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4 मई से पहले ही इस्तीफे की बात क्यों करने लगे हिमंता बिस्वा सरमा? मामला असम का ही था

राजनीति संभावनाओं का खेल होती है. शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता सरमा ने बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इतना बड़ा बयान दे दिया कि लोग हैरान रह गए. असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव हो चुके हैं. बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग बाकी है. 4 मई को नतीजे आने से पहले ही हिमंता ने इस्तीफा देने की बात क्यों कही?

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 25, 2026, 10:38 PM IST
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4 मई से पहले ही इस्तीफे की बात क्यों करने लगे हिमंता बिस्वा सरमा? मामला असम का ही था

West Bengal election second phase voting: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी. 142 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इससे पहले 25 मई को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा ने चुनाव प्रचार के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफा देने की की बात कहकर सभी को स्तब्ध कर दिया. बीते कुछ दिनों से हिमंता बंगाल में कैंप करके ममता बनर्जी  की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की हुंकार भर रहे हैं. इस बीच शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी उम्मीदवारों के घेरने के बजाए टीएमसी के नेता हिमंता बिस्वा सरमा को घेरकर उन पर बंगाली हिंदुओं को परेशान करने का आरोप लगाने लगे. इसके बाद हिमंता ने कहा कि अगर एक भी बंगाली हिंदू असम में डिटेंशन कैंप में मिला तो वो इस्तीफा दे देंगे.

आज ही रिजाइन कर दूंगा: हिमंता

हिमंता ने कहा, 'अगर कोई एक भी बंगाली हिंदू है, आईएम रेडी टू रिजाइन टुडे. टीएमसी का लोग कभी-कभी बोलते हैं कि बहुत से बंगाली हिंदू मेरे असम के डिटेंशन कैंप में हैं. आई एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, मैं एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि असम के डिटेंशन कैंप में एक भी बंगाली हिंदू नहीं है. अगर एक भी हिंदू है तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा. यानी ये साफ है कि टीएमसी के लोग झूठ बोलते हैं.'

इस्तीफे की बात क्यों करने लगे हिमंता

असम के सीएम बीते महीनेभर से कह रहे हैं कि वो पांच साल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश पुशबैक (भगाते) करते हैं. वही घुसपैठिये ममता बनर्जी की सरकार की ढुलमुल नीतियों के चलते बंगाल के रास्ते वापस लौट आते हैं. इससे असम में घुसपैठियों की आबादी बढ़ी तो डेमोग्राफी चेंज होने का खतरा मंडराया. यह बात हिमंता अपनी हर चुनावी रैली में बंगाल की जनता को बता रहे हैं कि बीजेपी आपके हिस्से के संसाधन खाने वालों को भगाती है और टीएमसी आपका हिस्सा हड़पने वालों को बसाती है.

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गौरतलब है कि इससे पहले हिमंता असम की राज्य सरकारों पर मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर घुसपैठियों को शरण देने का आरोप लगाते थे. अब असम में वोटिंग खत्म हो गई है. इसलिए हिमंता फुल टाइम फ्री होकर राष्ट्रवाद और बांग्लादेसी घुसपैठियों के नाम पर ममता बनर्जी की सरकार को घेर रहे हैं. ऐसे में पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही टीएमसी बैकफुट पर दिख रही है.

बंगाल में कौन मारेगा बाजी?

गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा सरमा जैसे फायर ब्रांड नेता पहले चरण में बीजेपी के कम से कम 125 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं. ऐसा ही दावा ममता बनर्जी ने किया, लेकिन बंगाल में टीएमसी के एक विधायक और कुछ नेताओं के बयानों के चलते ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब सत्ता परिवर्तन का संकेत हो सकता है.

TMC के उम्मीदवार ने हार मान ली

सागरदिघी सीट से तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा विधायक और उम्मीदवार बायरन बिस्वास ने मतगणना से पहले ही हार मान ली है. बायरन बिस्वास ने अभी से उम्मीद छोड़ दी है, उम्मीद सिर्फ अपने लिए नहीं छोड़ी है वो गिन-गिन कर बताने लगे कि सिर्फ मैं नहीं हार रहा हूं, मेरे साथ टीएमसी के दूसरे कई नेता भी चुनाव हार रहे हैं. बायरन बिस्वास ने जिस सागरदिघी सीट से अपनी हार का सार्वजनिक ऐलान किया उस पर 2011 से टीएमसी का कब्जा है. वहीं जंगीपुर सीट पर 2016 से लगातार टीएमसी जीत रही है. बायरन ने कहा जंगीपुर सीट से जाकिर हुसैन भी हार रहे हैं. उन्होंने शमशेरगंज सीट से भी टीएमसी उम्मीदवार नूर आलम की हार की भविष्यवाणी कर दी है, जबकि ये सीट टीएमसी 2016 से जीतती आ रही है. फरक्का से अमीरुल इस्लाम की हार की भविष्यवाणी भी बायरन बिस्वास ने की है. ये सीट 2021 में टीएमसी ने कांग्रेस से छीनी थी.

उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि ज़ी न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता है. पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर वोट डाले गए. पहले चरण में आजादी के बाद अब तक का सबसे अधिक करीब 92 फीसदी मतदान हुआ है. टीएमसी और बीजेपी, दोनों ही रिकॉर्ड वोटिंग को लेकर आशावादी हैं.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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