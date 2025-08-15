पीएम मोदी ने क्यों कहा- 'सरकार फाइलों में नहीं, नागरिकों की लाइफ में होनी चाहिए

PM Modi: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का काम सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों की जिंदगी में गहराई तक असर दिखना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर हकदार तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यही उनकी सरकार का लक्ष्य है.

गरीबी और जमीनी अनुभव से सीखा शासन

पीएम मोदी ने कहा, “गरीबी क्या होती है, यह मुझे किताबों से नहीं, अपने जीवन से पता चला है. सरकार में रहने के अनुभव से सीखा कि दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित तबकों के लिए योजनाओं को सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर उतारना जरूरी है.” उन्होंने जोर दिया कि सरकारें प्रो-एक्टिव और प्रो-पीपल हों, ताकि असली बदलाव समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे.

योजनाओं को जमीन पर उतारने की नीति

प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भी योजनाएं बनती थीं, लेकिन उनका असर कम दिखता था. “हमारी कोशिश रही है कि योजना का फायदा सीधे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए.” उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जनधन अकाउंट्स से गरीबों को बैंक से जुड़ने का आत्मसम्मान मिला और अब बैंक के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं.

स्वास्थ्य, आवास और छोटे व्यापारियों पर फोकस

पीएम मोदी ने ‘आयुष्मान भारत’ योजना को बीमारी से मुक्ति की दिशा में बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सहायता से वरिष्ठ नागरिकों और गरीब परिवारों को राहत मिली है. ‘पीएम आवास योजना’ के तहत 4 करोड़ लोगों को घर मिले, जिससे उनका जीवन बदल गया। वहीं, ‘पीएम स्वनिधि योजना’ से रेहड़ी-पटरी वाले भी अब यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं.

अपनी लकीर लंबी करने की सीख

अपने भाषण के अंत में पीएम मोदी ने कहा, “हमें अपनी ऊर्जा किसी की लकीर छोटी करने में नहीं, बल्कि अपनी लकीर लंबी करने में लगानी चाहिए. अगर हम हिम्मत से अपने लक्ष्य बड़े करेंगे, तो दुनिया हमें मान देगी. वैश्विक चुनौतियों के बीच हमें रोने के बजाय आत्मनिर्भरता के रास्ते पर मजबूती से बढ़ना है.”