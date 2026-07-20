'मिस्टर बालू, आप तो...', जब कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों पर भड़के जगदंबिका पाल; जानिए क्या कहा?

Parliament Monsoon Session: सोमवार (20 जुलाई) को शुरू हुए संसद के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामे से भरा रहा. विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सत्र को कई बार स्थगित करना पड़ा. लोकसभा और राज्यसभा को कल यानी मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.
दरअसल, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने होते ही विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट पेपर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया. लोकसभा की कार्यवाही के दौरान एक ऐसा भी वक्त आया, जब चेयर से डिप्टी स्पीकर जगदंबिका पाल विपक्षी सांसदों पर भड़क गए.
कार्यवाही के दौरान हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों से जगदंपिका पाल ने लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की. इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी सांसदों को फटकार लगाई. जगदंबिका पाल ने डीएमके सांसद टीआर बालू का नाम लेते हुए कहा कि मिस्टर बालू, आप सीनियर मोस्ट सदस्य हैं और आप वेल में आ गए.
पाल की ओर से कहा गया कि आप नए सदस्यों को क्या संदेश दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि आप वेल में आए हैं, जनता ने आपको चुनकर इसलिए नहीं भेजा है कि वेल में आएं. उन्होंने कहा कि खगेन मुर्मू 377 में अपना नोटिस पढ़ें. नियम 377 ऐसा है, जिसमें मंत्री का जवाब आता है. जनता ने आपको चुनकर भेजा है, जिससे आप उनका मुद्दा उठा सकें.
जगदंबिका पाल ने कहा कि आप यहां पर जनता का मुद्दा उठाने के लिए बैठे हैं. अगर सांसद ही इस प्रकार से व्यवधान डालेंगे, तो फिर संसद कैसे चलेगा. पूरा देश यह व्यवहार देख रहा है. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्षी दलों से अपीली की थी कि वह सदन को सामान्य रूप से चलने दें.
हालांकि, इसका कोई खास असर नहीं हुआ. सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.