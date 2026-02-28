दुश्मन की पनडुब्बियों को निगलने आई डॉल्फिन शिकारी, नेवी चीफ को 'चटनी' क्यों याद आई?

देश के तटीय इलाकों में दुश्मन की जासूसी रोकने के लिए भारत ने तगड़ा इंतजाम कर लिया है. यह समंदर का नया शिकारी है, जो न सिर्फ दुश्मन की सबमरीन पहचान लेगा, पीछा करेगा बल्कि उसे तबाह भी कर देगा. जी हां, भारत ने एंटी-सबमरीन वॉरशिप आईएनएस अंजदीप को समंदर में उतार दिया है. टारपीडो और रॉकेट से लैस यह युद्धपोत 77 मीटर लंबा है. विशेष खूबियों वाले इस वॉरशिप को डॉल्फिन हंटर कहा जा रहा है क्योंकि इसका एडवांस सोनार सिस्टम डॉल्फिन की तरह ही अपने शिकार को पकड़ता है. कुछ घंटे पहले चेन्नई में जब नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी इसे आधिकारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल कर रहे थे तो 'चटनी' का जिक्र करना नहीं भूले. क्या आपको याद है नेवी का वो चटनी ऑपरेशन.

हां, वही चटनी, जिसे हम भोजन के साथ थोड़ा सा चाट लेते हैं लेकिन यह ऑपरेशन चटनी था. बात उस समय की है जब अंग्रेजों के भारत से जाने के एक दशक बाद भी कुछ विदेशी हमारी सरजमीं पर कब्जा किए बैठे थे. 1961 में एक घटना घटी और सरकार की तरफ से सिग्नल मिलते ही नेवी ने ऑपरेशन चटनी कोडनेम से एक अभियान लॉन्च कर दिया.

'चटनी' का मकसद

इसका मकसद समंदर की तरफ से गोवा की नाकेबंदी करना और पुर्तगाली शिप की मूवमेंट पर नजर रखना था. भारत पुर्तगालियों को भगाने के साथ उनकी सेना को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहा था. इसे 'चटनी' नाम शायद भोजन या मेनकोर्स से इतर होने के कारण दिया गया था क्योंकि इसके बाद गोवा, दमन और दीव को आजाद कराने के लिए 'ऑपरेशन विजय' शुरू किया गया.

नौसेना ने पुर्तगालियों को घेरा

1 दिसंबर 1961 से भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस बेतवा और ब्यास ने गोवा के तट पर पेट्रोलिंग तेज कर दी. उनके निशाने पर पुर्तगाली युद्धपोत अल्फोंसो डी अल्बुकर्क और अंजदीप आइलैंड जैसे आस-पास के इलाके थे. ऑपरेशन चटनी के तहत पुर्तगाली सेना को अलग-थलग किया गया, कम्युनिकेशन रोका गया और बड़े हमले की तैयारी की गई.

अंजदीप कहां है?

गोवा के करीब कर्नाटक के कारवार में यह एक महत्वपूर्ण द्वीप है, तब इस पर पुर्तगाल का कब्जा था. नेवी इसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी. नेवी के जहाजों को कारोबारी शिप की सुरक्षा में भी लगाया गया. दो युद्धपोत जमीनी ऑपरेशन में मदद के लिए तैयार हुए. चारों तरफ से घिरा देख 18 दिसंबर को अंजदीप में बैठे पुर्तगालियों ने सफेद झंडा दिखा दिया. हालांकि भारतीय सेना तब तक द्वीप में घुस चुकी थी. दोपहर ढाई बजे तक तिरंगा लहरा दिया गया और ऑपरेशन चटनी के तहत दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए गए. तब 4600 से ज्यादा पुतर्गालियों का सरेंडर हुआ था. 19 दिसंबर को गोवा आजाद हो गया.

शोर में आईएनएस अंजदीप का खामोश मिशन

हां, अब INS अंजदीप को तटीय क्षेत्रों के आसपास बड़ी खामोशी से ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है. दरअसल, बड़े डिस्ट्रॉयर को शोर वाले तटीय माहौल में मुश्किल होती है. अजंदीप बैकग्राउंड शोर को खत्म करके समुद्र की गहराई में हो रही हलचल (डीजल-इलेक्ट्रिक किसी से भी) या छोटी सबमरीन को भी ढूंढ सकता है.

आईएनएस अंजदीप को पहली बार 23 दिसंबर 1972 को नेवी के बेड़े में शामिल किया गया था. नया युद्धपोत आधुनिक तकनीक से लैस और दुश्मन की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समंदर में उतारा गया है. भारतीय नौसेना ने कहा- ए लीजेंड रीबॉर्न