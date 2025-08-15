एक ही जगह जाने के लिए फ्लाइट का किराया अलग-अलग क्यों होता है? यात्री ने पूछा सवाल

आपने कई बार देखा होगा कि एक ही जगह पर जाने वाली एक से ज्यादा फ्लाइट के अलग-अलग दाम होते हैं. इसके पीछे कई वजहें होती हैं, जैसे फ्लाइट का अलग-अलग रूट्स से जाना या फिर आप किस क्लास में सफर करना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि दो फ्लाइट एक ही एयरलाइन की हों, एक ही जगह जा रही हों एक ही रूट्स के साथ जा रही हों और कीमत दोनों की अलग-अलग हो? हाल ही में ऐसा ही देखना को मिला है.

हाल ही में एक मुसाफिर ने ऐसे ही राज से पर्दा उठाया है. यात्री को नई दिल्ली के एक ही हवाई अड्डे से हांगकांग जाने वाली दो अलग-अलग एयरलाइनों की एक अनोखी लिस्ट मिली, जिनकी यात्रा का समय और सीधी कनेक्टिविटी एक जैसी थी. दिलचस्प बात है कि दोनों एयरलाइनें एअर इंडिया के जरिए चलाई जा रही थीं और दोनों ही फ्लाइट्स 5 घंटे 35 मिनट में मंजिल तक पहुंचाने का दावा भी कर रही हैं. हालांकि दोनों के किराए में बड़ा अंतर है. पहला विकल्प एयर इंडिया का है जो 9359 रुपये चार्ज कर रहा है. जबकि उसी रूट के लिए इथियोपियन एयरलाइंस की दूसरी लिस्टिंग में 12624 रुपये की कीमत दिखाई गई.

रेडिट पर यूजर ने क्या कहा?

रेडिट पर एक यूजर ने लिखा,'मूल रूप से ये दोनों फ्लाइट एक ही हैं लेकिन अलग-अलग उड़ान संख्या और किराए के साथ अलग-अलग तौर पर दिखाया जा रहा है.' इस पोस्ट में यूजर ने एक स्क्रीनशाट भी शेयर किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि एअर इंडिया और इथियोपियन (जो एअर इंडिया के जरिए ऑपरेट की जा रही है) का किराया अलग-अलग है, जबकि दोनों के उड़ने का समय और पहुंचाने का समय बिल्कुल एक जैसा है.

यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर लोग कई तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने बहुत आम बताया. इसके अलावा एक ने इसे कोड शेयर सिस्टम बताया. कोड शेयर फ्लाइट वह होती है, जिसमें एक एयरलाइन कंपनी बाजार में उतरती है जबकि कोई दूसरी एयरलाइन उसे चलाती है. इन दोनों एयरलाइंस के बीच एक समझौता होता है, जिसके तहत वे एक-दूसरे की फ्लाइट में सीटें बेचती हैं, जिसका मकसद अपने कस्टमर्स को चुनने के लिए कई तरह के विकल्प मुहैया कराना होता है.

कोड शेयर कैसे काम करता है?

इसको और आसानी से समझने के लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए Airline A के पास दिल्ली से लंदन की फ्लाइट है, लेकिन Airline B की खुद की इस रूट पर फ्लाइट नहीं है. ऐसे में दोनों एयरलाइन आपस में समझौता करती हैं. अब Airline B, Airline A की फ्लाइट को अपने नाम और फ्लाइट नंबर से टिकटिंग सिस्टम में बेच सकती है. असल में विमान Airline A का होगा, पायलट और क्रू भी उसी के होंगे लेकिन टिकट पर Airline B का फ्लाइट नंबर लिखा होगा.