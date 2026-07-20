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'मिस्टर बालू, आप तो...', जब कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों पर भड़के जगदंबिका पाल; जानिए क्या कहा?

मानसून सत्र की शुरुआत हंगामा भरी रही. संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला. इस बीच डिप्टी स्पीकर जगदंबिका पाल विपक्षी सांसदों पर भड़क उठे. उन्होंने इस दौरान विपक्षी सांसदों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 20, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 04:43 PM IST
'मिस्टर बालू, आप तो...', जब कार्यवाही के दौरान विपक्षी सांसदों पर भड़के जगदंबिका पाल; जानिए क्या कहा?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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