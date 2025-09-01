Opinion: हे ट्रंप के दुलारे पीटर नवारो! कभी भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
Peter Navarro on India Brahmins: इस समय भारत के 'ब्राह्मणों' की चर्चा अमेरिका में खूब हो रही है. पीएम मोदी की चीन से आ रही मुस्कुराती तस्वीरें ट्रंप को इतनी चुभ रही हैं कि उनके सलाहकार लाइन लेंथ भूल रहे हैं. इधर ब्राह्मणों की बात पर भारत में भी प्रतिक्रिया आ रही हैं. आखिर अमेरिकियों को ब्राह्मण की याद क्यों आई? 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 01, 2025, 01:53 PM IST
White House Trade Advisor Peter Navarro Brahmin Controversy: जब से डोनाल्ड ट्रंप के दुलरुआ पीटर नवारो ने 'ब्राह्मणों' का जिक्र किया है, भारत में एक तबका खासा नाराज दिख रहा है. जाहिर है वे ज्यादातर ब्राह्मण ही हैं. सोशल मीडिया पर रीएक्शन भी आ रहे हैं. उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदे नवारो के 'ब्राह्मण' का मतलब भी समझा दिया है. हालांकि उन्होंने यह भी लिखा है कि भारत के संदर्भ में ऐसा जानबूझकर लिखा गया है. कुछ ऐसा ही सागरिका घोष ने लिखा तो कुछ लोगों को भाव पसंद नहीं आया. खैर, अमेरिका की तकलीफ समझिए. वह 'चौधरी' है या दिखाना चाहता है. उसके सत्ताधारी चाहते हैं कि दुनिया उनके बिना न चले. सब उन्हें पूछें और वह सबको आदेश दे. कुछ-कुछ 'अपुनईच गॉड है' वाली फीलिंग वहां के 'ब्राह्मणों' में है.

टेंशन मत लीजिए. असल में ब्राह्मण का जो मतलब हम आज भारत में समझ रहे हैं अमेरिका में 150 साल से भी ज्यादा समय पहले उसका एक अलग मतलब निकाल लिया गया था. हां, अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार सलाहकार नवारो ने जब ब्राह्मण भारतीयों के मुनाफे वाली बात कही तब इतिहास के पन्ने पलटे जाने चले. तब पता चला कि अमेरिका में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल 1861 में ओलिवर वेनडेल होम्स सीनियर ने अपने नॉवेल में किया था.

अमेरिका में 'ब्राह्मण' शब्द का मतलब

ओलिवर ने बोस्टन के एलीट परिवारों यानी संपन्न या कहिए कुलीन परिवारों को संबोधित करने के लिए भारत के तथाकथित उच्च वर्ग ब्राह्मण शब्द को उधार ले लिय. इसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 'बोस्टन ब्राह्मण' शब्द ईजाद किया था. तो ट्रंप के दुलरुआ के बयान पर भारत के ब्राह्मणों को नाराज होने की जरूरत नहीं है. साफ है कि ब्राह्मण कहते हुए वह भारत में किसे टारगेट कर रहे हैं. हालांकि यह दूसरे देश के लिए कहते तो ठीक था लेकिन भारत के लिए ब्राह्मण का इस्तेमाल थोड़ा अतार्किक है. शायद उनके सलाहकारों ने उन्हें ठीक से समझाया नहीं. 

अब बात उस बयान की, जिस पर हंगामा मचा है

ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में पुतिन और जिनपिंग के साथ हंसते हुए दुनिया का नया ऑर्डर बनाते दिख रहे हैं, ट्रंप के अपने लोगों का उछलना लाजिमी है. नवारो को कुछ नहीं समझ आया तो उन्होंने कह दिया कि आम भारतीयों की कीमत पर 'ब्राह्मण' रूसी तेल खरीद से मुनाफा कमा रहे हैं. इसे रोकने की जरूरत है. 

एक इंटरव्यू में ट्रंप के सलाहकार ने पीएम मोदी को महान नेता बताते हुए कहा कि ये समझ नहीं आ रहा है कि वह (मोदी) रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं? असल में यहां अमेरिका की वही समस्या है जिसका जिक्र ऊपर किया गया है. ट्रंप तो पाक आर्मी चीफ को बुलाकर, पीएम मोदी को कनाडा से बुलाकर एक फोटो खिंचवाकर नोबेल पुरस्कार पक्का करवाना चाहते थे. इससे दुनिया में यही मैसेज जाता कि ट्रंप चाह लें तो सब संभव है. मोदी शायद समझ गए थे. अब वह खुद जो कर रहे हैं वो ट्रंप गुट को रास नहीं आ रहा है तो यह एक तरह से बौखलाहट है. 

नवारो ने कहा कि भारत टैरिफ का महाराजा है. आपको याद होगा कि नवारो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ समय पहले भारत और पीएम मोदी की निंदा करते हुए यूक्रेन संघर्ष को 'मोदी का युद्ध' बताया था. 

नवारो भारत के ब्राह्मणों से मिलिए

यह पता नहीं कि नवारो कभी भारत आए हैं या नहीं. अगर वह आएं तो उन्हें पूजा-पाठ करने वाले ब्राह्मणों से मिलवाना चाहिए, जो मुनाफा मानते ही नहीं. धर्म और आध्यात्म की राह पर चलने वाला हर शख्स ब्राह्मण है और ऐसे लोगों के लिए डॉलर के कोई मायने नहीं हैं. 

ट्रंप ने भारत के रूसी तेल खरीदने के चलते 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है. भारत ने साफ कहा है कि ये अनुचित है और जहां भी सस्ता तेल मिलेगा, हम खरीदते रहेंगे. 

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

हे ट्रंप के दुलारे! भारत में पधारो, हमें पता है आप ब्राह्मणों को क्यों याद कर रहे?
