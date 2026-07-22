DNA: संसद में आज 'कांग्रेस Vs अखिलेश' क्यों हुआ? अखिलेश ने क्यों कहा, BJP-कांग्रेस मिली हुई?

DNA News: जंतर मंतर से छात्रों के मुद्दे पर जो आंदोलन चल रहा है, उसमें राजनीति लगातार तेज़ होती जा रही है. संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक वार-पलटवार चल रहा है. आज आपको जानना चाहिए कि संसद में इस मुद्दे पर क्या हुआ. क्या विपक्षी पार्टियों में अभी तक तालमेल बन नहीं पाया है. राहुल गांधी ने आज इस मुद्दे पर क्या मांगें रखी हैं. कौन सी शर्तें रखी हैं और सड़क से लेकर संसद तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है.
इसकी शुरुआत संसद से करते हैं. आज मॉनसून सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने संसद परिसर में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया. 2 दिन पहले छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराया.
इसके बाद संसद के भीतर भी सरकार और विपक्ष आमने-सामने हुए. इस हंगामे की वजह से आज भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई. लोकसभा में सरकार ने चर्चा पर सहमति जताई लेकिन कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रख दी. कांग्रेस ने कहा कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा में अपनी बात रख दी. लेकिन जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को बोलने का मौका नहीं मिला तो वो नाराज हो गए. उन्होंने बीजेपी-कांग्रेस के बीच समझौते का आरोप लगा दिया.
अखिलेश यादव यहीं नहीं थमे. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई. सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल के बीच इस मुद्दे पर बातचीत होती रही. इस दौरान वेणुगापोल ने अखिलेश यादव से पूछा कि उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जोर क्यों नहीं दिया. इस पर अखिलेश ने संसद में कही गई अपनी बात दोहराई. यानी इस्तीफा बाद में भी लिया जा सकता है. पहले छात्रों पर बर्बरता का जवाब चाहिए. इसी मुद्दे पर दोनों में बहस हो गई.
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— Zee News (@ZeeNews) July 22, 2026
ये वही अखिलेश यादव हैं जो कल कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान साथ देने के लिए प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक पहुंचे थे. आज भी वो संसद में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आए थे. लेकिन संसद के भीतर इनका वो तालमेल नहीं दिखाई दिया. कांग्रेस कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही सदन में चर्चा होगी. लेकिन अखिलेश के मुताबिक़ इस्तीफ़ा बाद में भी हो सकता है. यानी एक ही मुद्दे पर अलग-अलग रुख.
राज्यसभा में भी आज इस मुद्दे पर हंगामा हुआ. कांग्रेस ने राज्यसभा में बहस के लिए 2 शर्तें रखीं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नियम 267 के तहत बहस कराने की मांग की. साथ ही ये भी कहा कि से पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. सरकार ने विपक्ष के व्यवहार को गैर-जिम्मेदाराना बताया.
संसद की कार्यवाही स्थगित होने के क़रीब 2 घंटे बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे. लेकिन यहां राहुल संसद से अलग कपड़े में नज़र आए. काली टी शर्ट पहनकर संसद जाने वाले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सफेद टी शर्ट में दिखे. हालांकि विरोध के रूप में उन्होंने अपनी बांह पर काली पट्टी ज़रूर बांध रखी थी.
उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च में शामिल छात्रों के वीडियो चलाए. राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों को बुरी तरह पीटा गया. इसके बाद उन्होंने कुछ आंकड़ों के ज़रिए पेपर लीक के बारे में बताया.
DNA में पेपर लीक का विश्लेषण जब हमने किया था तो आपको बताया था कि पिछले 10 वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए. यही तथ्य आज राहुल गांधी ने भी रखा. उन्होंने कहा, इसका असर साढ़े 7 करोड़ छात्रों पर पड़ा है, लेकिन किसी भी आरोपी को अभी तक सज़ा नहीं मिली है.
राहुल गांधी ने छात्रों के हवाले से तीन मांगें या कहें तीन शर्तें रखीं. राहुल ने कहा कि छात्रों की पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए.
दूसरी मांग है- जिन लोगों ने छात्रों पर हमला किया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए और तीसरी मांग है- पीएम मोदी छात्रों से माफी मांगें. उन्होंने साफ किया कि इन तीन मांगों से वो किसी भी क़ीमत पर पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि ये उनकी नहीं बल्कि छात्रों की मांग है.
राहुल ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल के अपने प्रदर्शन का भी ज़िक्र किया. जब पुलिस उन्हें प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक धरने से उठाकर ले गई थी.
एक तरफ़ कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है. तो दूसरी तरफ़ सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधा है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए छात्रों और नौजवानों को मोहरा बनाया जा रहा है.
यानी सरकार की नज़रों में विपक्षी पार्टियां छात्रों का इस्तेमाल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए कर रही हैं. सरकार के मुताबिक़ सड़क पर हंगामा करना ठीक नहीं है. दूसरी तरफ़ कांग्रेस अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है.
यानी संसद में आगे आने वाले दिनों में क्या तस्वीर होगी, ये समझा जा सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि 3 दिन से कार्यवाही शुरू होने के साथ ही संसद में हंगामे का जो सिलसिला चल रहा है, वो मौजूदा हालात में आगे भी जारी रहेगा.
लेकिन इस राजनीतिक गतिरोध के बीच एक राजनीतिक पार्टी और एक राजनीतिक परिवार ऐसा भी है जो सबसे मिल रहा है. ये राजनेता हैं शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले. शरद पवार और सुप्रिया सुले ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की. शरद पवार ने इस दौरान छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया.
पवार ने अपने बयान में कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने छात्रों की मांगों और पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए ठोस उपायों की ज़रूरत पर अपना पक्ष विस्तार से रखा. पवार के मुताबिक़ प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इन सभी मामलों को हल करने के लिए सकारात्मक और ठोस कदम उठाए जाएंगे.
शरद पवार और सुप्रिया सुले ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की. लेकिन इससे पहले वो कल कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर भी पहुंच चुके हैं. वहीं सुप्रिया सुले कल प्रधानमंत्री आवास के नज़दीक राहुल गांधी के धरने में भी पहुंची थीं. यानी उनकी पार्टी अकेली है जो तीनों पक्षों से मिल रही है. जंतर मंतर पर शरद पवार CJP के नेताओं से मिले, उनकी बेटी राहुल गांधी के धरने में पहुंचीं और आज दोनों ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस आंदोलन का मुद्दा उठाया.
एक तरफ़ संसद के भीतर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ़ आज सड़कों पर भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने-सामने थे. देश के कई राज्यों की राजधानी में आज बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. पटना, लखनऊ, रायपुर, जयपुर, भोपाल और हैदराबाद में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के धरने से नाराज़ बीजेपी ने आज कांग्रेस के दफ़्तरों को घेरने का एलान किया था. इसी दौरान ये हंगामा हुआ.
लखनऊ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को लाठी लेकर तैनात किया गया था. हालांकि यूपी पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दफ्तर तक पहुंचने नहीं दिया.
पटना में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई. जैसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय के पास पहुंचे उन्हें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोका. उसके बाद वहां के हालात बिगड़ गए. दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी चलाई गई. पत्थरबाजी हुई. इसमें दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए.