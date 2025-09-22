Jammu Kashmir News: 'जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्ला
Jammu Kashmir News: 'जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्ला

Jammu Kashmir News in Hindi: नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि 'जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा' है. उन्होंने इसकी वजह भी बताई है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:21 PM IST
Jammu Kashmir News: 'जम्मू कश्मीर में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्ला

Farooq Abdullah on Jammu Kashmir Statehood: नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के शासन की तुलना "तलवार की धार पर चलने" की है. अब्दुल्ला ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद शासन जारी रहना चाहिए. उन्होंने कहा, 'मौजूदा हालात में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन हमें सरकार चलानी ही होगी.'

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश रहा है. इस फैसले के बाद से इसका विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है और अब कई प्रमुख शक्तियां उपराज्यपाल के अधीन सीधे केंद्र सरकार के पास हैं. इस बदलाव ने निर्वाचित सरकारों के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं.

'राज्य का दर्जा वापस पाना अहम मुद्दा'

उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर मुखर रही है. पार्टी मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 'राज्य का दर्जा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और जम्मू-कश्मीर के लोग उम्मीद करते हैं कि इसे बहाल किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि इस मांग के लिए दिल्ली पर दबाव बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. 

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सितंबर-अक्टूबर 2024 में हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक सीटें (42) जीतीं थीं. इसके बाद कांग्रेस (6 सीटें) और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई. उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे वे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू-कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार बने. एक पूर्ण राज्य की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश की निर्वाचित सरकार की सीमित शक्तियां उनके और उनकी पार्टी के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं.

अब्दुल्ला और उनकी पार्टी, दोनों ही पहले दिन से ही राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मुखर रहे हैं, और यह अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए भी एक केंद्रीय मुद्दा है.

गठबंधन सरकार चला रहे हैं उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2024 के चुनाव घोषणापत्र में लोगों से राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रयास करने का वादा किया गया था. अधिकांश नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) सहित क्षेत्रीय दल लगातार राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने इसे बहाल करने का वादा किया है, लेकिन कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई थी.

दिसंबर 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन केंद्र को जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार इस मांग को और तेज़ करना चाहती है, जैसा कि चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला के बयानों से पता चलता है, जिसमें उन्होंने केंद्र से अपना वादा पूरा करने का आग्रह किया था.

यासीन मलिक पर कोर्ट फैसला करेगी- फारुक अब्दुल्ला

यासीन मलिक पर प्रतिक्रिया देते हुए, फ़ारूक अब्दुल्ला ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि मलिक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अपील और सुनवाई चल रही है. इस मामले में अदालत फैसला करेगी.

अब्दुल्ला ने एक बार फिर डोडा विधायक मेहराज मलिक पर पीएसए लगाने को अनुचित बताया. उन्होंने कहा, "मेहराज मलिक पर पीएसए उचित नहीं है. हालांकि उन्होंने जिस असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया वह गलत था. इस विषय पर हमारा कोई अधिकार नहीं है और कोई भी एक्शन लेने या न लेने का अधिकार एलजी के पास है. 

जब अब्दुल्ला से जीएसटी में कटौती के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमें राज्य के दर्जे पर चर्चा करनी चाहिए. राज्य के दर्जे के मुद्दे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने संकेत दिया कि राजनीतिक दर्जा और संवैधानिक गारंटी उनकी पार्टी के एजेंडे में ऊपर हैं.

