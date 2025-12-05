Advertisement
Hindi Newsदेश

VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग

Why VVIPs Land at Palam Airport: दुनिया भर से VVIP गेस्ट जब दिल्ली आते हैं, तो वे IGI के बजाय पालम एयरपोर्ट पर उतरते हैं. इतना हाईटेक और मॉडर्न IGI एयरपोर्ट होने के बाद भी, VVIP के लिए पालम एयरपोर्ट को ही चुना जाता है. इस खबर में हम आपको इसका कारण बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 05, 2025, 05:02 PM IST
VVIP या बड़े नेता, 'पालम' एयरपोर्ट पर ही क्यों उतरते हैं? जानें IGI से कितना है अलग

Delhi Palam Airport: पालम एयरपोर्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा. दिल्ली में जब भी कोई बड़ा नेता आता है, तो न्यूज चैनलों में ये नाम काभी सुनने को मिलता है. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर कभी न कभी आया होगा, कि जब दिल्ली में इतना बड़ा हाईटेक और मॉडर्न इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) है, तो VVIP पालम एयरपोर्ट ही क्यों उतरते हैं? आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट दो हिस्सों में बंटा हुआ है, एक IGI और दूसरा पालम टेक्निकल एरिया. इनमें से एक आम यात्रियों के लिए है, तो दूसरा सिर्फ खास मेहमानों के लिए. इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे..

 

IGI और पालम में फर्क
IGI एयरपोर्ट पर रोज हजारों लोग यात्रा करते हैं. यहां T1, T2 और T3 टर्मिनल हैं, जहां हर डिपार्टमेंट की अपनी-अपनी लंबी प्रक्रियाएं होती हैं. इसमें सुरक्षा जांच, इमिग्रेशन और कस्टम्स की लंबी प्रक्रिया शामिल होती हैं. साथ ही आम फ्लाइटें भी यहीं से संचालित होती हैं. 
वहीं दूसरी तरफ पालम टेक्निकल एरिया, जिसे Air Force Station Palam आधिकारिक तौर पर कहा जाता है, वह पूरी तरह से हाई-सिक्योरिटी जोन है. यहां किसी भी आम यात्री को आने की अनुमति नहीं होती. साथ ही यहां पर कोई भी कॉमर्शियल फ्लाइट नहीं उतर सकती है. 

पालम इतना खास क्यों?
पालम सुरक्षा और गोपनीयता के लेवल पर IGI की तुलना में कई गुना ज्यादा है. इसलिए इसे दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों और देश के उच्चतम पदों पर बैठे लोगों के लिए चुना गया है. यहां एक अलग रनवे है, जो VVIP उड़ानों के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है. इसके साथ-साथ एयर फोर्स का खास VIP टर्मिनल है, जहां प्लेन से उतरते ही नेता सीधे अपने काफिले तक पहुंच जाते हैं. वहीं यहां इमिग्रेशन या कस्टम्स की कोई प्रक्रिया नहीं होती. सुरक्षा के लिए यहां SPG, NSG, एयर फोर्स गार्ड और एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम लगातार एक्टिव रहते हैं. Air Force One, IL-96 और VVIP Boeing 777 जैसे बड़े विमानों के लिए खास पार्किंग और हैंगर बने हुए हैं. मतलब पालम एक ऐसी जगह है, जहां सुरक्षा और कंट्रोल को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है. यहीं कारण है कि IGI की जगह यहां दुनिया भर के बड़े नेता उतरते हैं. 

 

क्यों रखा गया 'पालम' नाम?
आपको बता दें, पहले दिल्ला के पूरे एयरपोर्ट को पालम एयरपोर्ट ही कहा जाता था. लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल को नया नाम देकर IGI बनाया गया. वहीं एयर फोर्स वाले हिस्से को अब भी 'Air Force Station Palam' कहा जाता है. 

 

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

VVIP landing DelhiPalam airport

