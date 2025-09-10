बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी ने दिया जवाब, अशोक स्तंभ पर की टिप्पणी?
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी ने दिया जवाब, अशोक स्तंभ पर की टिप्पणी?

Tejashwi Yadav: देश भर की नजरें इस समय बिहार की सियासत पर है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल पूरी तरह से तैयार हो गया है. सभी नेता अपना दमखम लगाने में जुटे हुए है, इसी बीच तेजस्वी यादव ने जी न्यूज के मंच पर बिहार की सियासत को लेकर ये टिप्पणी की है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 10, 2025, 10:49 PM IST
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी ने दिया जवाब, अशोक स्तंभ पर की टिप्पणी?

Bihar Chunav 2025 ZEE Media Conclave:  बिहार में सियासी माहौल पूरी तरह से सज चुका है. पक्ष-विपक्ष जनता को लुभाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है. देश के राजनीतिज्ञों की निगाहें इस समय बिहार पर टिकी हुई है. सूबे में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार है. बीते दिन बिहार के सीएम चेहरे को लेकर राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली थी, राहुल गांधी की चुप्पी को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने ही राहुल गांधी से कहा था कि अभी कोई बयान मत दीजिए. समय आने पर इसका विधिवत ऐलान किया जाएगा. इसके अलावा चुनावी समर को लेकर 'Zee Media'के कॉन्क्लेव में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जानते हैं विस्तार के साथ. 

अशोक स्तंभ पर कही ये बात
सीएम के सवाल पर NDA पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले अमित शाह जी यह सुनिश्चित करें कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भाजपा के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अशोक स्तंभ को फालतू बताना सिर्फ अफवाह है. उन्होंने कहा कि उनके पिता महाकुंभ को फालतू कहते थे, लेकिन बेटा अशोक स्तंभ को फालतू बताता है, यह पूरी तरह झूठ है. तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, लेकिन इसका मुद्दा नहीं बनता. उन्होंने भाजपा की राजनीति को नफरत और अफवाह पर आधारित बताया और कहा कि ये अंग्रेजों से सीखा गया "बांटो और राज करो" का तरीका है. वहीं, मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम की दावेदारी और 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना पर उन्होंने कहा कि यही लोकतंत्र और गठबंधन का तरीका है और इसी आधार पर सीट शेयरिंग होती है.

नीतीश कुमार पर साधा निशाना
तेजस्वी यादव ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि "तेजस्वी सरकार बनतो, यादव रंगदार बनतो" वाले वीडियो को खुद भाजपा नेता शेयर कर रहे हैं. उन्होंने नित्यानंद राय और अन्य यादव नेताओं को घेरते हुए कहा कि उन्हें इस बयानबाजी पर शर्म आनी चाहिए. नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि वे अब अचेत अवस्था में हैं और हर बार यू-टर्न लेते हैं, इसलिए उनकी तस्वीर की जगह अब "यूटर्न" का प्रतीक लगा देना चाहिए.

बढ़ते पलायन पर बोले तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते पलायन को सबसे गंभीर मुद्दा बताया. उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पलायन घटने के बजाय बढ़ रहा है. बिहार के लोग पहले बड़ी संख्या में आईएएस-आईपीएस बनते थे, लेकिन अब स्थिति अलग है. उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे कारखाने लगवाए, जबकि मौजूदा सरकार सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगवा रही है और वोट बिहार से चाहती है. बिहार में न तो टेक्सटाइल पार्क बना, न आईटी पार्क और मुख्यमंत्री तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं होते.

पीएम की मां से जुड़े विवाद पर बोले तेजस्वी यादव
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मां, मां होती है, चाहे किसी की भी हो. ऐसे मामलों में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह कहा, वह कभी जेडीयू में रहा है तो कभी भाजपा में. तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद भी कई बार महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं.

SIR पर बोले तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने कहा कि एसआईआर लोगों के अधिकार और अस्तित्व को खत्म कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सही ठहराया और आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मान लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में वोट चोरी बड़े पैमाने पर हुई है. कई विधानसभा सीटों पर 3 हजार से भी कम वोटों से हार-जीत हुई. चंडीगढ़ का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि अब यह साफ हो गया है कि किस तरह गड़बड़ियां होती रही हैं.

ये भी पढ़ें: दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया, जीतनराम मांझी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

