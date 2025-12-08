दीपक जलाने का दिया आदेश तो मच गया सियासी घमासान, कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन? जिनके खिलाफ आ सकता है महाभियोग

Impeachment on Justice Swaminathan: देश में बंगाल के मुर्शिदाबाद और तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के जवाब में गीता पाठ करने का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि एक और सूबे में ऐसा ही मामला सुलगने लगा. तमिलनाडु की सियासत और धार्मिक मुद्दों के बीच जस्टिस स्वामीनाथन का नाम मंदिर और दरगाह मामले को लेकर मीडिया की सुर्खियों में छा गया है. जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ खिलाफ महाभियोग (Impeachment) की कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल इस विवाद के पीछे की मुख्य वजह एक हाल में आया आदेश है जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै जिले के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ियों पर एक मंदिर में पारंपरिक कार्यक्रम कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया था. जस्टिस स्वामीनाथन के इस आदेश को लेकर सियासी और धार्मिक समुदायों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया. इसके बाद सूबे का विपक्षी दल डीएमके ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने की डिमांड की है.

क्या है थिरुपरनकुंद्रम पर स्थित मंदिर का विवाद?

तमिलनाडु की थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित मंदिर हिन्दुओं का महत्वपूर्ण मंदिर है जिसमें हर साल कार्तिगई दीपम जलाने की परंपरा रही है. लेकिन यह धार्मिक स्थल एक मुस्लिम धार्मिक स्थल (दरगाह) के काफी नजदीक है. जस्टिस स्वामीनाथन ने जैसे ही मंदिर में दीपक जलाने का आदेश दिया वैसे ही ये आदेश एक बड़ा सियासी और गंभीर मुद्दा बन गया क्योंकि वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस आदेश को अपनी धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन समझा. इसके बाद पूरे राज्य में सियासी घमासान शुरू हो गया.

क्या था जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का आदेश?

जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकारियों को 4 दिसंबर को शाम 6 बजे तक दीपस्तंभ पर दीपक जलाने का निर्देश दिया था. जब चार याचिकाकर्ताओं ने प्राचीन पत्थर पर दीपक जलाने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी. हालांकि, सिकंदर बादशाह दरगाह के पास होने और इस बात के कारण कि कार्तिगई दीपम आमतौर पर पहाड़ी पर उचिप्पिल्लैयार मंदिर के पास एक दीपा मंडपम में जलाया जाता है, इस जगह का विरोध किया गया था लेकिन जस्टिस स्वामीनाथन ने आपत्तियों को खारिज कर दिया.

दीपक जलाने से मुस्लिम अधिकारों पर कोई असर नहींः जस्टिस स्वामीनाथन

जस्टिस स्वामीनाथन ने कहा कि दीपाथून में दीया जलाने से दरगाह या मुसलमानों के अधिकारों पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा न करने से पहाड़ी के खाली हिस्सों पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के अधिकार खतरे में पड़ सकते हैं क्योंकि मस्जिद के ट्रस्टी उन पर कब्ज़ा करने की कथित कोशिशें कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, 'भले ही यह कोई परंपरा न हो, लेकिन दीपाथून पर दीया जलाकर निचली चोटी पर मंदिर के मालिकाना हक को जताना जरूरी है. 1923 के फैसले ने साफ कर दिया है कि किसका क्या है. लेकिन इससे मस्जिद के ट्रस्टी मौजूदा स्थिति को बिगाड़ने से नहीं रुके. इसलिए यह जरूरी है कि मंदिर मैनेजमेंट अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए पूरे समय सतर्क रहे.'

DMK क्या कहती है?

DMK ने तर्क दिया कि ऐसा आदेश सांप्रदायिक तनाव भड़का सकता है खासकर जब विधानसभा चुनाव छह महीने से भी कम समय दूर हैं. उसने यह भी बताया कि जस्टिस स्वामिनाथन का आदेश मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 2017 के फैसले को पलटता है. 5 दिसंबर को इस मुद्दे ने लोकसभा में हंगामा खड़ा कर दिया जिसमें DMK नेता टीआर बालू ने BJP पर तमिलनाडु में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया. बालू ने पूछा, 'पहाड़ी पर दीया कौन जलाएगा? क्या हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती बोर्ड का प्रतिनिधि या कुछ बदमाश जिन्हें मद्रास हाईकोर्ट के जज से फैसला मिला है?'

कौन हैं जस्टिस स्वामीनाथन ?

जस्टिस स्वामीनाथन तिरुवर के रहने वाले हैं उनका जन्म 1968 में हुआ था. साल 1991 में वकील बन जाने के बाद उन्होंने 1997 में पुडुचेरी में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी. इसके बाद साल 2004 में वह मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच में प्रैक्टिस करने लगे. 28 जून 2017 को स्वामीनाथन को मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज की कुर्सी मिली. इसके बाद साल अप्रैल 2019 में वो मद्रास हाईकोर्ट का परमानेंट जज बनें. जस्टिस स्वामीनाथन ने तमिलनाडु में इंटरसेक्स शिशुओं और बच्चों पर गैर जरूरी मेडिकल हस्तक्षेपों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर काफी प्रशंसा हुई थी.

