रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया...क्यों चुनाव में हार के बाद भी इंडी गठबंधन में कम नहीं होगा क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा

What is Current Power of Regional Parties in Indi Alliance: हाल में हुए असेंबली चुनावों में क्षेत्रीय पार्टियों को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारकर सत्ता से बाहर हो गई. केरल में कम्युनिस्ट पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया. बिहार में आरजेडी चुनाव नहीं जीत सकी, तमिलनाडु में डीएमके इलेक्शन हार गई. वहीं, पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन खत्म हो गया. लेकिन चुनावों में हार के बावजूद इंडी गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा बने रहने की बात कही जा रही है. आखिर ऐसा क्यों है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया. लगातार हार के बावजूद चुनावी पार्टियों का दबदबा बना रहने की बात क्यों उठ रही है. आइए, आपको इस गठबंधन के बनने और उनमें क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहने की वजहों के बारे में विस्तार से बताते हैं.

बीजेपी को रोकने के लिए बनाया था गठबंधन

असल में सत्तारूढ़ बीजेपी को हराने के लिए अधिकतर विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होकर वर्ष 2024 में इंडी गठबंधन बनाया था. इस गठबंधन से जितनी उम्मीदें जताई गई थीं, वे पूरी नहीं हो पाईं. एकजुट होकर चुनाव लड़ने के बावजूद गठबंधन में शामिल पार्टियां राज्यों में चुनाव हारती रही. विपक्षी राजनीति में क्षेत्रीय दलों की ताकत कमजोर हुई है. क्षेत्रीय दलों के कमजोर होने से कांग्रेस नेताओं को लग रहा था कि गठबंधन में अब उसके नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं रही है.

हालांकि, यह सिक्के का केवल एक पहलू ही रहा है. इंडी गठबंधन के समय से कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच नेतृत्व को लेकर विवाद रहा है. इसके साथ ही कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच दशकों पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने भी उनके कार्यकर्ताओं को कभी दिल से एक नहीं होने दिया. कांग्रेस की समस्या यह भी रही कि उसे उन्हीं दलों के साथ हाथ मिलाना पड़ा, जिन्होंने कभी उसके राजनीतिक आधार को कमजोर किया था.

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जिन्होंने कांग्रेस की जड़ काटी, उन्हीं से मिलाया हाथ

दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था. जबकि बिहार में लालू प्रसाद यादव की राजनीति ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाया. तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन भी कांग्रेस के लिए मजबूरी थी, जबकि अतीत में दोनों के संबंध अक्सर असहज रहे. ऐसे में क्षेत्रीय दलों के कमजोरी का फायदा कांग्रेस को मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.

ओडिशा का ही उदाहरण लीजिए. वहां पर बीजेडी के कमजोर होने पर कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिला बल्कि भाजपा ने उसकी खाली जगह भर दी. यही स्थिति कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिली है. इससे साबित हो गया कि क्षेत्रीय दलों की हार का मतलब कांग्रेस की जीत नहीं है.

लगातार हार के बाद याद आया सहयोग

यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ कहा कि यह किसी एक पार्टी की हार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक राजनीति के लिए चुनौती है. वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनावी हार के बाद INDI गठबंधन को मजबूत करने की बात कही.

असल में, पिछले दो वर्षों में लगातार चुनावी झटके खाने के बाद कांग्रेस और क्षेत्रीय दल दोनों यह समझ चुके हैं कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा है. विपक्षी दलों की एकता ने 2024 में भाजपा को अपने दम पर बहुमत से रोकने में भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई. अब जब दोनों पक्ष राजनीतिक रूप से कमजोर हुए हैं, तो उनके बीच सहयोग की आवश्यकता फिर से बढ़ गई है.

क्षेत्रीय दलों की ताकत अब भी राज्यों में मजबूत

यही वजह है कि कई क्षेत्रीय दल भले ही राज्यों की सत्ता से बाहर हो गए हों, लेकिन INDI गठबंधन में उनका महत्व खत्म नहीं हुआ है. राज्यों में उनकी जमीनी पकड़, सामाजिक आधार और स्थानीय प्रभाव अब भी उन्हें विपक्षी राजनीति का अनिवार्य हिस्सा बनाए हुए है. इसलिए कहा जा रहा है कि सकता है कि 'रस्सी भले जल गई हो, लेकिन उसका बल अभी भी बाकी है'. सीधे शब्दों में कहें तो क्षेत्रीय दलों का दबदबा कम जरूर हुआ है, लेकिन INDI गठबंधन की राजनीति में उनकी भूमिका निर्णायक बनी रहेगी.