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Hindi Newsदेशपरीक्षाएं टाल दीजिए क्योंकि..., ओवैसी ने रेवंत रेड्डी से क्यों कर दी एग्जाम स्थगित करने की अपील? जानिए मामला

'परीक्षाएं टाल दीजिए क्योंकि...', ओवैसी ने रेवंत रेड्डी से क्यों कर दी एग्जाम स्थगित करने की अपील? जानिए मामला

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से एक खास अपील की है. उन्होंने बच्चों के हितों का ध्यान रखने का दावा करते हुए कुछ परीक्षाओं को टालने और किसी अन्य तारीखों पर कराने की अपील की है. आइए आपको पूरा मामला बताते हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 17, 2026, 10:51 PM IST
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'परीक्षाएं टाल दीजिए क्योंकि...', ओवैसी ने रेवंत रेड्डी से क्यों कर दी एग्जाम स्थगित करने की अपील? जानिए मामला

Asaduddin Owaisi: देश में नीट परीक्षा रद्द होने के बाद तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं. पिछले दिनों नीट की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद सियासी पारा हाई है. इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से एक खास अपील की है. उन्होंने कुछ परीक्षाओं की जिक्र करते हुए उन्हें स्थगित करने की मांग की है. 

दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार (17 मई) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया. जिसमें उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तेलंगाना सरकार के सेक्रेटरी से बच्चों के हितों में कुछ परीक्षाओं को रद्द कर पुनः नई तारीखों का ऐलान करने की अपील की है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? 

ओवैसी की अपील 

हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने एक्स पर लिखा कि मैं सीएम रेवंत रेड्डी और तेलंगाना सरकार के सेक्रेटरी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया उस्मानिया यूनिवर्सिटी द्वारा 28 मई को आयोजित होने वाली BA, BCom और BSc की डिग्री परीक्षाओं को स्थगित कर दें, क्योंकि यह तारीख ईद-उल-अज़हा (बकरीद) के दिन पड़ रही है।

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ओवैसी ने शेयर की परीक्षाओं की डेललिस्ट 

इसके अलावा अपने पोस्ट में ओवैसी ने इन परीक्षाओं की डेटलिस्ट भी शेयर की और कहा कि त्योहार के दिन फिलहाल इन परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए जिसमें ये एग्जाम शामिल हैं. 

  • B.Com 4th सेमेस्टर– Business Statistics

  • B.Com 6th सेमेस्टर– Accounting Standards & Corporate Governance

  • BSc Honours 4th सेमेस्टर– Computer Science (Big Data)

  • BSc Honours 6th सेमेस्टर– Optimization Techniques

  • BSc Biomedical Science 4th सेमेस्टर

  • BA (CBCS) 6th सेमेस्टर– Mathematics

  • BSW (CBCS) 4th सेमेस्टर– Social Work Methodology III 

नई तारीख पर परीक्षा कराने की अपील 

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ईद के दिन परीक्षाओं आयोजित करने से छात्रों को नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इन परीक्षाओं को किसी अन्य तारीखों पर आयोजित किया जा सके.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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