नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'! क्या महायुति में फूट की शुरुआत?

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की सियासत में राजनीतिक पारा हमेशा ही हाई रहता है. अगर कोई चुनाव हो तो यह गर्माहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है. 29 दिसंबर में महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं. इसको लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है. इसी बीच बार फिर से महाराष्ट्र की सियासय में नए-नए कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं. जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार रविवार को नागपुर में आरएसएस संस्थापक केबी हेडगेवार के स्मारक नहीं पहुंचे. इसी को आधार बनाकर चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि क्या हेडगेवार को लेकर महायुति गठबंधन सब कुछ ठीक है या नहीं?

राज्य के विकास के लिए न कि...

राजनीतिक चर्चाओं को बढ़ते देखते ही एनसीपी ने अजित पवार के नागपुर न जाने के पीछे का कारण साफ कर दिया है. एनसीपी के आनंद परांजपे ने बयान जारी कर बताया कि पार्टी महायुति गठबंधन में राज्य के विकास के लिए शामिल है, न कि विचारधारा को अपनाने के लिए. एनसीपी प्रवक्ता आनंद परांजपे ने कहा कि पार्टी की विचारधारा सामाजिक सुधारकों शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले और डॉ. भीमराव आंबेडकर के प्रगतिशील विचारों को लेकर चलने वाली है. परांजपे ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अजित पवार हेडगेवार स्मारक नहीं गए हैं.

क्या है पूरा मामला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत बीजेपी-शिवसेना के कई विधायक आरएसएस के स्मृति मंदिर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी. लेकिन वहीं राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम अजित पवार और एनसीपी के दूसरे नेता इस कार्यक्रम से दूर रहे. बता दें कि विधानसभा में 41 विधायकों वाली एनसीपी की ओर से पिछले साल केवल विधायक राजू करेमोरे और राजकुमार बडोले स्मृति मंदिर पहुंचे थे.

'नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे...' CM Devendra Fadnavis humbly offered floral tributes to the RSS Founder Sarsanghchalak ParamPujniya Dr. Keshav Baliram Hedgewar ji and the second Sarsanghchalak ParamPujniya Golwalkar Guruji at Smruti Mandir, Reshimbagh, Nagpur. … pic.twitter.com/J7oP7uhNqZ — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) December 14, 2025

हर साल जाते हैं हेडगेवार स्मारक पर

अभी महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में चल रहा है. हर साल इस दौरान बीजेपी के मंत्री और विधायक हेडगेवार और संघ के दूसरे सरसंघचालक एमएस गोलवलकर के स्मारक पर जाते हैं. इसी क्रम में आज फिर सीएम समेत बड़े नेता हेडगेवार के स्मारक पर पहुंचे हैं.

कांग्रेस ने बोला हमला

इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने जोरदार निशाना साधा है. कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने दावा किया कि एनसीपी मंत्रिमंडल बैठकों में आरएसएस की विचारधारा सुन रही है और अगर पवार की पार्टी उससे सहमत नहीं होगी तो वह आगे सत्ता में नहीं रह सकती है. सावंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए आरएसएस की आलोचना करते हुए कहा कि वह लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाली विचारधाराओं को बढ़ावा देते हैं. शिंदे और शिवसेना विधायकों के हेडगेवार स्मारक जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनका ध्यान पैसा बांटकर सत्ता हासिल करने और संवैधानिक लोकतंत्र को खत्म करने पर है.

नागपूरला संघाचे ‘बौद्धिक’ होणार असल्याचे समजते आणि त्यात शिंदे सेनेचाही सहभाग असणार म्हणे. ‘खोके घ्या–खोके द्या’ तसेच

पैसे वाटा सत्ता मिळवा , संविधान लोकशाही बुडवा या तत्वज्ञानांवर आधारित चारित्र्य निर्माण कसे करावे, यावर गंभीर (की घोर?) चिंतन होणार असे दिसते. असो! गेले १००… — Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) December 14, 2025

