जुबीन गर्ग (जुबिन गर्ग) को असम ने आज भी 'जिंदा' रखा है. करोड़ों लोगों के लिए वह आवाज बनकर धड़कते हैं. अब चुनाव आयोग ने भी असम के सितारे को सम्मान देते हुए उन्हें वोटर लिस्ट में 'जीवित' रखा है. हां, एसआईआर के बावजूद नाम नहीं काटा गया.
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गुवाहाटी के दिसपुर विधानसभा सीट का दक्षिण गांव हाई स्कूल मतदान केंद्र. इस मतदान केंद्र पर असम ही नहीं, पूरे देश की नजर है. वजह, असम के गौरव जुबीन गर्ग का यही पोलिंग बूथ है. आपको जानकर आश्चर्य होगा और सम्मान का भाव आएगा कि निधन के बाद भी जुबीन गर्ग का नाम वोटर लिस्ट में काटा नहीं गया. हां, चुनाव आयोग ने असम में SIR प्रक्रिया के बावजूद जुबीन को 'जीवित' रखा. Zee News संवाददाता मोहम्मद शरीफुद्दीन ने खबर दी है कि जुबीन गर्ग के प्रति लोगों के प्रेम को देखते हुए BLO मोहम्मद तफाजुद्दीन ने SIR के समय वोटर लिस्ट से जुबीन का नाम नहीं काटा, बल्कि लिख दिया- जुबीन गर्ग अमर रहें. आगे चुनाव आयोग ने भी जुबीन गर्ग को अमर मानते हुए मतदान लिस्ट में नाम बनाए रखा. आज पोलिंग बूथ पर उनका नाम वोटर लिस्ट में है. सेंटर के बाहर प्रशंसकों ने जुबीन गर्ग की तस्वीर भी चिपकाई है.
बीएलओ की भावना का चुनाव आयोग ने सम्मान रखा. हां, SIR अभियान के समय जिस बीएलओ को जिम्मेदारी मिली, उन्होंने जुबिन गर्ग का नाम हटाने से इनकार कर दिया. आज चुनाव के दिन भी पोलिंग बूथ पर और मतदाता सूची में जुबीन गर्ग के सामने लिखा है- आप अमर रहें
मशहूर गायक जुबीन गर्ग भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा हैं. असम में मतदाता सूची के विशेष संशोधन (SIR) के दौरान उनका नाम हटाने की प्रक्रिया सामने आई, लेकिन संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने इसे हटाने से इनकार कर दिया. #ZubeenGarg… pic.twitter.com/pLBTK7BwwP
— Tahir Kamran | طاہرکامران (@TahirBijnori) April 9, 2026
हां, असम में मतदाता सूची में सुधार के दौरान जब उनका नाम हटाने की बारी आई, तो बीएलओ अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. वह भावुक हो गए और सूची में लिखा- आप अमर रहें. बीएलओ के इस कदम की खूब तारीफ हो रही है.
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