख्यकों की अच्छी-खासी आबादी है. इस सीट से जीतकर सांसद के रूप में उन्होंने जोरदार आगाज किया. हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से उतारा गया और वह हार गए.

Honoured and humbled to be sworn in today as a Cabinet Minister in the Telangana Government by Shri Jishnu Dev Verma Garu, Hon’ble Governor of Telangana. My heartfelt gratitude to Shri Mallikarjun Kharge Ji, Smt Sonia Gandhi Ji, Shri Rahul Gandhi Ji, Smt Priyanka Gandhi Ji, and… pic.twitter.com/xXPNnlLbbG — Mohammed Azharuddin (@azharflicks) October 31, 2025

गवर्नर कोटे में MLC बनाए गए लेकिन शपथ बाकी

2018 में कांग्रेस ने उन्हें तेलंगाना में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी. 2023 में वह जुबिली हिल्स से विधानसभा का चुनाव लड़े लेकिन हार गए. अगस्त 2025 में तेलंगाना कैबिनेट ने गवर्नर कोटे के तहत विधान परिषद के लिए उनका नाम भेजा और अब अक्टूबर जाते-जाते वह मंत्री बना दिए गए.

अब 'अचानक' की वजह जानिए

हां, आप क्रोनोलॉजी समझिए. इस धाकड़ बल्लेबाज को ऐसे समय में 'सियासी फील्डिंग' पर लगाया गया है जब जुबिली हिल्स सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं. यह वही सीट है जहां से अजहर 16 हजार वोटों से हारे थे लेकिन जून में बीआरएस विधायक का निधन हो गया और अब उपचुनाव हो रहे हैं. अजहर को फिर से टिकट मिलने की पूरी संभावना थी लेकिन पार्टी ने नवीन यादव को उतारा. अजहर का नामांकन गवर्नर कोटे के तहत विधान परिषद में तो हो गया था लेकिन अभी वह एमएलसी के तौर पर शपथ नहीं लिए थे.

पढ़ें: 'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में थे ही नहीं...मैं अकेली महिला' सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर जोरदार बहस

जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी आबादी है. राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने आनन फानन में जुबली हिल्स उपचुनावों पर असर को देखते हुए उन्हें मंत्री बनाने का फैसला किया. ओवैसी पहले ही यहां कांंग्रेस उम्मीदवार को सपोर्ट करने का ऐलान कर चुके हैं. ऐसे में कांग्रेस के लिए गुड न्यूज ही है.

पढ़ें: डिलिवरी ब्वॉय की स्कूटर टच हुई तो एक्सीलरेटर बढ़ाकर चढ़ा दी कार, अंदर मास्क पहने कौन बैठा था?