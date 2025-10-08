Advertisement
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?

आम तौर पर भारत में देसी चीजों से बहुत इलाज किया जाता है. हम चाय भी पीते हैं तो कभी अदरक वाली, कभी लौंग वाली तो कभी इलायती वाली पीते हैं लेकिन हम भारतीयों का सिरप से इतना लगाव क्यों है?

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:10 PM IST
Cough Syrup: भारत एक ऐसा देश जहां घरेलू नुस्खों से इलाज की लंबी परंपरा रही है. हम भारतीय की रसोई के अंदर तरह-तरह के ऐसे मसाले पाए जाते हैं जो छोटी-मोटी बीमारियों को दूर करने की ताकत रखते हैं. साथ ही अगर उनका लगातार सही इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी बीमारियों के दूर भगाने की क्षमता रखते हैं. हालांकि भारत में ही सिरप का इस्तेमाल भी अंधाधुंध देखने को मिलता है. हाल ही में खांसी वाली सिरप काफी चर्चा में, क्योंकि इस सिरप के पीने से कई बच्चों की जान चली गई. मौत क्यों हुई और कफ सिरप में क्या था ये सब तो अलग और जांच का विषय है. हालांकि क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में सिरप का इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है? चलिए जानते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है?

भारत में कफ सिरप इतनी क्यों दी जाती हैं?

इसका का मुख्य कारण देश की कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर छोटे शहरों और गांवों में. बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को लगातार खांसी की समस्या होती है और ऐसे में ये सिरप आम सर्दी-खांसी में भी गलत तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गांवों में हालात ज्यादा खराब हैं. यहां लगभग 75% प्राथमिक इलाज बिना डिग्री वाले 'RMP' या स्थानीय 'डॉक्टरों' के हाथ में है, जो कहीं ट्रेंड नहीं होते और खुद ही सीखे हुए होते हैं. जहां सरकारी अस्पताल दूर हैं या बंद पड़े हैं, वहीं ये लोग इलाज का जरिया बन जाते हैं और कफ सिरप उनका सबसे पसंदीदा इलाज होता है.

यह भी पढ़ें:
कफ सिरप पीने क्यों हुई बच्चों की मौत? डॉक्टर ने बताया कैसे ये जहरीला सिरप 3 स्टेज में लेता है मासूमों की जान!

दवाइयों को लेकर गांवों और शहरों में क्या है अंतर

इसके अलावा गांव या फिर छोटे कस्बों में लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हैं जो थोड़ा बहुत चिकित्सा ज्ञान रखता लगे, चाहे वह स्थानीय दवा बेचने वाला ही क्यों न हो. सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ दिनेश ठाकुर कहते हैं कि गांवों में लोग दवा की दुकान पर सलाह लेने जाते हैं, यह सोचकर कि दुकान चलाने वाला फार्मासिस्ट है, जबकि लगभग हर बार ऐसा नहीं होता. वे आगे बताते हैं कि यह समस्या सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है. बड़े शहरों में भी लोग अक्सर इसी तरह दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, बस फर्क यह है कि छोटे शहरों और गांवों में दवाओं की गुणवत्ता बहुत खराब होती है.

डाइएथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कफ सिरप से बच्चों की मौतें

लोगों और डॉक्टरों में जाकरूकता की कमी

एक और कारण है माता-पिता का दबाव और डॉक्टरों की सीमित जानकारी भी है. डॉ. कफील खान कहते हैं,'माता-पिता जल्दी परिणाम चाहते हैं. अगर बच्चे की खांसी दो-तीन दिन में ठीक नहीं होती तो वे दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जो कफ सिरप दे देता है. भारत को कफ सिरप पर स्पष्ट नीति और डॉक्टरों व माता-पिता के बीच देशभर में जागरूकता फैलाने की जरूरत है. हालत गंभीर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों से जुड़े कफ सिरप के मामले में डॉक्टर ने सफाई दी,'मैं यह सिरप पिछले 15 साल से दे रहा हूं'

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

