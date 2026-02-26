Advertisement
trendingNow13122849
Hindi Newsदेशसर 1 मिनट, मेरी FIR...देर रात हाईवोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस नेताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला की पुलिस?

सर 1 मिनट, मेरी FIR...देर रात हाईवोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस नेताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला की पुलिस?

शिमला में दो स्टेट की पुलिस का आमना सामना देख पब्लिक हैरान रह गई. सड़क किनारे पुलिस के अधिकारी गलियों में होने वाले झगड़े की तरह झगड़ते रहे. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. लोगों को समझ नहीं आ रहा कि झगड़ा किस बात पर हुआ. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पर शिमला पुलिस ने आपत्ति क्यों जताई?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Feb 26, 2026, 08:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर 1 मिनट, मेरी FIR...देर रात हाईवोल्टेज ड्रामा, कांग्रेस नेताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला की पुलिस?

सर, मैं अपने कोर्ट में पेश कर सकता हूं... अभी आप रुक जाइए आपके ऊपर एफआईआर... सर एक मिनट, एक मिनट, मेरी पहले से एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की. मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूं. मैं ले जा रहा हूं और आपने मुझे दिनभर से रोक रखा है. अब आप नाके पर रोक रहे हैं... कुछ इसी तरह से वायरल वीडियो में सड़क किनारे दिल्ली और शिमला पुलिस के अफसर झगड़ते दिख रहे हैं. विवाद इतना बढ़ गया कि बुधवार को शिमला पुलिस ने तीन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कथित अपहरण के आरोप में दिल्ली पुलिस के करीब 20 जवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली. कुछ दिन पहले दिल्ली और बंगाल पुलिस के साथ भी ऐसा ही टकराव देखने को मिला था. इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर ऐसा क्या हो गया? 

1. दिल्ली पुलिस शिमला में क्या करने गई थी? दरअसल, दिल्ली में हुए एआई इंपैक्ट समिट में शर्ट उतारकर प्रोटेस्ट करने के मामले में यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश गई थी. 

2. फिर शिमला पुलिस के साथ DP का टकराव क्यों? कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस (DP) ने हिमाचल प्रदेश की पुलिस को बिना बताए चुपके से कार्रवाई की. ऐसे में शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक लिया. पता चला है कि बुधवार को दिल्ली पुलिस की टीम सादे कपड़ों में छह गाड़ियों में भरकर रोहड़ू के एक रिजॉर्ट में पहुंची. वहां से तीन गेस्ट को पकड़ा गया और उनकी थार गाड़ी भी कथित तौर पर जब्त कर ली गई. सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, इसमें ही वीडियो रिकॉर्ड होता है) निकाल ली, जो रिजॉर्ट में लगे थे. शिमला पुलिस ने कहा कि इसके लिए कोई सीजर मेमो या रसीद भी नहीं दी गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

3. शिमला पुलिस को आपत्ति क्या है? शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस ऐक्शन पर ही ऐतराज जताया. हिमाचल पुलिस का तर्क है कि ऐसे दूसरे राज्य में ऑपरेशन के लिए स्थानीय पुलिस को बताना और तालमेल बनाना जरूरी होता है लेकिन ऐसा नहीं किया गया. ऐसे में यह अपहरण का मामला है. विवाद बढ़ा तो बात कोर्ट तक पहुंच गई. इधर, बुधवार रात 8 बजे के करीब शिमला में दिल्ली पुलिस की टीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई. 

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को प्रक्रिया पूरा करने को कहा. DP ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था जबकि शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को ही हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि उनकी गाड़ियों को शोघी बैरियर पर रोक दिया गया. देर रात तक दोनों टीमों में बहस होती रही. 

4. कौन हैं तीनों आरोपी, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पकड़ा? यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ के नाम सामने आए हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने पुलिस को ट्रांजिट रिमांड भी दे दी. पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेडिकल जांच शिमला के एक अस्पताल में कराई. इन पर आरोप है कि ये शर्टलेस प्रोटेस्ट में शामिल थे और इनकी अहम भूमिका थी. 

5. आखिर में क्या शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को छोड़ा? शिमला पुलिस ने पहले दिल्ली पुलिस की गाड़ी जब्त कर ली थी. NH-5 पर दिल्ली पुलिस के जवानों को बीच रास्ते में रोक रखा गया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए तीन अफसरों को जाने के लिए कहा, बाकी को शिमला पुलिस की ओर से दर्ज FIR के संबंध में जांच में शामिल होने के लिए कहा. हालांकि तड़के दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, 'हम अब यहां से जा रहे हैं.' जब उनसे पूछा गया कि शिमला पुलिस ने क्या दिल्ली पुलिस की सभी गाड़ियों को छोड़ दिया है तो उन्होंने 'हां' में सिर हिलाया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Himachal Pradesh News

Trending news

सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Himachal Pradesh News
सर 1 मिनट, मेरी FIR...कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए क्यों भिड़ी दिल्ली और शिमला पुलिस
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
Instagram
Instagram पर छाए PM मोदी! 100 मिलियन फॉलोअर्स पार कर दुनिया के बने नंबर-1 नेता
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
DNA
जंग की आहट के बीच इजरायल पहुंचे मोदी, नेतन्याहू से मुलाकात और UN में ईरान का समर्थन
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
Meghalaya Assembly Viral Video
सदन में MLA पत्नी ने CM पति से पूछे सवाल, इस राज्य के सदन में दिखा अनोखा नजारा
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
ISRO
कैसे फेल हुआ ISRO का NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट? ये छोटी से चूक बना कारण
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
jammu kashmir news
‘राजनीतिक साजिश’ या भ्रष्टाचार? JK के डिप्टी-सीएम के भाई पर कसा ACB का शिकंजा
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
Asaduddin Owaisi
पीएम मोदी की इजरायल यात्रा पर भड़के ओवैसी; नेतन्याहू पर जड़ा 'नरसंहार' का आरोप
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
Maharashtra
फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से 2 फल बेचने वाले गिरफ्तार
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
E Library Inauguration in Goa
गोवा में शिक्षा क्रांति की शुरुआत, केजरीवाल ने किया ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति