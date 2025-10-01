Advertisement
DNA: '15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी का 15 सेकेंड में कैसे बदल गया दिल? 'I LOVE मोहम्मद' अभियान से क्यों बनानी पड़ी दूरी

DNA Analysis on Owaisi I Love Mohammad Campaign: असदुद्दीन ओवैसी को देश में कट्टरपंथी मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है. वे अक्सर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए अपने भाषणों में '15 मिनट' की बात करते हैं. लेकिन वे बुधवार को पुणे में 'I LOVE मोहम्मद' अभियान से दूरी बनाते नजर आए.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:43 PM IST
DNA: '15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी का 15 सेकेंड में कैसे बदल गया दिल? 'I LOVE मोहम्मद' अभियान से क्यों बनानी पड़ी दूरी

Why Asaduddin Owaisi Distance from I Love Mohammad Campaign: राजनीति की बात हो और 15 मिनट का जिक्र हो तो यकीनन आपके दिमाग में जो तस्वीर उभरेगी वो ओवैसी भाईयों की होगी यानी असदुद्दीन औवेसी और अकबरुद्दीन ओवैसी. मुसलमानों की एकमुश्त रहनुमाई का दावा करनेवाले, राजनीति में खुद को मुसलमानों की आवाज़ बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने मात्र 15 सेकंड में I LOVE मोहम्मद वाले अभियान से दूरी बना ली. आज आपको जानना चाहिए कि 15 मिनट वाले ओवैसी ने सिर्फ 15 सेकेंड में I LOVE मोहम्मद से दूरी क्यों बना ली? ऐसा क्या हुआ, कि जो असदुद्दीन ओवैसी बिहार जाकर I LOVE मोहम्मद का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने पुणे आकर I LOVE मोहम्मद से फासला बढ़ा लिया. 

ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद' से बनाई दूरी?

ओवैसी अपनी पार्टी के कार्यक्रम में पुणे पहुंचे थे. वीडियो में दिख रहा है कि जब ओवैसी निकल रहे थे तभी कुछ युवाओं ने उन्हे शीशे के फ्रेम में मढ़ा आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर देने की कोशिश की. ओवैसी ने पोस्टर हाथ में लेकर फोटो तो खिंचवाई लेकिन फिर उसे वापस कर दिया.

ओवैसी ने सिर्फ पोस्टर वापस नहीं किया, उनके हाव-भाव को देखिए. वो असहज दिख रहे हैं. उन्होंने जिस अंदाज मे पोस्टर वापस किया उससे साफ था कि वो पोस्टर देने वालों से नाखुश थे. उनकी झुंझलाहट कैमरे पर साफ दिख रही है. जैसे पोस्टर देने वालों से ओवैसी कह रहे हैं कि मुझे इस विवाद में मत उलझाओ.

किस उलझन में फंस गए हैं ओवैसी?

ओवैसी किस उलझन से बचना चाहते थे और कैसे वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर वापस कर उलझ गए. इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे. लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों से जुड़े छोटे से छोटे मुद्दे को विस्तार देने वाले ओवैसी ने आखिर आई लव मोहम्मद के पोस्टर से क्यों दूरी बना ली. इसके पीछे की वजह क्या है.

क्या ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि I LOVE मोहम्मद के नाम पर हिंसक प्रदर्शन करने वाले बरेली के मौलाना तौकीर रजा के साथ क्या हुआ? बीजेपी सरकार में किस तरह सख्त एक्शन लिया जा रहा है? या फिर, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय कोई सियासी फायदा नहीं है.

एकदम से कैसे चेंज हो गया ओवैसी का मन?

ओवैसी की पहचान कट्टरपंथियों को लुभाने वाली विचारधारा के पोषक के तौर पर है. 15 मिनट वाला उनका भाषण उसी विचारधारा की अभिव्यक्ति थी..लेकिन पुणे में उन्होंने जो किया वो उनके व्यक्तित्व के विपरीत है. हम ओवैसी के इस हृदय परिवर्तन का कारण तलाश रहे हैं. हम इसे हृदय परिवर्तन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद दिन पहले ही ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के पक्ष में अपनी बात मजबूती से रखी थी.

तब औवैसी ने कहा था कि मुसलमान तब तक मुसलमान नहीं होगा जब तक वो मोहम्मद साहब को सबसे ज्यादा नहीं चाहेगा. ऐसा कहने वाले ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर लेने से इनकार क्यों कर दिया. इसे समझने में आसानी हो इसलिए अब जो हम आपको बताने जा रहे उसे गौर से पढ़िए. आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के समर्थन में ओवैसी ने 26 सितंबर को बिहार के पूर्णिया में बयान दिया था.  

बिहार में खुलकर किया था समर्थन

ओवैसी ने जब 26 सितंबर को पूर्णिया में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का समर्थन किया तो चार दिन बाद ही 30 सितंबर को पुणे में उन्होंने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेने से इनकार क्यों कर दिया.

ओवैसी राजनीति के व्याकरण और समीकरण को गहराई से समझनेवाले नेता है. वो जानते हैं कि राजनीति में जगह और समय का बहुत महत्व होता है. 26 सितंबर को ओवैसी बिहार के पूर्णिया में थे. बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिस पूर्णिया में ओवैसी आई लव मोहम्मद के पोस्टर का समर्थन कर रहे थे वो बिहार के सीमांचल का हिस्सा है. 

समझें सीमांचल के वोटों का गणित

सीमांचल में करीब 49 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. इनमें पूर्णिया में 50 प्रतिशत, किशनगंज में 68 प्रतिशत, अररिया में 43 प्रतिशत और कटिहार में 44 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. इसी सीमांचल से 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली थी. आने वाले चुनाव में भी ओवैसी की नज़र सीमांचल पर है. इसलिए ओवैसी ने पूर्णिया मे आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का समर्थन किया.

यानी पूर्णिया में जहां चुनाव होने हैं. जहां वोटबैंक का सवाल था वहां ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर का समर्थन किया लेकिन पुणे यहां चुनाव नहीं होने हैं. जहां राजनीतिक तौर पर ओवैसी के लिए अभी कुछ भी दांव पर नहीं है वहां ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से दूरी बना ली. तो क्या ओवैसी का भावनात्मक उबाल वहीं होता है जहां चुनाव होता है.

क्या तौकीर रजा की गिरफ्तारी से डर गए ओवैसी?

चार दिन पहले तक ओवैसी सिर्फ मंच से नहीं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर का समर्थन कर रहे थे. फिर अचानक उनके व्यवहार में बदलाव क्यों आया. हम आपको बताना चाहेंगे कि ओवैसी ने लंदन से कानूनी की डिग्री ली है. उनके समर्थक भी उन्हें बैरिस्टर ओवैसी कहते हैं. यानी उन्हें कानूनी की अच्छी समझ है. तो क्या किसी संभावित कानूनी विवाद से बचाने के लिए ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से दूरी बना ली.

ये सवाल क्यों उठ रहा है इसकी वजह समझने के लिए हमें तरीख और आई लव मोहम्मद वाले विवाद के सबसे विवादित किरदार को समझना होगा. इस किरदार का नाम है मौलाना तौकीर रज़ा. बरेली के मौलाना तौकीर रज़ा को हिंसा की साजिश के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तौकीर रज़ा की गिरफ्तारी 27 सितंबर को हुई. इस तारीख को याद रखिएगा 27 सितंबर.

26 सितंबर यानी तौकीर रजा की गिरफ्तार से एक दिन पहले तक ओवैसी पूर्णिया में आई लव मोहम्मद के पोस्टर का समर्थन कर रहे थे. 27 सितंबर को आई लव मोहम्मद विवाद में हिंसा की साजिश रचने के आरोप में बरेली में तौकीर रजा की गिरफ्तारी होती है और 30 सितंबर को पुणे में ओवैसी आई लव मोहम्मद के पोस्टर से दूरी बना लेते हैं. 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साधी चुप्पी

तो क्या ओवैसी ने किसी कानूनी उलझन से बचने के लिए आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से दूरी बना ली. यानी साधारण शब्दों में कहें तो पुणे में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर से ओवैसी को कोई सियासी फायदा नहीं था. शायद उन्हें कानूनी उलझन की आशंका थी. इसलिए अपनी छवि के विपरित जाकर ओवैसी ने इस अपनी राजनीति के लिए उपयुक्त भावनात्मक मुद्दे से दूरी बना ली. सिर्फ ओवैसी ही नहीं भड़काऊ बयान देनेवाले दूसरे नेता भी अब आई लव मोहम्मद वाले अभियान से दूरी बनाते दिख रहे हैं.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी फिलहाल आई लव मोहम्मद वाले अभियान से दूरी बनाता दिख रहा है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को बुलाए गए भारत बंद को स्थगित करने का फैसला किया है. बोर्ड ने कहा है कि बंद की अगली तारीख जल्द बताई जाएगी. यानी ओवैसी, अबू आजमी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे कई नेता आई लव मुहम्मद वाले पोस्टर विवाद से खुद को अलग कर रहे हैं. क्या आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर मुस्लिम नेतृत्व में बंटवारा हो गया है.

अब इन सवालों से कैसे बच पाएंगे ओवैसी?

हम ओवैसी की चर्चा कर रहे हैं. ओवैसी ने उलझन से बचने के लिए आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेने से इनकार कर दिया. इन्हें लगा होगा कि पुणे की इन तस्वीरों को बिहार में सियासी असर दिखाने में वक्त लगेगा. लेकिन इस सियासी गणना ने ओवैसी को उलझा दिया है क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट के दूसरे भी कई दावेदार हैं. ऐसे में ओवैसी जब भी चुनाव प्रचार करने बिहार जाएंगे, उनके विरोधी बार-बार पुणे की तस्वीरों का जिक्र करेंगे और उनसे सवाल करेंगे.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

