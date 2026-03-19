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Eid Al Fitr Special: पहली बार कब मनाई गई थी ईद और किसने पढ़ाई थी नमाज?

Eid Al Fitr 2026: हर साल ईद का त्योहार मनाया जाता है, रमजान के तीस रोजे रखने के बाद यह जश्न का दिन आता है, हालांकि बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस्लाम के इतिहास में पहली बार ईद कब मनाई गई थी, चलिए जानते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 19, 2026, 12:46 PM IST
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Eid Al Fitr Special: पहली बार कब मनाई गई थी ईद और किसने पढ़ाई थी नमाज?

Eid Al Fitr 2026: रमजान का महीना लगभग अपने अंतिम पड़ाव है और नया चांद देखने के बाद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है. रमजान के 30 रोजे रखने के बाद ईद का जश्न मनाया जाता है. इस बार ईद का चांद का 20 मार्च को दिखाई देने की संभावना है और 21 मार्च यानी शनिवार को देशभर त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन लोग सेंवियां, शीर-खुरमा, खीर जैसी पकवान बनाते हैं और सभी लोग एक दूसरे की दावत करते हैं. 

रमजान क्या है?

सबसे पहले जान लेते हैं कि रमजान क्या है. दरअसल रमजान अरबी कैलेंडर के एक महीने का नाम है. अरबी या फिर हिजरी कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है. चांद दिखने के बाद रोजे रखने की शुरुआत होती है और फिर चांद देखने के बाद ही रोजे रखने बंद कर दिए जाते हैं और अगले दिन यानी रमजान के अगले महीने (शव्वाल) के पहले दिन ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाता है.

हिजरी कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई?

ईद के त्योहार के बारे में सारी दुनिया जानती है लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले ईद का त्योहार कब मनाया गया था? पैगंबर हजरत मोहम्मद (स.) ने सन 622 में मक्का से मदीना के लिए हिजरत की थी. इसी दिन से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी. हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सन 638 के आस-पास हजरत उमर फारूक ने कैलेंडर की शुरुआत की थी और वो शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब की हिजरत के दिन से शुरू की गई थी. 

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पहली ईद-उल-फित्र: 4 अहम बातें
कब मनाई गई
2 हिजरी (624 ईस्वी)
मौजूदा हिजरी साल
1447 हिजरी
क्यों खास
इसी साल रमजान के रोजे पहली बार फर्ज हुए थे
नमाज़ किसने पढ़ाई
खुद पैगंबर हजरत मुहम्मद ﷺ ने
© ZEE NEWS

चांद पर के हिसाब से चलता है हिजरी कैलेंडर

यह चंद्र (लूनर) कैलेंडर है. हर महीना चांद दिखने से शुरू होता है. एक साल में 354 या 355 दिन होते हैं. इसमें 12 महीने होते हैं. पहले महीने का नाम मुहर्रम होता है और 12वें महीने का जिलहिज्जा होता है, इसी महीने ईद उल अजहा भी मनाई जाती है. 

पहली बार कब पढ़ी गई ईद की नमाज

अब अगर बात करें कि पहली बार ईद का त्योहार कब मनाया गया था तो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है. हालांकि कुछ जगहों पर देखने को मिलता है. पैगंबर मोहम्मद साहब की हिजरत के दूसरे साल पहली बार ईद की नमाज अदा की गई थी. सन दो हिजरी को खुद पैगंबर मोहम्मद साहब ने ईद की नमाज पढ़ाई थी. यानी मक्का से मदीना हिजरत करने के दूसरे साल पहली बार ईद उल फित्र का त्योहार मनाया गया था. 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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