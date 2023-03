राहुल गांधी से दूसरी क्लास के स्ट्डेंट की तरह व्यवहार क्यों करते हैं जयराम रमेश? किरण रिजिजू ने वीडियो शेयर कर पूछा

वीडियो शेयर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा, ‘राहुल गांधी को दोष मत दो. गलती जयराम रमेश की है. जयराम को राहुल गांधी के साथ दूसरी कक्षा के छात्र जैसा व्यवहार क्यों करना चाहिए?’

क्या है इस वीडियो में?

रिजिजू ने जो वीडियो क्लिप शेयर की है वह सिर्फ 25 सेकेंड की है. इस वीडियो में राहुल गांधी कहते हैं ‘दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं’. इस पर जयराम रमेश उन्हें तुरंत समझाते हैं कि ऐसा न कहें वे आपका मजाक उड़ाएंगे. इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं 'मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से आपके लिए मैं एक संसद सदस्यूं'

Don't blame Shri Rahul Gandhi. The fault lies with Jairam Ramesh. Why should Jairam treat Rahul Gandhi like a class 2 student? pic.twitter.com/AirgILDKkP

