चोरों का चेहरा कोर्ट ले जाते वक्त काले कपड़े से क्यों ढका जाता है? जानिए खास वजह

नई दिल्ली: जब किसी आरोपी (Accused) को पकड़कर कोर्ट (Court) ले जाया जाता है तो उसके मुंह को काले कपड़े से क्यों ढक दिया जाता (Why Do Faces Of Thieves Covered With Black Cloth) है? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आरोपी के मुंह को ढकने से क्या होता है?

चेहरा ढकने के पीछे है बड़ी वजह

बता दें कि कोर्ट ले जाते वक्त आरोपी का चेहरा ढकने के पीछे एक बड़ी वजह है. दरअसल किसी भी आरोपी का चेहरा तब तक सबसे सामने नहीं आना चाहिए जब तक उस पर लगा आरोप साबित नहीं हो जाए क्योंकि हो सकता है कि वो शख्स अपराधी ना हो, उसके ऊपर झूठे आरोप लगे हों. ऐसे में अगर उस शख्स का चेहरा पब्लिक में आ जाता है जिसने कोई क्राइम ना किया हो तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है.

ये भी पढ़ें- बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड ने फिल्मी स्टाइल में की किडनैपिंग, मांगे 1 करोड़; कर दी ये गलती

दोषी नहीं होता है आरोपी

जान लें कि जब तक कोर्ट किसी आरोपी को दोषी करार नहीं देता है तब तक वो अपराधी नहीं होता है. इसीलिए तब तक उस शख्स को अपराधी ना समझा जाए और आरोप को लेकर उसकी बदनामी ना हो. यही वजह है कि आरोपी का चेहरा कोर्ट ले जाते वक्त ढक दिया जाता है.

ये करने से आरोपी की जिंदगी हो सकती है बर्बाद

महज आरोपी रहते हुए अगर किसी शख्स का चेहरा पब्लिक में नहीं आता है और बाद में वो निर्दोष साबित हो जाता है तो ऐसे शख्स के लिए आगे की जिंदगी गुजारना आसान रहता है. वरना निर्दोष साबित होने के बाद भी उसको बदनाम झेलनी पड़ती है.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने दहलाया पंजाब! ज़ी मीडिया ने पहले ही किया था सावधान

गौरतलब है कि कोर्ट के कई मामलों की कवरेज मीडिया भी करता है. ऐसे में आरोपियों के फोटो और वीडियो पब्लिक में आ जाते हैं. लेकिन मुंह पर कपड़ा ढका होने की वजह से आरोपी की बदनामी नहीं होती है.