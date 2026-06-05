पानी के अंदर क्या देख आए राहुल गांधी? स्कूबा डाइविंग करके फिर उठाया केंद्र सरकार पर ये बड़ा सवाल

Rahul Gandhi Scuba Diving: कांग्रेस नेता राहुल गांधी अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. कभी वह ट्रक ड्राइवरों के साथ सफर करते हैं तो कभी खेतों में किसानों के साथ नजर आते हैं. लेकिन इस बार उनका एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला रूप सामने आया है. राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार के समंदर में स्कूबा डाइविंग की है. इस अंडरवाटर एडवेंचर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की निकोबार मेगा प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए. राहुल गांधी का कहना है कि विकास के नाम पर इस द्वीप के पर्यावरण को हमेशा के लिए तबाह किया जा रहा है.

समंदर के नीचे राहुल गांधी

राहुल गांधी इन दिनों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर हैं. इसी दौरान वह ग्रेट निकोबार पहुंचे और वहां के खूबसूरत समंदर में स्कूबा डाइविंग करने उतर गए. उन्होंने पानी के नीचे की बेहद खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं. इन तस्वीरों में राहुल गांधी प्रोफेशनल स्कूबा गियर पहने हुए समंदर के जीवों और रंग-बिरंगे कोरल रीफ को निहारते नजर आ रहे हैं.

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क्या है सरकार का मेगा प्रोजेक्ट?

केंद्र सरकार ग्रेट निकोबार में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है. इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत वहां एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पावर प्लांट और एक नया डिफेंस बेस बनाया जाना है. सरकार का मानना है कि रणनीतिक और व्यापारिक नजरिए से यह प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत जरूरी है. इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

I visited the southernmost tip of India. I stood at Indira Point. I walked under trees that have stood for centuries. I dove into coral reefs among the most vibrant on earth. And I sat with the people who live there. Tribal communities, whose land is being taken away by… pic.twitter.com/RLNtT6L0U4 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 5, 2026

राहुल गांधी ने क्यों जताई चिंता

समंदर से बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि ग्रेट निकोबार का यह इलाका दुनिया के सबसे संवेदनशील इकोसिस्टम में से एक है. पानी के नीचे जो कोरल रीफ और समुद्री जीव हैं, वे इस मेगा प्रोजेक्ट के कारण पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे. राहुल ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो विकास के नाम पर हम प्रकृति के एक अनमोल खजाने को हमेशा के लिए खो देंगे. उन्होंने इसे पर्यावरण के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ बताया.

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आदिवासियों के अधिकार पर खतरा

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले मूल निवासियों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इस बड़े प्रोजेक्ट की वजह से वहां के स्थानीय आदिवासियों के आशियाने और उनकी संस्कृति पर भी खतरा मंडरा रहा है. लाखों पेड़ों को काटा जाएगा जिससे इस द्वीप का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा. राहुल गांधी का कहना है कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो हमारे जंगलों, समंदर और इंसानों की कीमत पर किया जाए.

राहुल गांधी की इन तस्वीरों और उनके बयान के बाद इंटरनेट पर एक नई बहस शुरू हो गई है. एक तरफ जहां कांग्रेस समर्थक और पर्यावरण से जुड़े लोग राहुल गांधी की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग इसे विकास विरोधी बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि देश की सुरक्षा और तरक्की के लिए यह प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है.