DNA: भारत-इजरायल की दोस्ती कांग्रेस को क्यों खटकती है?

गाजा और इजरायल के बीच जंग खत्म हुए महीनों बीत चुके हैं. लेकिन गाजा-इजरायल को लेकर एक नई जंग भारत में शुरू हुई है. ये सियासी जंग है, जो देश के दो सबसे बड़े दलों के बीच छिड़ी है और इसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक लेख से हुई है. इस लेख में सोनिया गांधी की तरफ से गाजा के लिए प्यार और इजरायल के लिए नफरत भरी है. सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
सोनिया गांधी ने दावा किया, भारत अकेला देश है जिसने गाजा पर चुप्पी साध ली और इजरायल के साथ खड़ा रहा. ये नीति नई दिल्ली पर भारी पड़ने वाली है. बीजेपी को यही बात चुभ गई. उसने कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया. आज आपको जानना चाहिए, गाजा और इजरायल के नाम पर कौन देश को गुमराह कर रहा है. आज आपको पता चलेगा, सोनिया गांधी जो दावा कर रही हैं, वो तथ्यों के आधार पर सच है या भ्रम? आज हम दो सरकारों की विदेश नीति का तुलनात्मक विश्लेषण भी करेंगे, ताकि आप समझ सकें किसकी विदेश नीति भारत के लिए ज्यादा लाभकारी साबित हुई. लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि सोनिया गांधी ने अपने लेख में सरकार की नीति पर क्या लिखा है
- सोनिया गांधी ने लिखा है कि भारत अकेला देश है, जिसने गाजा पर चुप्पी साधी है.
- मोदी सरकार की चुप्पी नैतिक रूप से निंदनीय और राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से समझ से परे है.
- जिस समय दुनिया इज़रायल से दूर होती जा रही है, उस समय भारत इज़रायल के और करीब होता जा रहा है.
- हमने फिलिस्तीन, ईरान और मिडिल ईस्ट में अपने ऐतिहासिक सहयोगियों से खुद को अलग कर लिया है.
- पीएम के इज़रायल दौरे पर सवाल उठाते हुए सोनिया गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री का इज़रायल दौरा इतिहास में एक हैरान कर देने वाले रणनीतिक फ़ैसले के तौर पर दर्ज होगा
- सोनिया ने अंत में ये लिखा है कि राष्ट्रीय हित का तकाज़ा है कि भारत, गाज़ा में इज़रायल की नरसंहार वाली कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ बनी दुनिया की राय पर प्रतिक्रिया दे.
यह पहला मौका नहीं जब कांग्रेस ने किया ऐसा
ये कोई पहला मौक़ा नहीं है जब कांग्रेस ने गाज़ा को लेकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठाए हैं. ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने गाज़ा को लेकर अपना प्यार जताया है. ये पहला अवसर नहीं है जब कांग्रेस ने भारत को इज़रायल से दोस्ती तोड़ लेने की नसीहत दी है. कभी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर संसद पहुंचीं तो कभी कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में केवल फिलिस्तीन के अधिकारों पर ज़ोर दिया गया.
7 अक्टूबर 2023 को इज़रायल के निर्दोष लोगों पर हमास ने हमला किया था. उसके बाद इज़रायल ने हमास का नामोनिशान मिटाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी. लेकिन इन सबके बीच भारत के गाज़ा प्रेमी लोगों को लगता है कि सरकार की नीति इज़रायल के पक्ष में है. वो चाहते हैं कि भारत को इज़रायल की तरफ़ देखना भी नहीं चाहिए.
राष्ट्रीय हित में वो इज़रायल से दोस्ती तोड़ने की अपील करते हैं. लेकिन आज आपको जानना चाहिए कि राष्ट्रीय हित में इज़रायल से भारत की दोस्ती कितनी ज़रूरी है. लेकिन उससे पहले आपको फिलिस्तीन और गाज़ा के मुद्दे पर सरकार के रुख़ के बारे में पता होना चाहिए.
पिछले ढाई साल से ज़्यादा समय से गाज़ा संकट चल रहा है. इस दौरान कई ऐसे मौक़े आए जब भारत ने फिलिस्तीन का साथ दिया.
- दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तत्काल युद्धविराम के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया.
- मई 2024 में भारत ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र की पूर्णकालिक सदस्यता देने का पुरजोर समर्थन किया
- सितंबर 2024 में PM मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की और स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का समर्थन किया
- नवंबर 2024 में PM मोदी ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता के अंतरराष्ट्रीय दिवस पर संदेश दिया
- सितंबर 2025 में फिलिस्तीन के पक्ष में फ्रांस के प्रस्ताव का समर्थन किया
- यहां तक कि फरवरी 2026 में भारत ने इज़रायल की वेस्ट बैंक नीति की निंदा करने वाले बयान पर हस्ताक्षर भी किए
- अलग-अलग मंचों पर फिलिस्तीन को समर्थन देने के अलावा भारत ने उसे मानवीय मदद भी मुहैया कराई है. भारत सरकार ने अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच गाज़ा को 135 मीट्रिक टन मानवीय सहायता भेजी
- साथ ही भारत ने गाज़ा के लिए UN की राहत एजेंसी को 1 करोड़ 25 लाख डॉलर यानी लगभग 120 करोड़ रुपये भेजे हैं.
सोचिए, जिस फिलिस्तीन के मुद्दे पर चुप्पी के आरोप लगाए जाते हैं, उसका भारत ने UN में समर्थन किया. स्वतंत्र फिलिस्तीन के अपने ऐतिहासिक रुख के साथ बना रहा. फिलिस्तीन को मानवीय सहायता भी भेजी. लेकिन गाज़ा प्रेमी इससे संतुष्ट नहीं हैं. वो चाहते हैं कि भारत इज़रायल से अपनी दोस्ती ख़त्म कर दे. इस्लामिक देशों की तरह भारत भी इज़रायल का बायकॉट करे. हमास के आतंक पर आंख मूंद ले और इज़रायल के पलटवार की निंदा करे.
भू-राजनीतिक उथल-पुथल के मौजूदा दौर में कुछ ही देशों की दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है. ऐसी ही दोस्ती भारत और इज़रायल की है.
वो इज़रायल जो रक्षा से लेकर तकनीक तक के मामले में भारत का भरोसेमंद साथी है. वो इज़रायल जो भारत से दोस्ती के मामले में अगर-मगर की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता. बल्कि खुलकर भारत का साथ देता है.
लेकिन इज़रायल से भारत की दोस्ती कांग्रेस को बार-बार खटकती है.
गाज़ा में जो हो रहा है, वो एक मानवीय त्रासदी है. एक भी निर्दोष की जान नहीं जानी चाहिए. लेकिन इसे संकट को सिर्फ़ एक नज़रिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए. गाज़ा में बच्चों की जान लेना अपराध है लेकिन हमास के हमले में इज़रायली महिलाओं को जिस हिंसा का सामना करना पड़ा, वो भी जुर्म है. भारत का स्पष्ट मानना है कि इजरायल-फिलिस्तीन विवाद का एकमात्र स्थायी समाधान 2 अलग-अलग देशों का निर्माण है. इसी से वहां स्थायी शांति हो सकती है.
लेकिन भारतीय राजनीति में अक्सर इज़रायल को लेकर डबल स्टैंडर्ड देखा गया है. हमास के हमले पर चुप्पी साधी जाती है, जबकि इज़रायल की कार्रवाई पर आक्रोश जताया जाता है. आज आपको ये भी जानना चाहिए कि कैसे इज़रायल ने बार-बार भारत का साथ दिया है. जब-जब भारत पर संकट आया, इजरायल ने न केवल मदद की बल्कि बिना किसी शर्त के मदद की.
- 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था. जवाहर लाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे. उस दौरान इज़रायल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन-गुरियन ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी थी. भारत से सहानुभूति जताई थी. भारतीय सेना को हथियार मुहैया कराए थे. उस समय दोनों देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं थे, फिर भी इज़रायल ने भारत की मदद की.
- 1965 और 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ युद्ध के दौरान भी इज़रायल ने भारत को हथियारों की मदद की.
हालांकि 1971 के युद्ध के दौरान इज़रायल ख़ुद हथियारों की कमी से जूझ रहा था, तब भी उसने भारत को हथियार भेजे. सोचिए अपने लिए हथियार कम पड़ गए..फिर भी इजरायल ने भारत को हथियार की कमी नहीं पड़ने दी.
- 1999 के कारगिल युद्ध में इजरायल भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार बना.
2019 का बालाकोट एयरस्ट्राइक हो या पिछले साल का ऑपरेशन सिंदूर- इज़रायल ने बार-बार साबित किया कि वो खुलकर भारत के साथ खड़ा है. सोचिए, जो देश हर युद्ध में भारत के साथ रहा, क्या उसके साथ संबंध ख़त्म कर लेने चाहिए.
आज आपको 53 साल पुराना एक इतिहास भी जान लेना चाहिए. जो कांग्रेस गाज़ा युद्ध में इज़रायल के ख़िलाफ़ खुलकर खड़ी है, वो 1973 के योम किप्पुर युद्ध में भी इज़रायल के ख़िलाफ़ थी. उस वक़्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं.
1971 के युद्ध में इज़रायल से मदद लेने के बावजूद 2 साल बाद भारत ने इज़रायल और अरब देशों के बीच युद्ध में खुलकर एकतरफा नीति अपनाई. उन्होंने अरब देशों का साथ दिया जबकि इज़रायल की आलोचना की. युद्ध के लिए इज़रायल को ज़िम्मेदार ठहराया और अरब देशों से हमदर्दी जताई.
लेकिन भारत के इस एकतरफा रुख़ के बावजूद मुश्किल समय में उसे अरब देशों का साथ नहीं मिला. 1973 के युद्ध के बाद तेल के दाम में लगभग 300% की बढ़ोतरी हुई. इस वजह से भारत अभूतपूर्व आर्थिक संकट में फंस गया. लेकिन अरब देशों ने भारत को तेल के संकट से बचाने के लिए कोई मदद नहीं की. भारत जैसे मित्र देश के लिए कोई अलग या रियायती सिस्टम नहीं बनाया गया.
ये भारत के लिए एक बड़ा सबक़ था. लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस चाहती है कि भारत गाज़ा और मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान भी इज़रायल की निंदा करे. जिस फिलिस्तीन का खुलकर साथ देने की वक़ालत की जा रही है, आज उसका भी इतिहास आपको जानना चाहिए.
भारत ने 1974 में UN में ऑब्ज़र्वर का दर्जा पाने की फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO की कोशिश का समर्थन किया.
1975 में भारत पहला गैर-अरब देश बना जिसने PLO को औपचारिक रूप से राजनयिक मान्यता दी और दिल्ली में PLO का दफ्तर खोला गया
1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी
लेकिन इसके बावजूद हमास भारत विरोधी रुख़ अख्तियार करता रहा है.
फरवरी 2025 में हमास के खालिद कद्दूमी ने PoK में भारत विरोधी भाषण दिए. हमास ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से हाथ मिलाए हैं. सोचिए, जो संगठन गाज़ा की लड़ाई लड़ रहा है, वो खुलकर पाकिस्तान के साथ है. भारत के ख़िलाफ़ वो लश्कर और जैश की साज़िशों में साथ देता है. दूसरी तरफ़ इज़रायल हर मौक़े पर भारत का साथ देता है. लेकिन इसके बावजूद भारत ने इज़रायल का साथ देने से परहेज़ किया था.
- 1947 में भारत ने इजरायल की स्थापना के विरुद्ध UN में वोट किया
- 1950 में इजरायल को मान्यता तो दी लेकिन दूतावास खोलने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि भारत अरब देशों को नाराज़ नहीं करना चाहता था.
- दोनों देशों के बीच 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए यानी आज़ादी के बाद 45 साल लग गए
- लेकिन 2014 के बाद भारत ने इजरायल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग देखना शुरू किया. यानी एक देश से संबंध में दूसरे देश को आड़े नहीं आने दिया गया.
2017 में पीएम मोदी ने इज़रायल की यात्रा की. पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इज़रायल का दौरा किया.
और उसके बाद ये दोस्ती लगातार आगे बढ़ती गई. लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कह रही है कि भारत को इज़रायल की निंदा करनी चाहिए. वास्तव में भारत की इज़रायल नीति कई दशकों तक वोट बैंक की राजनीति से चलती रही है. भारत में एक वर्ग गाज़ा और फिलिस्तीन के मुद्दे को धर्म से जोड़ता है. उनके मुताबिक़ इज़रायल का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए. उनके लिए गाज़ा से बढ़कर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है. देश की कुछ पार्टियों की राजनीति भी इसी नैरेटिव पर आधारित है.
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन ने कहा था- हमारा कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं है. केवल हमारे हित ही स्थायी हैं, और उन हितों का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है.
इसका ये मतलब है कि विदेश नीति का मक़सद राष्ट्रीय हित सबसे पहले होना चाहिए. आज भारत वही कर रहा है> ईरान और इज़रायल के युद्ध के दौरान भी विदेश नीति को लेकर भारत पर दबाव डाला गया..लेकिन भारत ने इस दौरान सभी पक्षों से संपर्क बनाए रखा. युद्ध के दौरान भारत ने किसी एक पक्ष का साथ देने के बदले शांति और स्थिरता का माहौल बनाने की अपील की.
यही वजह है, इज़रायल के साथ भी भारत के अच्छे संबंध बने हुए हैं. और ऐसा भी नहीं है कि ईरान हमारा दुश्मन बन गया. ईरान भी भारत का अच्छा दोस्त बना हुआ है. युद्ध के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया. वहीं युद्ध ख़त्म होने के बाद ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पेट्रोलियम मंत्री भारत का दौरा कर चुके हैं. ईरान के राष्ट्रपति ने अपने सर्वोच्च नेता खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए PM मोदी को न्योता भेजा है.
दूसरी तरफ़ UAE और ओमान जैसे अरब देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंधों में मज़बूती आई है. यानी एक तरफ़ भारत की दोस्ती ईरान से बनी हुई है तो दूसरी तरफ़ ईरान के दुश्मन इज़रायल से भी अच्छे संबंध हैं. रूस और यूक्रेन के मामले में भी भारत की यही स्थिति रही है. भारत की विदेश नीति इस समय मल्टी अलाइनमेंट यानी सभी के साथ जुड़ने की है..किसी एक का पक्ष लेने की नहीं. वैसे भी हमारी विदेश नीति का मूल क्या रहा है. गुटनिरपेक्ष. यानी किसी के साथ नहीं, किसी के खिलाफ नहीं. और आज यही दिख रहा है. भारत का राष्ट्रीय हित सबसे पहले है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप भी इस सच को समझ चुके हैं. स्वीकार कर चुके हैं. इसी महीने जब फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाक़ात हुई थी. इस दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को टफ निगोशिएटर कहा. यानी जब देश हित की बात आती है तो वो बेहद सख्त हैं. अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी इसी तरह की बात दोहराई है. उन्होंने महाशक्ति के रूप में भारत के उदय की तारीफ की है. साथ ही अगले साल राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे की उम्मीद भी जताई.