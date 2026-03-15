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Hindi Newsदेशसंडे को ही क्यों होता है चुनाव की तारीखों का ऐलान? चुनाव आयोग की इस खास टाइमिंग के पीछे क्या है बड़ा संदेश

संडे को ही क्यों होता है चुनाव की तारीखों का ऐलान? चुनाव आयोग की इस 'खास टाइमिंग' के पीछे क्या है बड़ा संदेश

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) आज 15 मार्च 2026, रविवार को 4 बजे पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्‍यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है. एक बार फिर चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा के लिए रविवार का दिन ही चुना है. बार-बार ऐसा करने के पीछे आखिर क्‍या वजह है? 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 15, 2026, 12:53 PM IST
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चुनाव आयोग द्वारा रविवार को 5 राज्‍यों के विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान.
चुनाव आयोग द्वारा रविवार को 5 राज्‍यों के विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान.

पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बजने का समय आ गया है. आज रविवार शाम 4 बजे भारतीय चुनाव आयोग इन विधानसभा चुनावों की तारीख और उनकी चरणबद्ध प्रक्रिया को लेकर पूरे कार्यक्रम की घोषणा करेगा. शाम को 4 बजे से इलेक्‍शन कमीशन की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस शुरू होगी. 

जाहिर है यह चुनाव बेहद खास हैं, विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव. लेकिन यहां एक बात और गौर करने वाली है कि एक बार चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों की घोषणा के लिए संडे (रविवार) का दिन ही चुना है. बीते कई चुनावों की तारीखों का ऐलान भी इसी तरह रविवार को किया जा रहा है. 

रविवार का दिन ही क्‍यों? 

चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए रविवार का ही दिन चुनाव आयोग द्वारा चुने जाने के पीछे कुछ खास वजहें हैं. जैसे- जनता तक सीधे अपनी बात पहुंचाना, ताकि हर व्‍यक्ति चुनाव प्रक्रिया में अपने मतदान का प्रयोग करे. वरिष्‍ठ राजनीतिक विश्‍लेषक अशोक वानखेड़े कहते हैं कि चूंकि रविवार को खबरों का फ्लो कम रहता है इसलिए चुनाव की तारीखों की खबर को अखबारों से लेकर टीवी चैनल तक प्रमुखता से जगह मिल जाती है. अन्‍य खबरों के बीच में ये अहम खबर गुम ना हो जाए और जनता तक बिना रुकावट के पहुंचे इसलिए चुनाव आयोग रविवार के दिन को चुनावी ऐलान के लिए प्राथमिकता देता है. हालांकि कुछ चुनावों में यह चलन टूटा भी है. 

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यह भी पढ़ें: बंगाल-असम समेत 5 राज्यों में चुनावी रण का ऐलान आज? चुनाव आयोग बताएगा कब बजेगी वोट की घंटी

हर व्‍यक्ति तक पहुंचे खबर 

इन चुनावों में सबसे ज्‍यादा अहम पश्चिम बंगाल का चुनाव माना जा रहा है और पूरे देश की नजरें इस राज्‍य के चुनाव पर हैं. मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच पहले से ही बाणों के तीर चल रहे हैं. वहीं पिछली बार पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारी हिंसा भी हुई थी. पश्चिम बंगाल में वरिष्‍ठ पत्रकार और आनंद बाजार पत्रिका के पॉलीटिकल ब्‍यूरो के पूर्व प्रमुख प्रसून आचार्य का भी यही कहना है कि चूंकि रविवार छुट्टी का दिन होता है तो इलेक्‍शन कमीशन यह मानता है कि ज्‍यादातर लोग टीवी देखते हैं, जिससे ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों तक चुनाव की यह महत्‍वपूर्ण जानकारी पहुंच जाती है.  

बकौल प्रसून आचार्य यह वैसा ही है जैसे अमूमन सोमवार को ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्‍ट राज्‍य सरकारों द्वारा जारी नहीं की जाती है. ताकि बाकी कामों के बीच यह गड़बड़ी पैदा ना करे. वीकेंड के बाद अधिकारी काम स्‍मूदली पूरे कर सकें. 

छवि सुधारने की भी कोशिश 

इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यह चुनाव आयोग के लिए जनता के सामने छवि सुधारने और पारदर्शिता का संदेश देने का खास मौका भी होता है. क्‍योंकि चुनाव आयोग अक्‍सर कटघरे में होता है, ऐसे में रविवार को चुनावी ऐलान की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके जनता तक अपनी बात पहुंचाकर वह इसे भुनाने की पूरी कोशिश करता है. क्‍योंकि चुनाव आयुक्‍त पुराने चुनावों की पारदर्शिता के आंकड़े भी इस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में सभी के सामने रखते हैं. 

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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