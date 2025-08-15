एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Advertisement
trendingNow12882555
Hindi Newsदेश

एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल

कभी-कभी आपने भी देखा होगा कि एक ही जगह पर जाने वाली, एक ही कंपनी के जरिए ऑपरेट होने वाली दो उड़ानें अलग-अलग किराया चार्ज करती हैं. चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल

आपने कई बार देखा होगा कि एक ही जगह पर जाने वाली एक से ज्यादा फ्लाइट के अलग-अलग दाम होते हैं. इसके पीछे कई वजहें होती हैं, जैसे फ्लाइट का अलग-अलग रूट्स से जाना या फिर आप किस क्लास में सफर करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्लाइट एक ही एयरलाइन की हों, एक ही जगह जा रही हों एक ही रूट्स के साथ जा रही हों और कीमत दोनों की अलग-अलग हो? हाल ही में ऐसा ही देखना को मिला है.

हाल ही में एक मुसाफिर ने ऐसे ही राज से पर्दा उठाया है. यात्री को नई दिल्ली के एक ही हवाई अड्डे से हांगकांग जाने वाली दो अलग-अलग एयरलाइनों की एक अनोखी लिस्ट मिली, जिनकी यात्रा का समय और सीधी कनेक्टिविटी एक जैसी थी. दिलचस्प बात है कि दोनों एयरलाइनें एअर इंडिया के जरिए चलाई जा रही थीं और दोनों ही फ्लाइट्स 5 घंटे 35 मिनट में मंजिल तक पहुंचाने का दावा भी कर रही हैं. हालांकि दोनों के किराए में बड़ा अंतर है. पहला विकल्प एयर इंडिया का है जो 9359 रुपये चार्ज कर रहा है. जबकि उसी रूट के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की दूसरी लिस्टिंग में 12624 रुपये की कीमत दिखाई गई.

fallback

रेडिट पर यूजर ने क्या कहा?

रेडिट पर एक यूजर ने लिखा,'मूल रूप से ये दोनों फ्लाइट एक ही हैं लेकिन अलग-अलग उड़ान संख्या और किराए के साथ अलग-अलग तौर पर दिखाया जा रहा है.' इस पोस्ट में यूजर ने एक स्क्रीनशाट भी शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एअर इंडिया और इथियोपियन (जो एअर इंडिया के जरिए ऑपरेट की जा रही है) का किराया अलग-अलग है, जबकि दोनों के उड़ने का समय और पहुंचाने का समय बिल्कुल एक जैसा है.

यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बहुत आम बताया. इसके अलावा एक ने इसे कोड शेयर सिस्टम बताया. कोड शेयर फ्लाइट वह होती है, जिसमें एक एयरलाइन कंपनी बाजार में उतरती है जबकि कोई दूसरी एयरलाइन उसे चलाती है. इन दोनों एयरलाइंस के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत वे एक-दूसरे की फ्लाइट में सीटें बेचती हैं, जिसका मकसद अपने कस्टमर्स को चुनने के लिए कई तरह के विकल्प मुहैया कराना होता है. 

कोड शेयर कैसे काम करता है?

इसको और आसानी से समझने के लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए Airline A के पास दिल्ली से लंदन की फ्लाइट है, लेकिन Airline B की खुद की इस रूट पर फ्लाइट नहीं है. ऐसे में दोनों एयरलाइन आपस में समझौता करती हैं. अब Airline B, Airline A की फ्लाइट को अपने नाम और फ्लाइट नंबर से टिकटिंग सिस्टम में बेच सकती है. असल में विमान Airline A का होगा, पायलट और क्रू भी उसी के होंगे लेकिन टिकट पर Airline B का फ्लाइट नंबर लिखा होगा.

कोड शेयर सिस्टम – आसान उदाहरण

1
Airline A के पास दिल्ली से लंदन की फ्लाइट है.
2
Airline B के पास इस रूट पर खुद की फ्लाइट नहीं है.
3
दोनों एयरलाइंस में समझौता होता है.
4
Airline B, Airline A की फ्लाइट को अपने नाम और नंबर से बेच सकती है.
5
विमान, पायलट, क्रू Airline A के होंगे, लेकिन टिकट पर Airline B का नंबर होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
Karnataka News
'करोड़ों की नगदी, 6.7 kg सोना और...', कांग्रेस विधायक पर ED ने कसा शिकंजा
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
Viral News
एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
Deep Ocean Mission
आसमान की ऊंचाई के बाद समुद्र की गहराई में तिरंगे की तरंगें, लगाया सबसे गहरा गोता
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
Bombay High Court
सबूतों के बावजूद बनाया निशाना...प्रॉपर्टी डील मामले में महिला को यूं मिली राहत
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
independence day 2025
'न्यूक्लियर ब्लैकमेल' पर की पीएम मोदी की तारीफ, किस बात पर खफा हुए शरद गुट के नेता?
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
Independence Day
पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस का अपमान कर दिया? ओवैसी ने उठाए सवाल
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
CJI Bhushan Ramkrishna Gavai
'हाईकोर्ट से ऊपर नहीं है सुप्रीम कोर्ट', चीफ जस्टिस बीआर गवई ने आखिर क्यों कहा ऐसा?
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
Hyderabad
मैं मोदी जी से... 'पाकिस्तानी' लड़के के झांसे में आई लड़की, कीर्ति से बन गई फातिमा
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
YouTuber Amrik Singh
मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर अमरीक सिंह से IB की घंटों पूछताछ के बाद छोड़ा दिया गया, जानें...
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
;