पुतिन को पता है कब कौन सा बटन दबाना है... मोदी की तारीफ सुन क्यों सतर्क करने लगे एक्सपर्ट, पाक एंगल जुड़ा है

यह पहली बार नहीं है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत या भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है. वह बीच-बीच में भारत को खुश करने वाला बयान देते रहे हैं. इस बार पीएम मोदी को उन्होंने बुद्धिमान नेता कहा है. अच्छी बात है लेकिन विदेश मामलों के जानकार पुतिन के इस समय भारत की प्रशंसा को सोची-समझी रणनीति मान रहे हैं. ट्रंप के टैरिफ से भारत और अमेरिका थोड़ा दूर हैं और रूस को भारत से दोस्ती फायदा पहुंचा रही है. ऐसे में पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा कहते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन काफी अनुभवी राजनेता हैं. वह पिछले 25 साल से रूस में टॉप पोजीशन पर हैं. तमाम देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए वह सही समय पर सही बटन दबाना जानते हैं. यह कहते हुए वैश्विक मामलों के एक्सपर्ट ने रूस और पाकिस्तान की सीक्रेट डील का जिक्र कर दिया.

उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन बड़ी बुद्धिमानी और रणनीतिक तरीके से बयान देते आ रहे हैं. इस तरह की तारीफ वाला बयान देकर पुतिन का मकसद न सिर्फ भारत से कनेक्ट होना है बल्कि इसमें अमेरिका खासतौर से ट्रंप के लिए भी मैसेज छिपा है. राजीव डोगरा ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि हमें सावधान रहना होगा, हम उनकी बातों में न आएं. फिलहाल तो वह हमें काफी सच्चे और निष्कपट लग रहे हैं... लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस पाकिस्तान को एडवांस्ड फाइटर जेट इंजन ट्रांसफर कर रहा है. इससे साफ होता है कि पुतिन के कई 'रूप' हैं.

#WATCH | Delhi | On Russian President Vladimir Putin praising India and PM Narendra Modi at the Valdai Forum, former diplomat Rajiv Dogra says, "... We have to be careful not to be taken in by his words. At the moment, he is sincere... However, we should also keep in mind recent… pic.twitter.com/W8riDDNINy Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) October 3, 2025

दरअसल, एक्सपर्ट इसलिए सतर्क रहने को कह रहे हैं कि क्योंकि समय और परिस्थितियों के हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर बदलता रहता है और उस हिसाब से देशों में रिश्ते भी मोड़ लेते हैं. पिछले 75 साल में ही पाकिस्तान और अमेरिका को ही देखिए तो वे कई बार करीब और दूर गए हैं.

इस तरह तारीफ हमारे हित में नहीं

भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी की इस तरह सार्वजनिक रूप से तारीफ करने को लेकर पुतिन की मंशा पर एक और एक्सपर्ट संदेह जता रहे हैं. पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन कहते हैं कि उनके (पुतिन) बयान का स्वागत है लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया कि रूस ने अमेरिका के साथ हमारे मतभेदों के बीच इस तरह सार्वजनिक रूप से सपोर्ट की बात की है... चाहे हमने रूस और चीन से समर्थन मांगा हो या नहीं, लेकिन उनका समर्थन हमारे हित में नहीं है.

#WATCH | Delhi | On Russian President Vladimir Putin praising India and PM Narendra Modi at the Valdai Forum, former Indian diplomat KP Fabian says, "... I did not like Russia supporting us so publicly in our differences with America... Our getting support, whether we sought it… pic.twitter.com/pjbyBipuiR — ANI (@ANI) October 3, 2025

साफ है कि भारतीय एक्सपर्ट चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के मतभेद का किसी को फायदा उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए. फैबियन ने कहा कि क्योंकि भारत और अमेरिका में जो भी मतभेद हैं वो डिप्लोमेटिक तरीके से सुलझाए जा सकते हैं.

पाकिस्तान को क्या दे रहा रूस?

24 घंटे पहले ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें दावा किया गया है कि भारत की अपील के बावजूद रूस ने पाकिस्तान को फाइटर जेट का इंजन देने का फैसला किया है. बताया गया है कि पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के लिए स्पेशल इंजन चाहिए, जेट चीन बनाता है लेकिन सामान रूस ही देगा. भारत ने कहा था कि रूस पाकिस्तान को कुछ भी ऐसा न दे, जिसका इस्तेमाल फाइटर जेट में हो लेकिन शायद पुतिन ने शहबाज शरीफ के साथ चुपके से डील कर ली.

