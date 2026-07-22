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DNA: संसद में आज 'कांग्रेस Vs अखिलेश' क्यों हुआ? अखिलेश ने क्यों कहा, BJP-कांग्रेस मिली हुई?

DNA में पेपर लीक का विश्लेषण जब हमने किया था तो आपको बताया था कि पिछले 10 वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए. यही तथ्य आज राहुल गांधी ने भी रखा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 22, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:14 PM IST
DNA: संसद में आज 'कांग्रेस Vs अखिलेश' क्यों हुआ? अखिलेश ने क्यों कहा, BJP-कांग्रेस मिली हुई?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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