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Hindi Newsदेशमेरा नाम, तेरा नाम, वियतनाम-वियतनाम... भारतीयों को वियतनाम के राष्ट्रपति ने ये क्यों याद दिलाया? जानें भूला हुआ इतिहास

मेरा नाम, तेरा नाम, वियतनाम-वियतनाम... भारतीयों को वियतनाम के राष्ट्रपति ने ये क्यों याद दिलाया? जानें भूला हुआ इतिहास

वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने भारत की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को अटूट बताया है. जानें कैसे योग, बौद्ध धर्म और स्वतंत्रता संग्राम ने इन दो देशों को एक किया है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 07, 2026, 07:26 AM IST
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मेरा नाम, तेरा नाम, वियतनाम-वियतनाम... भारतीयों को वियतनाम के राष्ट्रपति ने ये क्यों याद दिलाया? जानें भूला हुआ इतिहास

India Vietnam Relations: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने भारत की अपनी महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई दी है. उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम का रिश्ता केवल कूटनीति नहीं, बल्कि साझा विजन और ठोस सहयोग पर टिका है. राष्ट्रपति लाम ने बुधवार को दिल्ली के सप्रू हाउस में अपने संबोधन के दौरान दोनों देशों के बीच गहरी ऐतिहासिक कड़ियों को याद किया.

राष्ट्रपति तो लाम क्यों सुनाया किस्सा?

राष्ट्रपति तो लाम के अनुसार, इतिहास और संस्कृति ही वे ताकतें हैं जो दोनों देशों को सदियों से बांधे हुए हैं. हालांकि भारत और वियतनाम की सीमाएं नहीं मिलतीं, लेकिन समुद्री व्यापारिक रास्तों के जरिए दोनों का मेल बहुत पुराना है. वियतनाम में भारतीय आस्था, दर्शन और सभ्यता के निशान आज भी वहां के स्मारकों जैसे 'माई सन सैंक्चुअरी' और 'चाम टावर्स' में स्पष्ट दिखाई देते हैं.

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वियतनाम में आज भी भारतीय संस्कृति की जड़ें 

वियतनाम में आज भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां योग के 4000 से ज्यादा क्लब हैं. राष्ट्रपति ने बताया कि लगभग 5 लाख लोग वहां नियमित रूप से योग का अभ्यास करते हैं. इसके अलावा, हर साल हजारों वियतनामी नागरिक बिहार के बोधगया की तीर्थयात्रा पर आते हैं, जो दोनों देशों के बीच आध्यात्मिक सेतु का काम करता है.

 

 

नेहरू और हो ची मिन्ह की दोस्ती

दोनों देशों का आजादी का संघर्ष भी एक जैसा रहा है. राष्ट्रपति लाम ने पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी गहरी दोस्ती का जिक्र किया. उन्होंने वह दौर याद किया जब भारतीय शहरों में "मेरा नाम, तेरा नाम, वियतनाम, वियतनाम" के नारे गूंजते थे. वियतनाम आज भी भारत द्वारा उसके कठिन समय में दिए गए समर्थन को बहुत सम्मान के साथ याद करता है.

अब कैसा है वियतनाम संग रिश्ता?

भारत और वियतनाम दोनों ही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर आज आत्मनिर्भर और मजबूत आर्थिक शक्तियां बन चुके हैं. जहां भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, वहीं वियतनाम ने भी पिछले 40 वर्षों में अपनी गरीबी दर को 70% से घटाकर 3% से कम कर दिया है. अब दोनों का लक्ष्य 'विकसित भारत 2047' और 'उच्च आय वाला वियतनाम 2045' प्राप्त करना है.

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साल 2016 में दोनों देशों के रिश्तों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया था. इसके बाद से द्विपक्षीय व्यापार तीन गुना बढ़कर 16.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. आज रक्षा और सुरक्षा इस दोस्ती के मजबूत स्तंभ हैं. पर्यटन और लोगों के बीच जुड़ाव को बढ़ाने के लिए अब हर हफ्ते 80 से अधिक सीधी उड़ानें संचालित की जा रही हैं. राष्ट्रपति तो लाम ने भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन की जमकर सराहना की.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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